Wie Online-Therapie gelingt

--------------------------------------------------------------Dossier Online-Therapiehttp://ots.de/Aqhw5v--------------------------------------------------------------München (ots) - Die technischen Möglichkeiten derInternet-Gesellschaft werden zunehmend auch im Bereich Psychotherapiegenutzt. Die Hälfte aller tatsächlichen und potenziellen Klientenwürde gerne per Online-Therapie arbeiten. Teilweise, weil sie eineOnline-Therapie im Alltag praktischer finden, teilweise weil für sieonline die Schwelle niedriger ist, als persönlich zum Therapeuten zugehen. Diese Vorteile führen zu einem wachsendenOnline-Therapie-Angebot und einer steigenden Nachfrage. Allerdingsist aufgrund eines bisher fehlenden bundesweiten Gütesiegels undsomit verbindlicher einheitlicher Qualitätsstandards die Qualität derOnline-Therapie-Angebote derzeit nur schwer zu beurteilen und zuvergleichen.Es gibt verschiedene Arten von Online-Therapie-Angeboten:Selbsthilfeprogramme zur eigenen Auseinandersetzung mit oder ohneAnleitung eines Therapeuten / Beraters. Eine individuelle Diagnose,die dann per online-Kommunikation im Zusammenspiel mit demTherapeuten bearbeitet wird, ist sozusagen die "virtuelle" Form derklassischen Therapeutenbeziehung. Darüber hinaus gibt es die "BlendedTherapy" (Englisch für "vermischte Therapie"), bei der persönlicheSitzungen und Online-Möglichkeiten miteinander verknüpft werden.Smartphone-Anwendungen und weitere Programme können eine Therapievorbereiten oder begleiten. In jedem Fall dürfen Psychotherapien auchin der Online-Form nur von approbierten Psychotherapeuten (m/w) odereinem Facharzt (m/w) im Bereich Psychiatrie / Psychosomatik undPsychotherapie durchgeführt werden.Ein Beispiel: Herr R. nimmt an einem Internet-Therapieprogramm fürposttraumatische Belastungsstörungen teil. Dort erhält er zunächstausführliche Informationen, wie es zu der Erkrankung kommen kann,welche Symptome dabei auftreten und wie sie behandelt werden können.Anschließend erhält er per E-Mail schreibtherapeutische Aufgaben, beidenen er seine traumatischen Erfahrungen nach und nach in Wortefassen soll. Diese schickt er an einen Psychotherapeuten und erhältinnerhalb einer Woche eine individuelle Antwort per E-Mail, die ihndabei unterstützen soll, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.Bei Wartezeiten für Therapie-Plätze von im Durchschnitt einemhalben Jahr können Online-Angebote erste Anker in dieser Zeit seinoder die Wartezeiten verkürzen. Insbesondere jüngere Klienten sindfür diese Methodik offener als für herkömmliche Therapieformen undbeginnen daher überhaupt erst mit einer Therapie. Darüber hinaus istfür Klienten mit einer anderen Muttersprache diese neue Möglichkeitsehr hilfreich, da damit weite Wege zu einem muttersprachlichversierten Therapeuten vermieden werden können oder eine Therapieüberhaupt angeboten werden kann.Erste Studien zeigen, dass Online-Therapien genauso wirksam wieklassische persönliche Therapien sein können. Wichtig für den Erfolgvon Online-Therapien sind ein fester Ansprechpartner für den Klientensowie viel gegenseitige Kommunikation zwischen Klienten undTherapeuten. Eine Online-Therapie darf nicht bei schweren psychischenKrankheiten, akuten Krisen sowie bei einer Selbst- oderFremdgefährdung eingesetzt werden.Insgesamt arbeiten die Klienten bei einer Online-Therapieselbstbestimmter - was einigen jedoch fehlt, ist die persönliche,empathische Interaktion sowie die Möglichkeit, auch Gestik undKörpersprache zu analysieren. Es wird dringend empfohlen, diefachliche Qualifikation sowie die technische Sicherheit desTherapeuten / Anbieters im Vorfeld zu prüfen.Ab sofort können Hilfesuchende auf therapie.de bei denteilnehmenden Therapeuten direkt über ein Online-BuchungstoolTherapie-Sitzungen in der Praxis oder als Videositzung buchen undbezahlen. Dazu kooperiert Pro Psychotherapie e.V. mit dem Anbieter"EgoSession", der speziell auf die Bedürfnisse von Psychotherapeutenzugeschnittene Online-Lösungen für Terminbuchungen und Videotelefoniesowie Praxisverwaltung und Abrechnung bei höchster Datensicherheitanbietet. Diese Lösungen werden in Zukunft von Therapeuten, welchebei therapie.de gelistet sind, nach und nach aufgenommen werden.Ansprechpartner Presse:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36psyche@therapie.dewww.therapie.deOriginal-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell