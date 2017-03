Bremen (ots) - Iris Berben gehört zu den bekanntesten undprofiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands - und ist ab 6. Aprilals "Schlumpfhilde" im neuen Kinofilm "Die Schlümpfe - Das verloreneDorf" zu hören. In der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag(31.3.) spricht sie unter anderem darüber, welche Herausforderungenes mit sich brachte, der Figur eine deutsche Stimme zu verleihen.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers folgendeGäste: die Sängerin Mary Roos, den Klarinettisten Rolf Kühn, dieModel und Moderatorin Sophia Thomalla, den Koch Tim Mälzer, denSchauspieler Eric Stehfest und die Köchin Verena Lugert.Musik: Rolf Kühn und Asja ValcicIris BerbenIris Berben gehört nicht nur zu den attraktivsten, sondern auch zuden bekanntesten und profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands.Dass sie auch stimmlich mit ihrer amerikanischen Kollegin JuliaRoberts mithalten kann, stellt sie ab dem 6. April in dem Kinofilm"Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf" unter Beweis.Mary RoosDass Mary Roos seit über 50 Jahren im Showgeschäft arbeitet, merktman ihr nicht an. Bis heute hat die Sängerin ihre Frische undFröhlichkeit behalten. Warum sich aber die humorvolle Hamburgerin inder nächsten Zeit hauptsächlich nur noch um musikalische Zugabenkümmern will, verrät sie bei 3nach9.Rolf Kühn"Die Energie kommt durch die Neugierde", sagt der JazzklarinettistRolf Kühn, der im vergangenen Jahr seinen 87. Geburtstag feierte.Kühn wuchs in Leipzig auf, seine Kindheit stand unter demDamoklesschwert der Judenverfolgung. Mit zwölf Jahren hörte ererstmals Jazzmusik im Radio - und ist seitdem gefesselt von dieserMusik. Bei 3nach9 erzählt der Echo Jazz 2017-Nominierte, was er alsjunger Mann in Amerika erlebte und warum er auch heute noch täglichzwei Stunden auf seinem Instrument übt.Sophia ThomallaAls Kind zweier Schauspieler groß geworden, verspürte SophiaThomalla schon früh den Wunsch, auch diesen Beruf anzunehmen. Als15-Jährige erhielt sie ihre erste TV-Rolle, studierte anschließendund ist seitdem unter anderem auch als TV-Moderatorin und -Jurorintätig. Über die Bedeutung von Tattoos, ihr Verhältnis zu MutterSimone und neue berufliche Projekte, berichtet die 27-Jährige bei3nach9.Tim MälzerEigentlich wollte Tim Mälzer mal Hoteldirektor werden - heutenennt er mehrere Restaurants sein Eigen, ist erfolgreicherKochbuchautor und hat mit dem TV-Format "Kitchen Impossible" geradeden Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Über Nehmerqualitäten, eingroßes Mundwerk und die Emotion, die Dosenravioli bei ihm auslösen,spricht Deutschlands beliebtester Fernsehkoch bei 3nach9.Verena Lugert"In den Küchen der Spitzengastronomie wird ebenso viel geweint undgelitten wie gekocht", sagt Verena Lugert. Warum sie mit Ende dreißigihren Job als erfolgreiche Journalistin an den Nagel hängte, um sichan der legendären Kochschule Le Cordon Bleu in London zur Köchinausbilden zu lassen, erzählt sie bei 3nach9.Eric StehfestEric Stehfest ist den meisten Zuschauern durch seine Rolle desChris Lehmann in "GZSZ" und seiner Teilnahme bei "Let's dance"bekannt. Nur wenige wissen, dass er in seiner Jugend jahrelang vonCrystal Meth abhängig war. Wie er es geschafft hat von der Partydrogeloszukommen, verrät er bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen.Wiederholung:01.04. - 10.00 Uhr hr-Fernsehen03.04. - 02.50 Uhr NDR/RB-Fernsehen05.04. - 01.25 Uhr NDR/RB-Fernsehen10.04. - 10.15 Uhr 3sat1.00 Uhr3nach9 classicsGroße Stimmen und harte Fäuste mit Vitali und Wladimir Klitschko,Fikriye Selen, Tamme Hanken, Angry Anderson, Funny van Dannen, MauriAntero Numminen u. a.Moderation: Amelie Fried und Giovanni di LorenzoAusschnitte aus den Jahren 1997 - 2004Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421.246-41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell