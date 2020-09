Wie die Pandemie das Gewinnpotenzial von Etsy demaskiert

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Da die Pandemie das Bewusstsein für die Wirksamkeit der Masken bei der Verlangsamung der Ausbreitung der Krankheit schärft, könnte der Markt für Gesichtsmasken bis 2026 mehr als 21,2 Milliarden US-Dollar wert sein. In der COVID-19-Ära ist dieses Accessoire durch Gesetz und Praxis obligatorisch geworden, und die Nachfrage danach hat dazu beigetragen, Werbung für den Online-Händler Etsy (WKN:A14P98) und seinen Katalog mit mehr als 60 Millionen Artikeln zu machen. In einem perfekten Sturm der Umstände und des Angebots ist der Online-Händler bereit für weitere Pandemiegewinne und ein starkes Wachstum in einer Welt nach der Epidemie.

Die besten Stände auf dem digitalen Bastelmarkt

Etsy kann am besten als ein amerikanischer Online-Handwerksmarkt beschrieben werden, der sich auf handgemachte oder Vintage-Gegenstände und Handwerkszubehör konzentriert. Die Verkäufer richten virtuelle Schaufenster für ihre Waren ein und zahlen 0,20 US-Dollar pro Inserat und eine Transaktionsgebühr von 5 %.

Von den vielen Tausenden von Schmuckstücken und veganen Geschirrspülblocks (ja, das gibt es), die Etsy verkauft, sind wiederverwendbare, waschbare Stoffgesichtsmasken zu einem heißen – und profitablen – Produkt geworden.

Laut dem Quartalsbericht für Q2 2020 hatte Etsy in der Kategorie Gesichtsmasken einen weltweiten Marktumsatz (GMS) von 346 Millionen US-Dollar, und 112.000 Etsy-Verkäufer verkauften mindestens eine Gesichtsmaske. Von den gesamten GMS-Verkäufen im 2. Quartal machten die Verkäufe von Gesichtsmasken etwa 13 % aus.

Etsy meldete, dass im 2. Quartal 18,7 Millionen neue Käufer auf die Plattform gekommen sind, einschließlich der so genannten „reaktivierten Käufer“ – diejenigen, die seit einem Jahr oder länger nichts mehr gekauft haben und zunächst Masken und dann auch andere Einkäufe getätigt haben.

Der Verkauf von Gesichtsmasken hat dazu beigetragen, Etsys Einnahmen auch in anderen Bereichen zu steigern. Ohne die Masken stiegen die Verkäufe im April um 79 % gegenüber dem Vorjahr und um 93 % im gesamten 2 .Quartal. Insgesamt stiegen die Einnahmen in den sechs wichtigsten Kategorien von Etsy (Haushaltswaren und Einrichtungsgegenstände, Schmuck und Accessoires, Bastelbedarf, Kleidung, Papier und Partyzubehör sowie Schönheits- und Körperpflegeprodukte) im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 92 % auf etwa 1,9 Milliarden US-Dollar.

Ein kurzfristiger Wachstumsmarkt

Ein paar Tage nach der Empfehlung der Centers for Disease Control and Prevention vom 3. April, Stoffgesichtsmasken zu tragen, um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, mobilisierte Etsy etwa 20.000 Gesichtsmaskenverkäufer und am Ende des Monats waren es dreimal so viele – 60.000 -, die Masken verkauften, meldete Forbes am 6. Juli.

Allein im April sagte Etsy, dass man 12 Millionen Gesichtsmasken verkauft habe, was einen Bruttoumsatz von 133 Millionen US-Dollar generiert habe. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte den Ausbruch von COVID-19 am 11. März zu einer globalen Pandemie.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, warnte die Amerikaner während einer Podiumsdiskussion von Ärzten der Harvard Medical School davor, sich in diesem Herbst und Winter zu „verstecken“, da sich COVID-Fälle mit der saisonalen Grippe vermischen. Der Verkauf von Gesichtsmasken steht in direktem Zusammenhang mit den Umständen, und mit der Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten Monaten schlimmer wird. Daher lassen einfache ökonomische Überlegungen vermuten, dass Etsy’s Gesichtsmaskenverkauf weiterhin stark sein wird.

In einem CNN Business Report vom 7. August hieß es, dass KeyBanc Capital Markets schätzt, dass die Verkäufe von Gesichtsmasken bis 2021 zwischen 1 Milliarde und bis zu 9 Milliarden US-Dollar liegen könnten – unter der Annahme, dass 50 % der US-Bevölkerung bis August 2021 eine wiederverwendbare Maske tragen werden und die Artikel sich weiter von persönlicher Schutzausrüstung zu Modeartikeln entwickeln werden. Die Prognosen von Keybanc basierten auf der Annahme, dass die Leute durchschnittlich fünf Masken zu einem Preis zwischen 9 und 11 US-Dollar pro Stück kaufen.

Nach COVID

Mitte Juli war Etsy die Nummer 4 unter den Top 10 der amerikanischen E-Commerce-Plattformen, basierend auf dem monatlichen Traffic. Etsy Chief Financial Officer Rachel Glaser zeichnete ein Bild des kontinuierlichen Wachstums in den kommenden Monaten. In der Telefonkonferenz zum 2. Quartal schätzte sie das GMS für das 3. Quartal auf zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden US-Dollar – das ist ein Plus von 80 % bis 110 % im Vergleich zum 3. Quartal des letzten Jahres.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass Etsy bedeutende Möglichkeiten für weiteres Wachstum hat und dass die Investitionen in Technologie, Marketing, Produkte und Menschen sowohl kurz- als auch langfristig Nutzen bringen werden“, sagte sie. Die Etsy-Chefetage gab zu, dass der Markt für Gesichtsmasken trotz des frühen Erfolgs ein volatiler und unvorhersehbarer Markt ist. Fluktuationen bei Coronavirus-Fällen und Regierungsaufträge machen den Markt „offen gesagt ziemlich schwer vorhersehbar“, so CEO Josh Silverman.

Aber die gute Nachricht ist, dass Etsy viel mehr Eier in viel mehr Körben hat. Nur 14 % des gesamten GMS des Etsy-Marktplatzes stammte im Q2 aus Maskenverkäufen. Sein Top-Kanal – Haushaltswaren und Heimtextilien – ist im Jahresvergleich um 128 % gestiegen. Der Verkauf von Schmuck und Accessoires (die zweitgrößte „Abteilung“) stieg um 50 %, und der Verkauf von Handwerkszubehör, Nummer drei, stieg um 138 %.

Der Rückenwind, den die Gesichtsmasken seit Anfang April geben, sollte Etsy auf absehbare Zeit profitieren lassen – und den Investoren einen wichtigen Grund geben, aufmerksam zu bleiben.

