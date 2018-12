Wie Philipp Lahm die Freiheit entdeckte - eine ZEIT-Umfrage (FOTO)

Hamburg (ots) -Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière hat den erstenlängeren Urlaub nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierunggemeinsam mit seiner Frau in Kalifornien verbracht. "Von Los Angelesfuhren wir den berühmten Highway No. 1 an der Küste entlang nachNorden in Richtung San Francisco und verbrachten ein Wochenende amBig Sur", sagt er der Wochenzeitung DIE ZEIT, die in ihrem großenJahresrückblick Politiker, Schriftsteller und Prominente nach ihrenReiseentdeckungen 2018 gefragt hat. "Einen solchen Sternenhimmel habeich noch nie gesehen", schwärmt de Maizière von den kalifornischenNächten, "die Milchstraße war zum Greifen nah".Philipp Lahm entdeckte auf seiner Reise nach Irland bisherunbekannte Freiheit. Über seinen Besuch als EM-Botschafter in Dublinsagt der ehemalige Nationalspieler: "Die Menschen waren guter Laune,sie lächelten sich und mir zu." Normalerweise würden Fußballer nichtdurch Innenstädte spazieren, sagt er der ZEIT. "Ich genoss es, michdiesmal frei zu bewegen".Die Schauspielerin Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin") entdeckte dasRokpa Guesthouse im buddhistischen Zentrum Kathmandus in Nepal. "Esist einer der wunderbarsten Orte, die ich erleben durfte", sagt sieder ZEIT.Kunstsammlerin Julia Stoschek war dieses Jahr vor allem von demLicht auf Ibiza beeindruckt: "Ich weiß nicht wo ich zuvor ein solchesSpektrum an Reflexionen je gesehen hätte."Den Autor Benedict Wells verschlug es 2018 auf die italienischeInsel Ischia, wo er die "Poseidon-Gärten", eine Thermenlandschaft inder Citara-Bucht besuchte. "Mehr als zwanzig Pools, malerisch aneinem Berghang gelegen, viele von ihnen versteckt hinter dichtentropischen Pflanzen, Bäumen oder Vulkangestein."Die Journalistin und Autorin Christine Westermann entdeckte inSüdafrika den Strand von Wilderness. "Voll ist er nur morgens vor demFrühstück. Pro Kilometer ein Hund. Und alle zwei Kilometer einJogger. Sonst einfach nur Sand, Muscheln, Möwen und der indischeOzean", sagt sie der ZEIT.Am Montag, den 03. Dezember, bringt DIE ZEIT einen großenJahresrückblick als zusätzliche Ausgabe heraus. Auf 72 Seiten wirddie Extra-Ausgabe der Wochenzeitung aus ungewöhnlichen Perspektivendas Jahr 2018 beleuchten. Format, Umfang, Auflage und Verkaufspreisder Jahresrückblicks-Ausgabe entsprechen einer normalen ZEIT-Ausgabe.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Beitrag dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell