Wie Job-Anzeigen männlich sprechen, oder weiblich / Zum Frauentag für alle Personalchef*Innen: Ein Tool deckt die unbewusste Gendersprache in Anzeigen auf (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf der Webseite des Startups Stafff.io steht ab heute einkostenloses Tool zur Verfügung, das überprüft, wie "Gender-Biased"die eigenen Stellenanzeigen sind, also: wie voreingestellt,tendenziös, zum Beispiel machistisch.Anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 8. März hat dasUnternehmen das Diversity-Tool für alle zugänglich gemacht. Stafff.iolädt alle Personalverantwortlichen dazu ein, ihre vorhandenenStellenbeschreibungen nach "Gender Codes" zu checken. Nach derTexteingabe markiert das Programm in Echtzeit die Wörter und Phrasen,die vermeintlich "typisch männlichen" oder "typisch weiblichen"Eigenschaften darstellen. Der "Gender Bias"-Regler zeigt wiebalanciert der Text ist, und welches Geschlecht eher angesprochenwird.Die Diskriminierung von Frauen und "Gender-Bias" beginnen oftschon bei der Stellenanzeige, denn Frauen bewerben sich weniger aufStellen die "typisch männliche" Eigenschaften voraussetzen, wie z.B."aggressiv" oder "durchsetzungsstark".Gründerin von Stafff.io Diana Basso hat den Launch des Toolsinitiiert. Ausschlaggebend waren Meldungen von großen Unternehmen wieAmazon und Google, die zeigen, dass "Unconscious Bias" (dieunbewussten Voreinstellungen und Verzerrungen) beiBewerbungsvorgängen immer wichtiger wird. Amazon hatteungerechterweise Männer im Interviewprozess bevorzugt, Googlebezahlte Frauen besseres Gehalt als Männern mit denselbenVoraussetzungen.Das Programm basiert auf mehrere empirischen Studien zum ThemaWortauswahl in der Personalgewinnung. Eine Studie der TU Münchenzeigte zum Beispiel den Testpersonen fiktive Stellenanzeigen mitgeschlechts-stereotypischen Formulierungen und belegte, dass männlichkonnotierte Wörter Frauen davor abschrecken, sich für eine Stelle zubewerben. Männer im Gegensatz lassen sich durch bestimmte Formulierenweniger verwirren.Unter www.stafff.io/gender-bias können Sie das Tool kostenlosverwenden.Über StafffStafff ist eine Software-Lösung für HR-Verantwortliche, die ihrRecruiting smart und daten-gesteuert aufstellen wollen. Von derStellenanzeige bis hin zur Bewerbung hilft Stafff dabei, durch denEinsatz von KI die richtigen Bewerber anzusprechen und für sich zugewinnen.Weitere Informationen, Referenzen, weiterführende Links undkostenloses Bildmaterial finden Sie unter www.stafff.io/pressePressekontakt:Nils SchlomannGründer und Geschäftsführer+ 49174 37 12 007presse@stafff.ioOriginal-Content von: Visualino UG, übermittelt durch news aktuell