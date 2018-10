Wie Kinder mit dem interaktiven Lernspielzeug Lingufino natürlich Englisch lernen

Dresden (ots) - Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr nehmenKinder die Phonologie und Grammatik einer Sprache besonders gut auf.Eine Fremdsprache, die bis zum sechsten Lebensjahr erlernt wird, wirdin derselben Hirnregion abgespeichert wie die Muttersprache. Kindernwird daher heutzutage bereits in Kindergärten und zuhause spielerischEnglisch vermittelt. Das Spracherkennungsspielzeug Lingufino derEigenmarke DIALOG TOYS der Linguwerk GmbH (www.lingufino.de) wartetjetzt auch mit englisch-sprachiger Unterstützung auf. Durch dieInteraktion mit dem Spielzeug Lingufino und dazugehörigen Lernbüchernbegeben sich Kinder auf Abenteuerreisen in englischsprachige Länderund lernen so den natürlichen Umgang mit der Sprache.Das Spracherkennungsspielzeug Lingufino in Form eines Koboldsdient dazu, dass Kinder lebendige Dialoge mit dem Kuscheltier führenkönnen, indem sie gemeinsam mit ihm Abenteuer mit begleitendenBüchern meistern. Der kleine Kobold wartet darauf, dass das Kind mitihm spricht und spielt. Um das Geheimnis einer jeden Geschichte zulüften, muss durch Sprache mit ihm interagiert werden. Das Spielzeugnutzt und erkennt mehr als 1500 Wörter bzw. Phrasen proAbenteuerbuch. Lingufino arbeitet mit dem kleinsten Spracherkennerder Welt, dem Picard ASR - alles funktioniert komplett offline.Mit Lingufino können Kinder ab sofort auch auf Abenteuerreise inenglischsprachige Länder gehen. Dort lernen sie gemeinsam nicht nurspielerisch erste englische Wörter und Phrasen aus unterschiedlichenBereichen ihres Alltags, sondern begegnen auch einer anderen Kultur.In die deutschsprachigen Dialoge mit Lingufino sind kindgerechteenglische Begriffe und Redewendungen eingebunden. Die Besonderheitdabei ist, dass das Kind die englischen Begriffe aktiv im Dialog mitdem Kuscheltier ausspricht. Wenn Lingufino etwas fragt, kann das Kindeinfach direkt antworten.Im Verlauf des Buches werden zunehmend komplexere sprachlicheStrukturen angeboten, um das Gefühl für die Aussprache und Betonungder englischen Sprache zu fördern. Das Lernvokabular wird sorgfältigeingeführt, wiederholt und abgefragt. "Nach mehrmaligem Spielenkönnen erfahrungsgemäß die ersten Lernerfolge beobachtet werden. Umden Spielverlauf voranzutreiben, wird die deutsche und englischeSprache ganz selbstverständlich genutzt. Der regelmäßige Einsatz vonLingufino hilft dem Kind, die gelernten Vokabeln, den Satzbau undvieles mehr zu festigen. Es ergibt sich mit der Zeit eine gewisseRoutine, die ohne Druck aufgebaut wird", erklärt Rico Petrick,Geschäftsführer der Linguwerk GmbH.Studien belegen, dass das Erlernen einer Fremdsprache dieSynapsenbildung und Vernetzung im Gehirn unterstützt. "In sehr jungenJahren Mehrsprachigkeit zu erlernen fördert die allgemeinen Lern- undDenkleistungen sowie die Aussprache. Werden Kinder inMehrsprachigkeit gefördert, so fällt ihnen das Lernen leichter undsie werden kreativer sowie flexibler. Dies wirkt sich auch auf diespätere schulische Leistung aus, denn das Kind ist Neuem gegenüberoffener eingestellt. Anders als beim Liedersingen, Gedichte oderReime lernen, fördert Lingufino die Interaktion und somit dennatürlichen Umgang mit der Fremdsprache", ergänzt Rico Petrick.Ein Bestandteil der englischen Lernreihe ist unter anderem dasAbenteuerbuch "Das Geheimnis der Sprerbsen". Dazu wird das Basis-Setmit der Plüschfigur Lingufino inkl. Elektroeinheit benötigt.DIALOG TOYS bietet aktuell eine Sonderaktion. Der Code lautet"Lingunia" und gewährt 10 Euro Rabatt auf Lingufino. Der Code kannbeim Bezahlvorgang im Shop eingelöst werden: www.lingufino.dePressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: DIALOG TOYS, übermittelt durch news aktuell