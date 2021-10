Wie Nio und Lucid jetzt zum Angriff auf Elektroauto-Marktführer Tesla blasen

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) könnte schon bald ein Luxusproblem bekommen – zumindest nach der Meinung einiger Autotester. In diesem Fall ist ein Luxusproblem auch gar nicht so positiv, wie es sich anhört. Denn einige Neueinsteiger auf dem Elektroauto-Markt schicken sich an, Tesla in puncto Luxus – und auch bei anderen wichtigen Punkten – zu schlagen.

Die Herausforderer heißen Lucid (WKN: A3CVXG) und Nio (WKN: A2N4PB). Können sich Investoren der Tesla-Aktie gelassen zurücklehnen? Oder sollten sich die Texaner um Elon Musk mächtig Sorgen machen?

Lucid und Nio holen bei Elektroautos auf

Tesla ist nicht mehr allein auf dem Premium-Markt. Nachdem zunächst Konzerne wie Daimler (WKN: 710000) mit mäßigem Erfolg zum Angriff geblasen haben, wagen nun die Neueinsteiger die Konfrontation. Und die können sich sehen lassen: Die Limousine Air von Lucid überzeugt mit einer immensen Reichweite, einer hohen elektrischen Effizienz, schnellem Ladetempo und einer wahrhaft luxuriösen Innenausstattung.

Das SUV ET8 von Nio wiederum schlägt Tesla mit einem Head-up-Display, beim Stauraum, beim Sitzkomfort und bei der Off-Road-Fähigkeit. Zusätzlich können Nio-Fahrer aufs Laden verzichten, da die Batterie in speziellen Stationen innerhalb von Minuten getauscht werden kann. Umgekehrt gibt es laut Testberichten wenig, was ein Tesla-Fahrer in den beiden Konkurrenzfahrzeugen vermissen würde.

Falls du eher ein Zahlenmensch bist, habe ich dir in der folgenden Tabelle einige Eckdaten zu Lucids und Nios Fahrzeugen sowie Teslas jeweiligen Konkurrenzangeboten aufgelistet.

0–100 km/h Reichweite Ladegeschwindigkeit Preis Lucid Air Dream Edition Range 2,7 s 837 km (EPA) 483 km in 20 min 169.000 US-Dollar Tesla Model S Long Range 3,1 s 652 km (EPA) 391 km in 27 min 89.990 US-Dollar NIO ES8 EU-Edition 4,9 s 500 km (WLTP) Batterietausch umg. 72.000 Euro Tesla Model X Long Range 3,9 s 580 km (WLTP) 348 km in 27 min 105.990 Euro

Quellen: tesla.com, adac.de, cleantechnica.com, insideevs.com, roadandtrack.com

Was bedeutet das für Investoren?

Lucid und Nio erscheinen derzeit bedrohlicher für die Tesla-Aktie als die etablierten Autohersteller. Wird der Elon-Musk-Konzern bald als Marktführer abgelöst?

Lucid dürfte Tesla wenig gefährlich werden. Denn das Unternehmen mit CEO Peter Rawlinson sieht sich eindeutig als Luxusmarke und hat keine Ambitionen für den Massenmarkt. Das mittelfristige Produktionsziel liegt bei 90.000 Einheiten im Jahr. Tesla wird dieses Jahr wahrscheinlich etwa zehn Mal so viel produzieren und verkaufen – und das fast ausschließlich in der Premium-Mittelklasse. Lucid ist damit kein wirklicher Konkurrent.

Nio sollten Investoren dagegen unbedingt beobachten. Denn die Chinesen möchten laut eigener Aussage nicht nur Fahrzeuge herstellen, die besser sind als ein Tesla, sondern auch günstiger. Beides zusammen ist durchaus bedrohlich für die Texaner. Dennoch hat Tesla einen Vorteil auf seiner Seite: Der Elon-Musk-Konzern verkaufte im dritten Quartal fast zehn Mal so viel wie Nio, hat also einen guten Vorsprung. Ich erwarte, dass sich beide Unternehmen etablieren werden.

Am meisten sollten jedoch etablierte Autohersteller gewarnt sein. Denn auf der Landkarte der Konkurrenz sind nun nicht mehr nur die Texaner vertreten. Stattdessen lechzt gleich eine ganze Reihe von jungen Autoherstellern danach, den etablierten Produzenten die Butter vom Brot zu nehmen.

Der Artikel Wie Nio und Lucid jetzt zum Angriff auf Elektroauto-Marktführer Tesla blasen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christoph Gössel besitzt Aktien von Tesla. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NIO Inc. und Tesla.

Motley Fool Deutschland 2021