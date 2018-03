Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

München (ots) - Die Geburt eines Kindes zählt zu den emotionalstenEreignissen im Leben von Vätern und Müttern. Bereits während derSchwangerschaft helfen Kurse den werdenden Eltern dabei, sichkörperlich und mental auf die Geburt und die darauffolgende Zeitvorzubereiten. Während traditionell in GeburtsvorbereitungskursenMütter im Fokus stehen, richten sich viele Kurse zumindest auch inEinzelterminen an ihren Partner. Hier erhalten werdende Väternützliche Tipps, um aktiv an der Schwangerschaft ihrer Partnerinteilzuhaben und sie bei der Geburt zu unterstützen. Einer aktuellenYouGov-Befragung im Auftrag der Siemens-Betriebskrankenkasse SBKzufolge können sich 65 Prozent aller Männer mit Kinderwunschvorstellen, in Zukunft einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen.Mehr als nur ein "Hechelkurs"Schwangere Frauen, die unter Anleitung ein- und ausatmen undBeckenbodenübungen durchführen, während ihre Partner unbeteiligtzusehen - diese Vorstellung hat viele Männer lange Zeit davonabgeschreckt, ihre schwangere Partnerin zu Geburtsvorbereitungskursenzu begleiten. Mittlerweile wünschen sich dagegen immer mehr werdendeVäter, aktiv an der Schwangerschaft ihrer Partnerin teilzuhaben. Sohaben bereits 68 Prozent der befragten 25- bis 34-jährigen Väter aneinem Geburtsvorbereitungskurs zusammen mit der Mutter des Kindesteilgenommen. Gerade unter jungen Männern mit Kinderwunsch ist dieBereitschaft zu der Teilnahme ebenfalls stärker ausgeprägt als unterälteren Geschlechtsgenossen: So können sich 70 Prozent der 25- bis34-Jährigen vorstellen, einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen,während es unter den 35- bis 44-Jährigen 59 Prozent sind. Um möglicheUnsicherheiten im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis zubeseitigen, hat sich auch Tobias S. aus München für den Besuch einesGeburtsvorbereitungskurses entschieden: "Zu wissen, was bei derGeburt auf meine Frau zukommt und wie ich sie dabei unterstützenkann, hat mir gerade bei unserem ersten Kind eine gewisse Sicherheitgeboten. Außerdem war es mir wichtig, die Geburt und die Vorbereitungdarauf partnerschaftlich mit meiner Frau anzugehen."Umfassendes Know-how für werdende VäterAus diesem Grund gibt es mittlerweile neben Kursen ausschließlichfür Schwangere viele Angebote, bei denen Partner zu einzelnen odermehreren Sitzungen eingeladen werden. So bekommen beide Elternteiledie Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und von derKursleitung beraten zu lassen. "Papas in spe interessieren sicherfahrungsgemäß besonders dafür, welche Rolle sie bei der Geburteinnehmen können und wie sie es schaffen, ihre Partnerin im Kreißsaalzu unterstützen", weiß Nadja Messingschlager, Expertin fürSchwangerschaftsleistungen bei der SBK. "Hierbei helfen Entspannungs-oder Massageübungen, die in den Kursen gezeigt werden. Außerdemerfahren werdende Väter dort auch Praktisches zum Umgang mit dem Kindund bekommen Infos zu seiner Entwicklung."Vater-Kind-Bonding beginnt vor der Geburt - idealerweise mitUnterstützung der KasseGeburtsvorbereitungskurse vermitteln werdenden Vätern damit einbreites Spektrum an Basiswissen rund um die Geburt. Darüber hinauskann die aktive Teilhabe des Partners an der Schwangerschaft dieemotionale Bindung zum Kind stärken und sie besser auf dieBedürfnisse des Babys vorbereiten. Doch nicht alle Krankenkassenunterstützen werdende Väter, die zusammen mit ihrer Partnerin anGeburtsvorbereitungskursen teilnehmen. DieSiemens-Betriebskrankenkasse SBK bezuschusst die Kurse für zukünftigeVäter jedoch im Rahmen ihres neuen SBK-Babyglück-Pakets. Diesesbeinhaltet darüber hinaus beispielsweise verschiedene zusätzlicheVorsorgeleistungen in der Schwangerschaft. Inwieweit die werdendenVäter die in den Geburtsvorbereitungskursen vermittelten Kenntnisseauch in der Praxis anwenden können, ist individuell unterschiedlich.Tobias S. zieht allerdings ein positives Fazit: "EinGeburtsvorbereitungskurs kann nur Auszüge dessen geben, was einentatsächlich erwartet. Aber alleine für diese kleinen Details lohnt essich schon, einen Kurs mitzumachen."Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2038 Personen zwischen dem 28.02.2018 und02.03.2018 teilnahmen, davon 991 Männer. 557 Männer gaben an, Vaterund/oder Erziehungsberechtigter zu sein oder den Wunsch zu haben. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseGesa SeibelStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49(89)62700-161Fax: +49(89)62700-60161Email: gesa.seibel@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell