Wie NVIDIA 2017 gerockt hat: Ein Jahr im Rückblick

Die NVIDIA (WKN:918422)-Aktie hat im Jahr 2017 bis zum 15. Dezember 80,1% Rendite generiert und setzt damit seinen rasanten Anstieg fort, der im vergangenen Jahr begann, als die Aktie um satte 227 % stieg.

Der starke Kurs der Aktie wird durch die hervorragenden Finanzergebnisse des Grafikchip-Herstellers angeheizt, die durch den Wandel des Unternehmens von einem erfolgreichen Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs) für Computerspiele zu einem der Hauptakteure bei Grafikprozessoren für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) kommt.

Lass uns einen Blick auf die wichtigsten Errungenschaften von NVIDIA im Jahr 2017 werfen. Die in diesem Jahr eingeführten Produkte sollen dazu beitragen, die Finanz- und Aktienkursentwicklung des Unternehmens im Jahr 2018 und darüber hinaus voranzutreiben.

1. Starke Kursentwicklung

Hier siehst du, wie sich NVIDIA im Vergleich zu ausgewählten Konkurrenten wie etwa Advanced Micro Devices, oder AMD, Intel, einem Halbleiter-ETF und dem S&P 500 entwickelt hat.





2. Hervorragende Finanzergebnisse

Hier ist ein Blick auf den Umsatz, Gewinn pro Aktie (EPS) und freien Cashflow (FCF) in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018, das am 30. Januar 2017 begann.





Der Gewinn pro Aktie wächst schneller als der Umsatz, was bedeutet, dass die Gewinnmarge von NVIDIA wächst. Eine wachsende Gewinnmarge zeigt die Preissetzungsmacht des Unternehmens und ist oft ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen einen soliden Wettbewerbsvorteil hat. Tatsächlich ist NVIDIA führend bei Grafikkarten für Computerspiele und derzeit der einzige Anbieter für Unternehmen, die einen GPU-basierten Ansatz zur Beschleunigung von High-Performance Computing (HPC) und Deep-Learning nutzen wollen. (Deep Learning ist eine Kategorie von KI, die im Grunde genommen eine Maschine trainiert, Rückschlüsse aus Daten zu ziehen wie wir Menschen.)

Der Chip-Gigant Intel hat seine Absicht signalisiert, in den GPU-Markt einzutreten, so dass NVIDIA Konkurrenz in diesem Bereich erwarten kann.

Beachte in der Grafik, dass das Wachstum des freien Cashflow das des Gewinns pro Aktie übersteigt. Dies ist beeindruckend, da NVIDIA in den letzten Jahren beträchtliche Mittel in Wachstumsinitiativen investiert hat, die vor allem im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz stehen.

3. Einführung von Pascal-basierten Gaming-Grafikprozessoren (März bis November)

Im Laufe des Jahres 2017 hat NVIDIA den Roll-Out abgeschlossen, der 2016 mit der Einführung seiner Pascal-basierten Grafikkarten für Spiele begonnen hat:

März: GeForce GTX 1080 Ti

April: TITAN Xp — technisch gesehen eine Computerkarte, aber auch Spieler, die Top-of-Line wollen, haben sie gekauft.

Mai: GeForce GT 1030 für Einsteiger.

Nov.: GeForce GTX 1070 Ti, die eine Lücke zwischen den High-End-Grafikprozessoren GeForce GTX 1080 und 1070 füllt.

Im dritten Quartal stieg der Spieleumsatz von NVIDIA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 % auf 59 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Das Wachstum von Gaming wird von der anhaltend starken Akzeptanz der Pascal-basierten GeForce-Karten des Unternehmens getrieben, die ihrerseits durch den qualitativ hochwertigen Videospiel-Content, der gerade herauskommt, und die rasante Popularität von E-Sports angetrieben wird.

4. Start des Jetson TX2 (März)

Im März stellte NVIDIA den Jetson TX2 vor, eine kreditkartengroße Plattform, die KI-Computing in Roboter, Drohnen und Smart-Kameras für Städte bringt. Die Plattform nutzt die Pascal GPU-Architektur von NVIDIA.

Dies ist die dritte Generation der Jetson-Plattform, die erstmals 2014 eingeführt wurde. NVIDIA weist darauf hin, dass der Jetson TX 2 doppelt so leistungsfähig ist wie sein Vorgänger, was zu einer höheren Genauigkeit und schnelleren Reaktionszeiten bei Aufgaben wie Bildklassifikation, Navigation und Spracherkennung führt.

5. Volta GPU-Architektur und der Tesla V100-Beschleuniger für Rechenzentren (Mai)

Im Mai kündigte NVIDIA seine GPU-Architektur der nächsten Generation, Volta, zusammen mit seinem ersten auf Volta basierenden Produkt, dem Tesla V100-Beschleuniger für Rechenzentren, an. NVIDIA hat die Produktion dieses Produkts im dritten Quartal vollständig aufgenommen.

Alle großen Internet-Unternehmen und Cloud-Service-Provider der Welt, darunter Amazon, Facebook, Google, IBM, Microsoft und die chinesischen Technologie-Giganten Alibaba, Baidu und Tencent, rüsten ihre Rechenzentren von NVIDIAs Pascal-basierten Systemen auf Volta-basierte Systeme um. Auch große Serverhersteller integrieren den Tesla V100 in ihre Produkte. Getrieben durch den Erfolg des Tesla V100 stieg der Umsatz im dritten Quartal 2009 gegenüber dem Vorjahresquartal um 109 % auf 19 % des Gesamtumsatzes von NVIDIA.

Volta ist NVIDIAs erste Grafikprozessor-Architektur, die sowohl für Deep-Learning Inferencing als auch für Deep-Learning-Training optimiert ist. Inferencing bedeutet, dass Maschinen das, was sie durch ihr Training gelernt haben, auf neue Daten anwenden.

6. Start des Isaac-Robotersimulators (Mai)

Ebenfalls im Mai brachte NVIDIA den Isaac-Robotersimulator auf den Markt, der mithilfe fortschrittlicher Videospiel- und Grafiktechnologien Roboter unter simulierten realen Bedingungen trainiert, bevor sie zum Einsatz kommen.

7. Marktanteilsgewinne bei GPUs (Q3)

Der Markt für Grafikprozessoren wächst rasant. Die Versandmengen im dritten Quartal stiegen gegenüber dem zweiten Quartal um 29 % und gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,5 %. Zudem gewinnt NVIDIA Marktanteile hinzu. Im dritten Quartal stieg der Marktanteil auf 72,8 %, wobei der Konkurrent AMD laut Jon Peddie Research die restlichen 37,2 % hält. Im Vergleich dazu hielt NVIDIA im zweiten Quartal dieses Jahres 69,7 % bzw. 70,2 % im Vorjahresquartal.

8. DRIVE PX Pegasus Plattform vorgestellt (Okt.)

Im Oktober stellte NVIDIA den weltweit ersten KI-Supercomputer für den Antrieb von autonomen Fahrzeugen vor. Das System, genannt Pegasus, erweitert die DRIVE PX AI Car Computing Plattform des Unternehmens um Level 5 fahrerlose Fahrzeuge. Pegasus wird den Automobilpartnern von NVIDIA in der zweiten Jahreshälfte 2018 zur Verfügung stehen, was die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen weiter vorantreiben wird.

Die Auto-Plattform von NVIDIA erwirtschaftete im dritten Quartal nur 5,5 % des Gesamtumsatzes, aber das Unternehmen ist auf gutem Weg, von der bevorstehenden Einführung völlig autonomer Fahrzeuge zu profitieren. Mehr als 225 Pkw- und Lkw-Hersteller und andere entwickeln mit der DRIVE PX-Plattform. Die Plattform kommt in allen Fahrzeugen von Tesla und im neuen Audi 2018 A8 zum Einsatz. Toyota und Mercedes-Benz haben es für Fahrzeuge übernommen, die innerhalb von fünf Jahren auf den Markt kommen sollen, und Baidu plant, es in seinen Initiativen für selbstfahrende Fahrzeuge einzusetzen.

9. Die TITAN V-Grafikkarte für KI-Entwickler kommt auf den Markt (Dez.)

Anfang des Monats stellte NVIDIA den Volta-basierten TITAN V vor, der als „die weltweit leistungsfähigste Grafikprozessoreinheit (GPU) für den PC“ bezeichnet wird. Das Monster einer Grafikkarte – mit einem Preis von 3.000 US-Dollar – richtet sich an Entwickler, die in den Bereichen KI und High-Performance-Computing arbeiten. Das Unternehmen behauptet, dass die TITAN V einen PC in einen Supercomputer verwandelt und dass sie mehr als neunmal so leistungsfähig ist wie der Vorgänger TITAN Xp, die erst vor acht Monaten auf den Markt kam.

Eine starke Basis für 2018 und darüber hinaus

Der wichtigste Meilenstein für NVIDIA im Jahr 2017 war die Einführung der leistungsstarken Volta GPU-Architektur. Im Jahr 2018 dürften die Investoren damit rechnen, dass Volta den Weg in weitere Produkte des Unternehmens einschliesslich der Grafikkarten für Spiele finden wird.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon, Baidu, Facebook, Nvidia, Tencent Holdings und Tesla. The Motley Fool empfiehlt Intel.

Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 18.12.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.