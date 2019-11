Wie Roku von den Streaming-Kriegen profitieren wird

Die Streaming-TV-Plattform Roku (WKN:A2DW4X) meldete letzte Woche ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und dieser November ist ein wichtiger Monat für den Bereich des Video-Streamings. Apple hat Apple TV+ Anfang des Monats auf den Markt gebracht und Disneys Disney+ wird am 12. November in Nordamerika verfügbar sein. Das sind zwei hochkarätige Marktstarts von Services, bei denen Roku hofft mitzuprofitieren. Die Aktien sind im September gestiegen, als Apple seine aggressive Preispolitik mit nur 5 US-Dollar pro Monat für Apple TV+ ankündigte.

Während der Telefonkonferenz gab das Management einen ausführlichen Kommentar zu den Streaming-Kriegen ab und erläuterte seine Einschätzung, wie die neuen Dienste zu Rokus Geschäft beitragen werden.

Der Cannonball-Research-Analyst Vasily Karasyov fragte, ob Dienste wie Apple TV+ oder Disney+ dem Anzeigengeschäft schaden könnten, da sie das Interesse an Abonnementdiensten anstelle von werbegestützten Kanälen wie dem Roku Channel steigern könnten, der für die steigenden Werbeeinnahmen des Unternehmens entscheidend war.

CEO Anthony Wood wies die Bedenken zurück und sagte, dass alles, was das Gesamtengagement auf Rokus Plattform beeinflusst, gut sei, zumal mehr Streaming-Dienste die anhaltende Verschiebung von Aufmerksamkeit – und Werbebudgets – vom linearen Fernsehen auf Over-the-Top-Plattformen (OTT) beschleunigen sollten. Wood stellte fest:

„Wir denken, dass letztendlich das gesamte Fernsehen gestreamt werden wird und dass der Einstieg all dieser neuen Dienste dazu beiträgt, diesen Übergang zu fördern. Wir haben also einerseits Kunden, die bezahlte Premiumdienste sehen wollen, und wir haben andererseits Kunden, die kostenlose Inhalte ansehen möchten. Und drittens haben wir Kunden, die beides wollen. Deshalb denken wir, dass all diese Geschäftsmodelle auf unserer Plattform funktionieren werden. Wir monetarisieren all diese Geschäftsmodelle. Wir sehen, dass die Werbung am schnellsten wächst, aber alle diese Entwicklungen sind im Allgemeinen gut für unser Geschäft.“