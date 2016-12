Wie der Tee nach Europa kam

Hamburg (ots) - Der Legende nach wurde Tee bereits vor knapp 5.000Jahren in China entdeckt. Aber erst vor gut 400 Jahren gelangte ererstmals nach Europa. Heute ist Tee nach Wasser das beliebtesteGetränk weltweit und ein wichtiges Handelsgut. Drehscheibe deseuropäischen Teegeschäfts ist die Hansestadt Hamburg.Per Zufall vor über 5.000 Jahren entdecktDer chinesische Kaiser Shennong, der zu den sog. "legendärenchinesischen Urkaisern" zählt, gilt als Entdecker des Tees. In Chinawar es damals (ca. 3000 Jahre vor Christus) bereits üblich, dasTrinkwasser abzukochen und mit pflanzlichen Zusätzen zuaromatisieren. Die Legende sagt, dass Shennong den Genuss des Teesentdeckte, als eines Tages Blätter von einem Strauch desPalastgartens in das kaiserliche Trinkwasser fielen. Wie vonZauberhand verfärbte sich das Wasser goldbraun. Der Kaiser kostetedas durch Zufall entstandene Getränk und war von dem wunderbar herbenGeschmack sowie der wohltuenden Wirkung sehr angetan. Hinter dem bisdahin unbekannten Gewächs verbarg sich ein Teestrauch.Der erste Tee erreichte vor gut 400 Jahren den Hafen von AmsterdamEntgegen vielen Vermutungen waren es nicht die Engländer, sonderndie Niederländer, die den Tee nach Europa brachten. 1610 landetenSeefahrer der Niederländischen Ostindien-Kompanie die erste Partiejapanischer und chinesischer Tees, die man auf Java vonportugiesischen Händlern erworben hatte, in Amsterdam an. Erst 1699ging das Monopol des Teehandels über das Meer auf die BritischeOstindien-Kompanie über, die dieses für gut 100 Jahre halten sollte.Eine portugiesische Prinzessin brachte den Tee nach EnglandDie Mitgift der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza,die 1662 mit dem englischen König Charles II. verheiratet wurdeenthielt u.a. auch Tee. Zunächst nur am königlichen Hof populär, fandder Tee sehr schnell weitere Liebhaber im gesamten Land und in allenBevölkerungsschichten. Bereits 1706 wurde in London das ersteöffentliche Teehaus Europas eröffnet.Ostfriesische Teekultur nunmehr immaterielles KulturerbeEin besondere Liebe zum Tee entwickelten die Ostfriesen. Dieselernten den Tee schon früh durch ihre niederländischen Nachbarnkennen. In Ostfriesland entwickelte sich sehr schnell eine derältesten und speziellsten Teekulturen in Europa, die nunmehr von derdeutschen UNESCO-Kommission auf die Liste des immateriellenKulturerbes gesetzt wurde. Nirgendwo auf der Welt wird so viel Teegetrunken wie in Ostfriesland. Rund 300 Liter Tee trinkt jederOstfriese pro Jahr. Damit liegt man noch gut 100 Liter vor denBriten.Hamburg ist heute Tee-Metropole KontinaleuropasÜber Amsterdam kam der Tee nach Ostfriesland und kurze Zeit späterbereits nach Bremen und Hamburg. Hamburg ist nicht nur wegen seinesHafens heute Drehscheibe des kontinental-europäischen Teegeschäfts.Wie auch in vielen anderen Bereichen steht Deutschland auch in SachenTee für beste Qualität. Heute sind Tee-Kreationen aus DeutschlandTees weltweit beliebt und werden in über 110 Länder rund um denGlobus exportiert. Selbst in den Tee-Anbauländern China und Japanweiß man heute Tee-Spezialitäten aus in Deutschland zu schätzen.Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbetenBei Rückfragen wenden Sie sich an:TEE - Deutscher Teeverband e.V.Maximilian Wittig,GeschäftsführerSonninstraße 28 | 20097 HamburgTel.: +49 40 236016-12 | Fax: +49 40 236016-10E-Mail: presse@teeverband.deWeb: www.teeverband.deBei Rückfragen wenden Sie sich an:TEE - Deutscher Teeverband e.V.Maximilian Wittig,GeschäftsführerSonninstraße 28 | 20097 HamburgTel.: +49 40 236016-12 | Fax: +49 40 236016-10E-Mail: presse@teeverband.deWeb: www.teeverband.deOriginal-Content von: Deutscher Teeverband e.V., übermittelt durch news aktuell