Wie Sender den neuen Audio-Hype für sich nutzen können / Zahlreiche Audio-Panels auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN vom 24. bis 26. Oktober

München (ots) - Podcasts und Smart Speaker haben im letzten Jahrzu einem neuen Audio-Hype geführt. Audio entwickelt sich gerade zueinem Medium, das im Gegensatz zu Bild und Text immer und überallkonsumiert werden kann. Wie sieht die Zukunft von Audio aus? Darumgeht es auf den 32. MEDIENTAGEN MÜNCHEN, die vom 24. bis 26. Oktober2018 im neuen Conference Center Nord und der Halle C6 der MesseMünchen stattfinden. An allen drei Tagen werden Experten aus derRadio- und Onlinewelt über die Herausforderungen für den Audiomarktsprechen."Neue Formate und innovative Technologien lassen den Audio-Marktinsgesamt wachsen. Das wird nicht nur zu einer Renaissance des Hörensführen, sondern auch zu einer Renaissance des Radios und derRadiowerbung", sagt Siegfried Schneider, Präsident der BayerischenLandeszentrale für neue Medien (BLM) und Vorsitzender derGesellschafterversammlung der Medientage München GmbH. Klar sei abergleichzeitig: "Vor allem Sender, die die Trends erkennen und sich gutaufstellen, werden profitieren. Dabei machen sich die klassischeMorningshow, Alexa, Webchannels und Podcasts keine Konkurrenz,sondern ergänzen sich und sollten in Zukunft zum USP jedes Sendersgehören."Ob das die Radio-Macher auch so sehen, ist Thema des Audio-Gipfelsam Donnerstag, 25. Oktober. Valerie Weber, Hörfunkdirektorin WDR,diskutiert unter anderem mit Michael Krause, Managing Director EMEASpotify, Olaf Hopp, CEO NRJ Germany, und Frank Bachér,Geschäftsleiter Digitale Medien bei RMS. Bacher: "Seit dem letztenAudiogipfel ist im Markt viel passiert. Audio erlebt einenregelrechten Boom, wird immer interaktiver und bietet neueMöglichkeiten der personalisierten Ansprache von Zielgruppen. Dadurchgewinnt die Gattung an Relevanz für Nutzer und Werbetreibende."Weitere wichtige Audio-Themen neben Podcasts und Smart Speakernsind Audiomarketing und Künstliche Intelligenz in der Audiowelt.Zudem wird in dem Panel "Digital hören mit DAB+ und IP" der BLM undDigitalradio Deutschland e.V. die Zukunft der Radioverbreitungdiskutiert.Alle weiteren Themen und Speaker sowie Tickets für die Medientage2018 finden Sie unter www.medientage.de