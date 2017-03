Wie der Textileinzelhandel die Herausforderungen meistern kann - ILS bietet neuen Fernlehrgang für den Mode- und Textilhandel an

Hamburg (ots) - Preiskämpfe, Fusionen, die extremeWetterabhängigkeit: Der textile Einzelhandel steht vor riesigenHerausforderungen. Hinzu kommt die Konkurrenz durch den Online-Handelund immer kurzlebigere Modetrends. Hängt die Zukunft vielerEinzelhändler am seidenen Faden? Nicht, wenn die Herausforderungenals Chance zur Neuorientierung genutzt werden. Das ILS bietet mit demneuen Fernlehrgang "Textil- und Storemanagement im Einzelhandel(IHK)" praxisnahe Lösungsansätze, wie der Textileinzelhandelzukunftsfähig aufgestellt werden kann und verdeutlicht, welchebesondere Rolle speziell der Mitarbeiter in den Stores und auf denFlächen spielen wird.Der stationäre Einzelhandel steht vor schwierigen Zeiten.Insbesondere beim Textileinzelhandel haben sich die wirtschaftlichenStrukturen und Marktbedingungen gewandelt. Der Trend zum"Omni-Channeling" verdeutlicht, dass die Kunden von ihren Händlernein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg wünschen -also online wie stationär. Zudem sind Käufer zunehmendtrendorientiert, wodurch Produktlebenszyklen immer kürzer werden. UmAntworten darauf zu geben, wie der Textileinzelhandel mit denEntwicklungen trotzdem Schritt halten kann, hat das ILS inKooperation mit der IHK Hannover den Fernlehrgang "Textil- undStoremanagement im Einzelhandel (IHK)" entwickelt. Teilnehmer habendie Möglichkeit, diesen mit einem IHK-Zertifikatstest abzuschließen.Dr. Thomas Haas, langjähriger Unternehmer und Branchenfachmann destextilen Einzelhandels, hat den Fernlehrgang entwickelt. Durch seinelangjährige Praxiserfahrung verfügt der Handelsexperte über dienotwendige Branchennähe und kennt die "Denke des Einzelhandels". DenFernlernenden soll ein umfangreiches, branchenbezogenesManagement-Know-how vermittelt werden, damit sie sich strategisch soausrichten können, dass sie für ihre neuen Aufgaben gerüstet sind.Viel Potential sieht Haas vor allem bei den Mitarbeitern: "DerEinzelhandel stirbt nicht aus. Aber in Zeiten wie diesen müssenManager sich neu orientieren und auf ihre Stärke besinnen - und dieliegt in besonderer Weise bei den Mitarbeitern." Nur durch eineintensive Einbindung aller Beteiligten können gemeinsam innovativeIdeen und Lösungen gefunden werden, um frühzeitig und richtig aufVeränderungen zu reagieren.Aus der Praxis für die Praxis entwickeltDer Lehrgang richtet sich an Branchenkenner wie Quereinsteiger,die eine verantwortungsvolle Managementposition im textilenEinzelhandel übernehmen möchten. Die Teilnehmer bekommen einenÜberblick über die komplexen Themengebiete des Textilmanagements imEinzelhandel und vertiefen ihre Fachkenntnisse in den BereichenVertrieb und Einkauf, Marketing, Controlling und Personalwesen. "Umden beschriebenen Herausforderungen bestmöglich gerecht zu werden,sind alle Lernhefte von Praktikern und Experten entwickelt worden",erklärt Dr. Thomas Haas. "So wird nicht nur ein differenziertestiefes Fachwissen vermittelt, sondern auch praxisnahes und wertvollesKnow-how mitgegeben."Interessierte können sich testweise vier Wochen lang mit demStudienmaterial des Fernlehrgangs vertraut machen, während über dieILS-Website ein frei zugängliches Testmodul des Onlinekurses besuchtwerden kann. Die Regelstudienzeit beträgt jeweils zwölf Monate, wobeisich die Studiengebühren bei einer monatlichen Rate von 187,- Euroauf insgesamt 2.136,- Euro belaufen (ohne IHK-Zertifikat: zwölfMonatsraten á 148,- EUR, insgesamt 1.776,- EUR). Darin inbegriffenist eine kostenfreie Verlängerung der Studiendauer um bis zu sechsMonate.Informationen zu den über 200 ILS-Lehrgängen finden Interessierteauf www.ils.de. Die Studienberatung ist darüber hinaus montags bisfreitags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr unter der kostenlosenTelefonnummer 0800/123 44 77* erreichbar.*kostenlos aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise könnenabweichenÜber das ILSDas Hamburger ILS Institut für Lernsysteme (www.ils.de),Deutschlands größte Fernschule, hat sich mit über 200 staatlichzugelassenen Fernlehrgängen und rund 35 Prozent Marktanteil zumführenden Anbieter moderner Fernlehrgänge in Deutschland entwickelt.Seit über 30 Jahren setzt sich das ILS mit modernen, qualitativhochwertigen und persönlich betreuten Fernlehrgängen für dieerfolgreiche Zukunft seiner Kunden ein. Die Bandbreite der Abschlüssereicht von institutsinternen Zeugnissen über staatliche Prüfungen,wie das Abitur, bis hin zu öffentlich-rechtlichen Prüfungen vorKammern (z. B. IHK) und Verbänden (z. B. bSb). Im Auftrag desAuswärtigen Amtes betreut das ILS bereits seit 1980 Schüler der 5.bis 10. Klasse auf allen fünf Kontinenten.Das ILS ist als erstes Fernlehrinstitut in Deutschland nach derinternationalen Qualitätsnorm "ISO 29990 Lerndienstleistungen für dieAus- und Weiterbildung - Grundlegende Anforderungen anDienstleistende" zertifiziert und übernimmt damit eine Vorreiterrollein der gesamten Branche. Als bundesweit zugelassener Träger für dieFörderung der beruflichen Weiterbildung bietet das ILS zudem diemeisten nach AZAV zugelassenen Fernlehrgänge an. 200 feste und mehrals 600 freie Mitarbeiter kümmern sich beständig um die Entwicklungneuer Fernlehrgänge und die intensive Betreuung von über 80.000Teilnehmern pro Jahr. Zum Service gehört auch dasOnline-Studienzentrum, das allen Fernstudierenden kostenlos zurVerfügung steht. Hier findet man neben unterstützendenLernprogrammen, aktuellen Informationen sowie betreuten Chats undForen auch die Möglichkeit, sich schnell und einfach mit den Tutorenund Kommilitonen auszutauschen. Im Jahr 2003 hat das ILS diestaatlich anerkannte Europäische Fernhochschule Hamburg (Euro-FH)gegründet. Sie ergänzt das ILS-Angebot mit wirtschaftsorientiertenBachelor- und Masterstudiengängen, die berufsbegleitend perFernstudium absolviert werden können.Das ILS ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Mit ihren 59Unternehmen an 34 Standorten in 15 Ländern ist die Klett Gruppe einführendes Bildungsunternehmen in Europa. Die 3.206 Mitarbeiter in denUnternehmen der Gruppe erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Umsatz von495,1 Millionen Euro. Das ILS in Hamburg hat sich in den vergangenenJahren gemeinsam mit der Euro-FH zum wichtigsten Standort der KlettGruppe nach Stuttgart entwickelt. 