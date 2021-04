Wie Kurssteigerungen entstehen und weshalb ich nicht das KGV verwende

Das Limit der Kennzahl

Zu den Quellen der Kurssteigerungen hat sich das Management der Alpha Star Fonds Gedanken gemacht. Laut ihnen muss man die kurzfristigen und langfristigen Einflussfaktoren unterscheiden. Kurzfristig sind es vor allem Bewertungsausweitungen, die die Kurse am Aktienmarkt beeinflussen. Fundamentale Einflüsse wie das Umsatzwachstum oder die Steigerung von Gewinnmargen stehen hier deutlich im Hintergrund. Langfristig sinkt die Bedeutung der Bewertungsausweitung und spielt bei einem Zeithorizont von mehr als fünf Jahren überhaupt keine Rolle mehr. Hier ist es dann vor allem das Umsatzwachstum, das sich für die Kurssteigerungen verantwortlich zeichnet.

Für die kurzfristige Komponente ist die Betrachtung der Free-Cashflow-Rendite in meinen Augen gut geeignet. Allerdings bevorzugt die Kennzahl ertragsstarke, langsam wachsende Unternehmen. Schnell wachsende Unternehmen werden von der Kennzahl in der Regel benachteiligt. Es würde daher Sinn ergeben, die Kennzahl im Stil des PEG-Ratio zu erweitern. Bei dieser wird das Gewinnwachstum in Relation mit dem KGV gebracht. Dadurch finden die langfristigen, fundamentalen Gesichtspunkte größere Beachtung. Die Vorgehensweise und die entstehenden Probleme bei der Durchführung werde ich in nächster Zeit in einem weiteren Artikel vorstellen.