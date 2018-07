Wie NVIDIA im Jahr 2018 bisher 22,4% zulegen konnte

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Was ist passiert?

Die Aktien von NVIDIA (WKN:918422) stiegen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im ersten Halbjahr 2018 um 22,4%. Das war zwar etwas turbulent, aber die Gewinne basierten letztlich auf soliden Geschäftsergebnissen.

Was hat das zu bedeuten?

Der Hersteller von Computergrafikprozessoren und anderen Chips hatte bisher ein sehr gutes Jahr 2018. Krypto-Miner kaufen die Produkte so schnell nach, dass es NVIDIA schwer fällt, die Ladenregale mit Grafikkarten für Videofirmen und Grafikdesigner zu füllen. Inzwischen haben auch Cloud-Computing-Rechenzentren eine Vielzahl von NVIDIAs Tesla-, Volta-, Titan X- und DGX-Produkten für ihre Serversysteme gekauft.

Diese Dynamik setzte sich auch im Jahr 2018 fort, allerdings mit einem Vorbehalt: Da die Kryptos sich inzwischen im freien Fall befinden, begann NVIDIA, ein geringeres Interesse von Seiten der Miner zu sehen.

So verlagerte sich der Kundenmix in Richtung Gamer und Rechenzentrumsmanager, aber das hielt NVIDIA nicht auf. Das Unternehmen hat in zwei Quartalsberichten die Ertrags- und Umsatzschätzungen der Wall Street übertroffen und in diesem Frühjahr auf den größten Technologiemessen viele vielversprechende neue Produkte vorgestellt. Die Investoren waren hin- und hergerissen zwischen dem nachlassenden Interesse der Krypto-Miner und den Ergebnissen in anderen Bereichen, was zu einem sägezahnförmigen Aktienchart führte. NVIDIAs positive Zuwächse seit Jahresbeginn wurden aber nie in Frage gestellt, obwohl die Höhe der Renditen sehr unterschiedlich war.







Wie geht es jetzt weiter?

Der Analyst von Rosenblatt, Hans Mosesmann, hat in seiner Analyse der NVIDIA-Ergebnisse des ersten Quartals kein Blatt vor den Mund genommen.

„Die Kryptos sind unserer Meinung nach kein relevantes Bären-Thema mehr“, schrieb er in einem Forschungsbericht. „Kommt endlich drüber weg.“



Die größeren Wachstumsmotoren für die Zukunft finden sich im Segment Rechenzentren und in NVIDIAs aufkeimenden Automotive-Computing-Bemühungen. Wenn NVIDIA so weitermachen kann wie in den letzten drei Jahren, dann könnte das für die Investoren noch sehr interessant werden.

Allerdings sind die Aktienkurse in den letzten 52 Wochen um 64 % gestiegen, was zu einem atemberaubenden Gewinn von 1.160 % in drei Jahren geführt hat. Die Vorgeschichte von NVIDIA ist aber auch voll mit Managementfehlern und schlechter Ausführung, und es ist nicht leicht, diese Fehltritte zu vergeben und zu vergessen, wenn die Aktie so hoch steht. Daher betrachte ich das Ganze lieber aus sicherer Entfernung.

Bist du bereit, wie ein Profi zu investieren? Profis schätzen nicht den richtigen Zeitpunkt ab, um zu kaufen oder zu verkaufen. Sie bauen Finanzmodelle, um den Wert eines Unternehmens zu errechnen und sie nutzen diese Modelle, um Schnäppchen zu jagen. Jetzt kannst du hinter den Vorhang blicken und sehen wie diese Modelle funktionieren. Im neuen Sonderbericht von The Motley Fool Deutschland bringt dir unser Geschäftsführer bei, wie man Finanzmodelle baut. Klick hier, um deine kostenlose Kopie zu sichern.



Dieser Artikel wurde von Anders Bylund auf Englisch verfasst und am 11.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Nvidia.