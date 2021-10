Wie Sie jetzt schon in die Dividendenzukunft schauen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir stecken mitten in der Quartalszahlensaison, täglich kommen Geschäftszahlen des dritten Quartals über die Ticker.

Dabei sind es nicht nur die Zahlen des dritten Quartals, welche so interessant sind, vielmehr schaue ich derzeit auf die Neun-Monats-Zahlen des laufenden Jahres, geben die mir doch eine ziemlich gute Indikation, was ich in Punkto Dividende zukünftig erwarten kann.

Denn schließlich sind dreiviertel des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung