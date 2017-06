Erfurt (ots) - Drei Prozent der Kinder zwischen sechs und 13Jahren erlebten laut KIM-Studie 2016 bereits sexuelle Belästig überOnline-Portale. Beim so genannten Cyber-G rooming sprechenErwachsene, die sich oft als Gleichaltrige ausgeben, gezielt Kinderund Jugendliche an, um sexuelle Kontakte anzubahnen. Wie sich Kinderdavor schützen können, erfahren sie im Medienmagazin "Timster"(KiKA/NDR/rbb) am 3. Juni um 17:45 Uhr und in der Beratungssendung"KUMMERKASTEN" (KiKA) am 4. Juni um 20:00 Uhr.In "Timster" demonstriert Moderator Tim, wie einfach es ist, sichein falsches Profil anzulegen. Ob Chatroom, Messenger oderRollenspiel - in jedem Forum, auf jeder Plattform könnenvermeintliche Freunde lauern, die gar nicht das sind, wofür sie sichausgeben. Tim gibt außerdem Tipps, worauf die Zuschauer achtenmüssen, um sicher zu spielen oder zu chatten, denn in der Online-Weltgilt das Gleiche wie im realen Leben: Geh nicht mit Fremden mit!Der "KUMMERKASTEN" möchte Opfern von Cyber-Grooming eine Stimmegeben und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen: Was ist strafbar, wannkann eine Belästigung angezeigt werden? Clarissa Corrêa da Silva undihr neuer Ko-Moderator David Friedrich erklären auch, wie Erwachseneversuchen, getarnt als gleichaltrige Freunde, das Vertrauen vonKindern zu gewinnen und auszunutzen.Begleitend informiert das Onlineangebot "KiKA für Erwachsene"darüber, wie Eltern helfen können und woran sie erkennen, ob daseigene Kind betroffen ist. Antworten auf diese Fragen liefert unteranderem "KUMMERKASTEN"-Moderator David in einem Interview mit Juliavon Weiler, Diplom-Psychologin und Geschäftsführerin von "Innocencein Danger e.V.", das ebenfalls auf erwachsene.kika.de zu finden ist.KiKA zeigt die Kooperation der Magazine "Timster" (KiKA/NDR/rbb)und "KUMMERKASTEN" (KiKA) am 3. Juni um 17:45 Uhr beziehungsweise am4. Juni um 20:00 Uhr. Die redaktionelle Verantwortung für "Timster"liegt bei Steffi Warnatzsch-Abra, für den "KUMERKASTEN" zeichnetMatthias Huff redaktionell verantwortlich.Über KiKADer Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell