Wie Tanne, Zimt und Co. auf die Gesundheit wirken (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Tannen, Gewürznelken, Zimt und Co. verbreiten in diesen Wochennicht nur ein weihnachtliches Aroma, sondern wirken auch auf unsereGesundheit. So enthalten Nadeln von Kiefernhölzern, die in Form vonTannenzweigen, Adventskränzen und Weihnachtsbäumen Waldduft in dieeigenen vier Wände bringen, harzig riechende ätherische Öle. Diesehaben beruhigende Effekte und senken den Puls, wie Tobias Niedenthalvon der Forschergruppe Klostermedizin an der Universität Würzburg imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt. In Badezusätzen,Sauna-Aufgüssen oder Einreibungen regen die Inhaltsstoffe dieDurchblutung an und lockern die Muskulatur. Bei Erkältungenerleichtern sie das Abhusten und Schnäuzen.Ein Anteil von bis zu 26 Prozent an ätherischen Ölen macht dieGewürznelke zur Duftbombe. Sie zählt zu den wichtigsten Zutatenweihnachtlicher Backwaren und darf in keinem Glühwein fehlen. IhrHauptinhaltsstoff Eugenol wirkt gegen Viren und Bakterien und wehrtInsekten ab. In der Zahnheilkunde ist Nelkenöl schon lange alsörtliches Schmerzmittel bekannt und wird zur Behandlung vonEntzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut eingesetzt. Zimtwiederum regt den Appetit und die Verdauung an.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserspannende Fakten zu weiteren weihnachtlichen Aromen wie Vanille,Mandeln und Weihrauch.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.