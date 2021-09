Wie Reisende in Österreich gegen das Virus gurgeln

Wien (ots) -Österreichisches Erfolgsmodell mit Goldstandard-Tests ist weltweit möglichWien ist besser als andere europäische Weltstädte durch die Pandemie gekommen – dank einer eigens entwickelten PCR-Testung des österreichischen Unternehmens LEAD Horizon, die bereits in weiteren 13 Ländern zur Anwendung kommt. 150.000 Österreicher nutzen täglich die Möglichkeit, einen Corona-Test mittels Gurgelmethode durchzuführen. Dieses Testangebot steht auch Reisenden zur Verfügung. Der Zugang zu diesem „Goldstandard“ der Corona-Tests kann auf weitere Länder ausgeweitet werden.Auch wenn die Zahl der Impfungen voranschreiten: Testen ist ein wesentlicher Faktor bei der Eindämmung der Pandemie. Österreich liegt weltweit im Spitzenfeld bei den durchgeführten Tests – unter anderem dank der Initiative „Alles gurgelt“. Mit einem eigens entwickelten Testverfahren erfragen täglich mehr als 150.000 Österreicher mittels PCR-Tests – dem „Goldstandard“ der Corona-Tests – ihren Covid-19-Status. Seit Februar nutzten das über acht Millionen User – unter anderem auch Touristen. Neben Österreich ist das Produkt bereits in weiteren 13 Ländern verfügbar.Möglich macht das das Unternehmen LEAD Horizon, das die PCR-Testung mittels Rachenspülflüssigkeit in Verbindung mit einer WebApp entwickelt hat. Bedeutet: Man holt sich ein kostenloses Testkit, gurgelt zu Hause und gibt das Proberöhrchen im Anschluss an einer der über 681 Abholstationen ab. Von dort wird es in ein zertifiziertes Labor gebracht und mittels PCR-Verfahren ausgewertet. Innerhalb von 24 Stunden erhalten die Getesteten das Ergebnis sowie einen medizinischen Befund und das Zertifikat zum Grünen Pass bzw. EU Digital COVID Certificate.Diese niederschwellige Test-Möglichkeit steht auch Touristen in Wien und Oberösterreich zur Verfügung. 80.000 Mal wurde dieses Angebot von Gästen aus dem Ausland bereits angenommen und ist im Hinblick auf den Herbst, die traditionelle Zeit der Städtereisetrips, ein wichtiges Mittel, um sicher zu reisen. Die Tests werden selbstständig vom Gast im Hotelzimmer durchgeführt und anschließend an diversen Annahmestellen abgegeben. Das Ergebnis liegt innerhalb eines Tages vor und ist – neben der Impfung – als „Eintrittstest“ für Gastronomie, Theater und andere Urlaubsaktivitäten gültig.Weitere Informationen: www.lead-horizon.com und https://youtu.be/rQ3BiXfKVUEPressekontakt:Mag. Carina Rambauske, BASENIOR CONSULTANTm +43 664 889 75 832carina.rambauske@minc.atMilestones in CommunicationAlser Straße 32/19, A-1090 WienOriginal-Content von: LEAD Horizon, übermittelt durch news aktuell