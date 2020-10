Wie Investoren lernten, sich keine Sorgen mehr zu machen, und beim Börsencrash billige britische Aktien kauften

Es mag kontraintuitiv klingen, aber der beste Zeitpunkt für den Kauf billiger britischer Aktien ist mitten in einem Börsencrash. Deine Lieblingsunternehmen werden vorübergehend zu Tiefstkursen gehandelt, so dass du sie billig kaufen kannst. Dann brauchst du nur darauf zu warten, dass sich die Aktienmärkte erholen, was in der Vergangenheit immer so war.

Das ist allerdings nicht einfach. Du musst dem Drang zur Panik trotzen und deine Aktien nicht zusammen mit allen anderen verkaufen. Das ist eine Herausforderung, insbesondere wenn das Fernsehen und das Internet erschreckende Schlagzeilen über einen Zusammenbruch der Märkte bringen. Glücklicherweise deuten neue Recherchen darauf hin, dass sich die Briten dieser Herausforderung stellen.

Anstatt sich Sorgen zu machen und britische Aktien zu verkaufen, wenn die Märkte zusammenbrechen, haben die Anleger gelernt, sie zu kaufen, solange sie noch billig sind. Als Covid-19 zuschlug, stieg die Zahl der Privatanleger, die Aktien von Unternehmen kauften, sprunghaft an. Beeindruckend ist, dass 1,5 Millionen Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben Aktien kauften, wie aus einer Umfrage des Fondsanbieters GraniteShares hervorgeht.

Ein Börsencrash ist eine großartige Kaufgelegenheit

Die größte Motivation, die mit 30 % genannt wurde, lag darin, dass britische Aktien dramatisch fielen und die Chance, billige Aktien zu kaufen, nicht verpasst werden durfte. Das haben sie richtig erkannt, denn der FTSE 100 erholte sich um mehr als 20 % von seinen Tiefstständen im März.

Weitere 25 % gaben an, dass sie von der erhöhten Volatilität der Aktienkurse profitieren wollten. Das macht auch Sinn, denn wenn die Märkte volatil sind, kannst du Top-Aktien aus Großbritannien finden, die zu spottbilligen Bewertungen gehandelt werden,

Weitere 22 % kauften, als die Aktienkurse dramatisch zu steigen begannen, weil sie es sich nicht entgehen lassen wollten. Da ist ein Hauch von Herdenmentalität zu spüren, aber wenn du in der frühen Phase der Erholung britische Aktien kaufst, kann sich das immer noch auszahlen.

Wenn du billige britische Aktien kaufst, behalte immer die Langfristigkeit im Auge. Wir von The Motley Fool ermutigen die Menschen, Aktien zu kaufen und jahrzehntelang zu halten, um stetig Wohlstand für ihren Ruhestand aufzubauen. Handel niemals in der Hoffnung, schnelles Geld zu verdienen.

Leider zeigt die Recherche von GraniteShares, dass viele Anleger genau das tun. Beunruhigenderweise handelten 11 %, weil sie nicht mehr auf abgesagte Sportereignisse wetten konnten. Das Investieren ist ein langfristiger Prozess, keine kurzfristige Sache. Du solltest bestrebt sein, ein ausgewogenes Portfolio aus FTSE 100-Dividenden- und Wachstumsaktien aufzubauen, um das Risiko zu verringern, wenn eine Aktie eine unterdurchschnittliche Performance aufweist. Kurzfristige Handelsgeschäfte gehen in der Regel nach hinten los.

Langfristig billige britische Aktien kaufen

Am beunruhigendsten war, dass 11 % handelten, weil sie entlassen worden waren und Geld verdienen wollten. Das beunruhigt mich jetzt wirklich. Du solltest nie versuchen, ein finanzielles Problem so zu lösen.

Die Anleger können billigen britischen Aktien nicht widerstehen. Viele kaufen das angeschlagene Maschinenbauunternehmen Rolls-Royce, sagt GraniteShares. Auch die angeschlagenen Banken Barclays und Lloyds Banking Group sind beliebt, ebenso wie die angeschlagenen Energieriesen BP und Royal Dutch Shell. Alle sehen bei den heutigen Bewertungen verlockend aus. Dazu sollte man aber auch das Risiko verstehen.

Andere kaufen US-Tech-Aktien wie den Elektroautohersteller Tesla Motors, den Online-Einzelhandelsriesen Amazon und den iPhone-Hersteller Apple.

Im Moment ziele ich auf billige britische Aktien ab. Dank des Börsencrashs gibt es viele davon da draußen.

