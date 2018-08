Wie Sie Ihr Betongold flüssig machen und trotzdem weiter nutzen können / Veräußerung mit Nießbrauch oder Wohnrecht bietet Vorteile für Verkäufer und Käufer (FOTO)

Münster (ots) -In einem Haus wohnen, ohne Miete zu zahlen. Das ist zunächsteinmal nichts Ungewöhnliches - wenn einem die Immobilie gehört. Dochwas hat man davon, wenn man sich später im Alter etwas leisten möchteund das ganze Vermögen im Haus steckt? Was viele nicht wissen: Daslieb gewonnene Zuhause kann das Auskommen im Alter sogar dannsichern, wenn man längst nicht mehr Eigentümer ist. Die LBSImmobilien NordWest weiß, wie das geht: "Sichert sich der Eigentümerbeim Verkauf seiner Immobilie einen Nießbrauch oder ein unbefristetesWohnrecht, kann er weiter in seinem gewohnten Umfeld leben und denVerkaufserlös sofort für sich nutzen", erklärtLBSi-NW-Geschäftsführer Roland Hustert.Nach einer Untersuchung von LBS und Empirica wollen 65 Prozent derMenschen so lange wie möglich in der eigenen Wohnung leben.Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit sollen auch im Alter erhaltenbleiben. Um diesen Lebenswunsch zu erfüllen, sind in vielen altenGebäuden zum Teil teure Umbauten notwendig. Die finanzielle Situationlässt nicht allen Wohneigentümern diese Freiheit.Den Instandhaltungskosten für das eigene Zuhause, knappen Rentenund steigenden Lebenshaltungskosten stehen in vielen Orten steigendeImmobilienpreise gegenüber. "Obwohl diese Menschen echte Werte inForm ihres Wohneigentums besitzen, müssen sie sich in ihrerLebensführung oft stark einschränken, weil sie das Geld nicht flüssighaben", sagt Hustert.Verkaufserlös bringt neuen finanziellen Spielraum für das weitereLebenDer Verkauf der Immobilie mit Nießbrauch oder lebenslangemWohnrecht hat hier Vorteile. Das frische Geld gibt dem ehemaligenEigentümer neuen finanziellen Spielraum für das weitere Leben. Mitder gewonnenen Liquidität können z.B. noch bestehende Finanzierungenabgelöst, unerfüllte Lebenswünsche erfüllt oder wichtige Anliegenunterstützt werden. "Barrierearme Modernisierungen sind nun direktmöglich", sagt Hustert. Auch eine private Verrentung desVerkaufserlöses über einen ihrer Kooperationspartner bietet die LBSImmobilien NordWest an.Je nach vertraglicher Regelung ist beim Verkaufspreis aus derVeräußerung der Immobilie lediglich der Wert des grundbuchlichabgesicherten Nutzungsrechtes zu berücksichtigen. Hustert: "Und dasWichtigste: Ich lebe weiter in meinem Haus und bleibe in meinemgewohnten Umfeld wohnen."Auch für den Käufer bietet diese Modell Vorzüge: "Vor allemvermögende Kunden müssen bei Banken heute oft Negativzinsen zahlen.In dieses Betongold aus privater Hand können sie dagegen ziemlichsicher investieren, weil sie wissen, dass sich der neue Besitzer ausalter Verbundenheit gut um ihr Investment kümmern wird", so Hustert.Verkaufsprozess juristisch sauber begleiten lassenUm diese Verkaufsprozesse juristisch sauber zu begleiten, sei einetiefergehende Beratung durch einen Notar unabdingbar, erklärt RolandHustert. Beide Parteien müssten insbesondere finanzielle Fragen zurInstandhaltung der Immobilie und zu fortlaufendenZahlungsverpflichtungen klar regeln. Hustert rät allenInteressierten, alle Vor- und Nachteile mit einem Ansprechpartnerihres Vertrauens zu besprechen. Roland Hustert: "Ein Verkauf mitNießbrauch oder unbefristetem Wohnrecht bietet sich sicher nur fürMenschen an, die schon etwas älter sind und vielleicht niemandenhaben, dem sie die Immobilie vererben könnten."Pressekontakt:Thorsten BergTel.: 0251/412 5360Fax: 0251/412 5222E-Mail: thorsten.berg@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell