Wie IBM im Bereich KI zu den Gewinnern gehören kann

Einer der Grundpfeiler der laufenden Umstrukturierung bei IBM (WKN:851399) ist das Cognitive Computing, das künstliche Intelligenz und andere verwandte Technologien umfasst. IBM ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen Dienstleistungen bietet, und seine Einstellung zur KI bleibt diesem Ansatz treu. IBM Watson, das bekannte KI-System des Unternehmens, wird in Branchen wie dem Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen eingesetzt, um die Fähigkeiten von Fachleuten in diesen Bereichen zu erweitern. Das langfristige Potenzial der Technologie ist immens.

IBM setzt darauf, dass Cognitive Computing ein wichtiges Element seiner Zukunft sein wird. Hier nun, wie das Unternehmen soweit gekommen ist und wie es plant, sich weiterzuentwickeln.

Eine (sehr) kurze Geschichte von IBM

IBM ist ein seltenes Beispiel für ein Technologieunternehmen, das in der Lage war, sich anzupassen und weiterzuentwickeln, und über viele Jahrzehnte und technologische Epochen hinweg relevant zu bleiben. Seit seiner Gründung im Jahr 1911 als Computing-Tabulating-Recording Company hat IBM zahlreiche, manchmal schmerzhafte Veränderungen durchlaufen, die die Entschlossenheit des Unternehmens auf die Probe stellten.

Anfangs verkaufte und vermietete IBM mechanische Tabelliermaschinen sowie Schreibmaschinen und andere Geräte. Der erste große Umbau des Unternehmens erfolgte zu Beginn des Computerzeitalters. IBM führte 1952 seinen ersten Großrechner auf Basis von Röhren ein. Computer mit Transistoren kamen später in diesem Jahrzehnt und markierten die Geburtsstunde von IBMs Großrechner-Geschäft. IBM dominierte auch den PC-Markt, zumindest für eine Weile. Das Geschäft mit mechanischen Tabelliermaschinen war eine Cash Cow, aber IBM hatte keine Angst, sich davon zu trennen, als klar wurde, dass Computer die Zukunft waren.

Der zweite große Umbruch von IBM fand in den 90er-Jahren statt. Nach jahrzehntelangem Erfolg führte die Selbstzufriedenheit dazu, dass das Unternehmen beinahe implodierte, als das Kerngeschäft mit Großrechnern mit Problemen zu kämpfen hatte und das PC-Geschäft zunehmend alltäglich wurde. IBM war aufgebläht und verlor aus den Augen, wohin die Reise ging. Ein externer CEO wurde hinzugezogen, der das Unternehmen durch Kosteneinsparungen und das Setzen auf Dienstleistungen entlastete. IBM wurde zu einem integrierten Anbieter von Lösungen, die Hardware, Software und Dienstleistungen umfassen, ein Modell, das dann über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten sein Wachstum vorantrieb.

Das bringt uns zum aktuellen Umbau von IBM. In den letzten fünf Jahren hat sich IBM wieder einmal neu erfunden, diesmal mit Cloud und Cognitive Computing, um sein Geschäft in den kommenden Jahren anzukurbeln. Traditionelle Geschäftsbereiche wurden verkauft oder verloren an Relevanz, während Ressourcen in Wachstumsbereiche wie künstliche Intelligenz flossen. Das Unternehmen hat ein Cloud-Computing-Geschäft mit einem Jahresumsatz von fast 20 Mrd. US-Dollar aufgebaut und sein Watson-KI-System wurde in einer breiten Zahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt.

Watson ist das Gesicht der Bemühungen von IBM, seinen Status als führendes Unternehmen im schnell wachsenden KI-Markt zu festigen.

Die Geburt von IBM Watson

Watson wurde der Welt im Jahr 2011 vorgestellt, als IBM das KI-System gegen zwei Champions in der Spielshow Jeopardy! antreten ließ. Watson beeindruckte mit einer beeindruckenden, aber unvollkommenen Leistung, die in der Lage ist, die Hinweise zu analysieren und oft genug richtige Antworten zu geben, um das Spiel zu gewinnen und einen großen KI-Durchbruch darzustellen.

Damals wurde Watson von 750 IBM Power-Servern mit insgesamt 16 Terabyte Speicher und 2.880 POWER7-CPU-Kernen betrieben. Heute sind Watson-basierte Dienste über die Cloud von IBM verfügbar, was weitaus weniger Ressourcen als die ursprüngliche Version benötigen. Bis 2013 konnte IBM die Leistung nahezu verdreifachen und gleichzeitig die Hardwareanforderungen auf einen einzigen Power-Server reduzieren.

Wichtig zu wissen: Watson ist kein Einheitssystem. Das ursprüngliche Watson-System, das bei Jeopardy! verwendet wurde, wurde speziell für diesen Zweck geschult. Eine andere Anwendung erfordert ein Training mit anderen Daten. Beispielsweise bietet IBM einen von Watson unterstützten Cloud-Service zur visuellen Erkennung an; diese Version von Watson wird mit Bildern trainiert, die mit den darin enthaltenen Objekten versehen sind, und das Ergebnis ist ein System, das Objekte in anderen Bildern identifizieren kann. Du kannst dir Watson als eine Reihe von KI-Technologien vorstellen, die für verschiedene Aufgaben verwendet werden können, und nicht als ein monolithisches KI-System.

Viel mehr als nur maschinelles Lernen

Der Begriff „künstliche Intelligenz“ wird oft austauschbar mit zwei anderen Begriffen verwendet, dem maschinellen Lernen und dem Deep Learning. Aber das ist nicht ganz korrekt. Maschinelles Lernen ist eine Reihe von Algorithmen, die sich durch Erfahrung verbessern. Ein maschinelles Lernsystem, das beispielsweise Objekte in Bildern identifiziert, wird besser, wenn es anhand von mehr Daten trainiert wird.

Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens und bietet einen Rahmen, der zu besseren Ergebnissen als andere Algorithmen führen kann. Ein künstliches neuronales Netzwerk ist eine Art von tiefgehend lernender Architektur, die ungefähr darauf basiert, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Viele der Fortschritte in der KI, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie etwa selbstfahrende Autos, wurden durch Fortschritte im Deep Learning ermöglicht.

Künstliche Intelligenz ist viel umfangreicher und umfasst jeden Algorithmus, der kognitiven Fähigkeiten des Menschen nachahmen kann. Dazu gehören die Verarbeitung der natürlichen Sprache, die Planung, die Wahrnehmung der Umwelt sowie maschinelle und Deep Learning-Algorithmen.

Unter dem Dach von Watson befinden sich eine Vielzahl von KI-Technologien, darunter maschinelles Lernen, Deep Learning, Spracherkennung und natürliche Sprachverarbeitung, um nur einige zu nennen. Die ursprüngliche Version von Watson war ein Frage-Antwort-System. Heute hat Watson ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten und ist in der Lage, große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten zu verdauen.

IBMs KI-Strategie

IBM ist kein Unternehmen, das sich an Verbraucher richtet, daher wirst du keine Geräte von IBM mit Watson finden. Stattdessen konzentriert sich IBM auf Lösungen für seine Unternehmenskunden. Im Geschäftsbericht 2017 heißt es:

IBM Watsons unternehmensstarke künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Menschen in fast jeder Branche arbeiten. Es hilft Unternehmen, Erkenntnisse aus komplexen und unstrukturierten Informationen zu gewinnen. Und es ermöglicht Profis, ihr Fachwissen zu erweitern und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.



Während andere große Technologieunternehmen ihre KI-Bemühungen auf intelligente Lautsprecher und selbstfahrende Autos ausrichten, arbeitet IBM daran, KI-Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen und Organisationen anzubieten. IBM zählt 97 % der weltweit größten Banken, 80 % der globalen Einzelhändler und 83 % der weltweit größten Kommunikationsdienstleister zu seinen Kunden. Da Unternehmen aller Branchen in KI investieren wollen, will IBM die erste und beste Wahl für Unternehmen sein.

IBM sieht KI als eine Möglichkeit, die menschliche Intelligenz zu erweitern, nicht zu ersetzen. In Bereichen wie dem Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, wo Watson für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, dient das System als ein Werkzeug für Fachleute, die ihre Arbeit nun besser erledigen können.

Thomas Watson Jr. war von 1956 bis 1971 CEO von IBM, als das Unternehmen auf Computer setzte. Eines seiner Zitate fasst IBMs Sicht der KI zusammen: „Unsere Maschinen sollten nichts anderes sein als Werkzeuge, die die Fähigkeiten der Menschen, die sie benutzen, erweitern“.

Eine Möglichkeit, wie IBM versucht, seine KI-Angebote vom Wettbewerb zu unterscheiden, ist die Datenhoheit. IBM will der vertrauenswürdigste Name in der KI sein. Wie es im Jahresbericht 2017 heißt:

Wir glauben auch, dass die Daten und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ihren Schöpfern gehören. Niemand sollte den Besitz oder Kontrolle über seine Daten aufgeben müssen, um von KI und Cloud Computing zu profitieren. Wir haben Watson entsprechend gebaut und setzen es so ein.



Hier ist IBMs KI-Strategie, zusammengefasst in drei Punkten:

Der Fokus liegt auf von Unternehmenskunden.

Wende KI auf Bereiche an, in denen sie die menschliche Intelligenz steigern, die Effizienz steigern oder Kosten senken kann.

Gib deinen Kunden die Kontrolle über, und das Eigentum an ihren Daten und Erkenntnissen.

KI ist noch eine junge Technologie, aber IBM hat sie bereits in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt.

Gesundheitswesen

Die gesamten Gesundheitsausgaben in den Vereinigten Staaten erreichten 2017 3,5 Billionen US-Dollar, und die projizierten Ausgaben für Medicare und Medicaid erreichten 5,7 Billionen US-Dollar bis 2026. Wenn es jemals eine Branche gab, die von einer höheren Effizienz und niedrigeren Kosten durch KI profitieren könnte, dann ist es das Gesundheitswesen.

IBM sieht Watson Health, eine Abteilung, die Watsons KI-Technologie im Gesundheitswesen einsetzen will, als den „Mondflug“ des Unternehmens an. Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen, das nur langsam viel Gewinn erwirtschaften wird, aber fast grenzenloses Potenzial hat. Watson Health steht derzeit mit weit über 100.000 Patienten und Verbrauchern in Kontakt, und diese Zahl könnte in den kommenden Jahren exponentiell ansteigen, da KI in der Gesundheitsbranche weiter voranschreitet.

Was genau macht Watson im Gesundheitswesen? Eine Menge, wie sich herausstellte. Hier sind einige Beispiele, wie Watson die Gesundheitsbranche verändert:

IBM Watson Care Manager wird verwendet, um individuelle Pflegepläne zu erstellen und optimale Ansätze zu empfehlen; er verarbeitet große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten, einschließlich evidenzbasierter Forschung, Qualitätsstandards und regulatorischer Anforderungen. Rund 20 % der Patienten erzeugen 80 % der gesamten Gesundheitskosten, so IBM Watson Health CEO Deborah DiSanzo. Durch den Einsatz von Watson für diese Patienten können die Kosten gesenkt und gleichzeitig bessere Ergebnisse erzielt werden.

Rund 147.000 Patienten werden inzwischen mit hilfe des IBM Watson Care Managers betreut, wobei sich das KI-System als besonders nützlich für Verhaltensmedizin und Sozialarbeits-Management erweist.

IBM Watson for Drug Discovery zielt darauf ab, den Prozess der Markteinführung neuer Medikamente zu beschleunigen, der für Biotech- und Pharmaunternehmen durchschnittlich zehn Jahre dauert. IBM kündigte Ende 2016 eine Zusammenarbeit mit Pfizer an, um mit Watson for Drug Discovery Innovationen in gezielter Pharmakotherapie, Kombinationstherapien für Studien und Strategien zur Patientenauswahl in der Immunoonkologie zu schaffen.

In einer weiteren Partnerschaft haben IBM und das Barrow Neurological Institute Watson für Drug Discovery eingesetzt, um nicht identifizierte Gene und Proteine zu erforschen, die mit amyotropher Lateralsklerose verbunden sein können. Die Studie fand fünf mit ALS verknüpfte Gene, die vorher nie damit in Verbindung gebracht worden waren, und das innerhalb weniger Monate; ohne Watson würde das Jahre gedauert haben, sagten Wissenschaftler von Barrow.

IBM Watson for Oncology wird eingesetzt, um eine individualisierte, evidenzbasierte Krebsbehandlung für Patienten auf Basis von Millionen von Daten zu bieten, mit dem Ziel, die Beständigkeit und Qualität der Krebsbehandlung zu verbessern. Watson ist ein Werkzeug für Ärzte, das in der Lage ist, eine große Menge an Daten und Informationen zu verarbeiten und Empfehlungen für die Behandlung abzugeben. Das System ist in 155 Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen im Einsatz und wurde für vielfältige Krebsarten geschult.

IBM Watson for Clinical Trial Matching zielt darauf ab, die Zeit zu verkürzen, die Krankenhausärzte benötigen, um klinische Studienoptionen für Patienten zu finden, indem die Notwendigkeit des manuellen Vergleichs von Registrierungs-Kriterien mit medizinischen Patientendaten entfällt. Das KI-System reduzierte die Wartezeiten bei der Voruntersuchung während einer 16-wöchigen Testphase um 78 % und eliminierte laut DiSanzo automatisch 94 % der Patienten, die für klinische Studien nicht in Frage kamen.

Watson Health und KI im Allgemeinen sind keine Patentlösung für das Gesundheitswesen. Watson wird keine Ärzte ersetzen. Stattdessen ist Watson Health eine Sammlung von Werkzeugen für medizinisches Fachpersonal, um Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und die Ergebnisse für Patienten verbessern zu können.

IBM verfolgte einen langfristigen Ansatz, als es mit Watson in die Gesundheitsbranche vorstieß. Watson Health trägt im Moment nicht viel zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens bei. Aber das könnte sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern.

Finanzdienstleistungen

IBM kündigte die Übernahme der Promontory Financial Group Ende 2016 an und setzte darauf, dass Watson nützlich sein könnte, wenn man sich durch den Berg von Vorschriften in der Finanzdienstleistungsbranche wühlt. Promontory ist ein globales Beratungsunternehmen für Risikomanagement und regulatorische Compliance, das zum Zeitpunkt der Übernahme 600 Mitarbeiter beschäftigte. Der Plan war, dass die hochqualifizierten Fachleute von Promontory Watson in gesetzlichen Informationen schulen und schließlich das KI-System in realen Anwendungen einsetzen.

Die Einhaltung von Vorschriften in der Finanzdienstleistungsbranche ist eine nahezu perfekte Anwendung für die KI. Die Datenmenge ist enorm. Allein im Jahr 2015 wurden mehr als 20.000 neue Vorschriften geschaffen, und IBM geht davon aus, dass der Gesamtkatalog bis zum Jahr 2020 mehr als 300 Mio. Seiten umfassen wird. Mehr als 10 % der Betriebsausgaben bei Großbanken stehen im Zusammenhang mit Vorschriften und Compliance, und belaufen sich laut IBM auf insgesamt 270 Mrd. US-Dollar jährlich. Watson muss keine Berge versetzen, um einen großen Einfluss zu haben: Selbst das Senken der Kosten um einige Prozentpunkte würde für Finanzunternehmen zu Einsparungen in Milliardenhöhe führen.

Watson wird auch bei Steuererklärungen eingesetzt. H&R Block hat in der letzten Steuersaison damit begonnen, Watson zu nutzen, um seine Steuerfachleute zu unterstützen, damit die Kunden jeden möglichen Steuerabzug erhalten. Die US-Bundes-Steuergesetzgebung umfasste Anfang 2017 etwa 74.000 Seiten, und jedes Jahr werden Tausende von Änderungen vorgenommen. Die Ende 2017 verabschiedete Steuerreform macht die Sache nur noch komplizierter.

Massive Datenmengen und ineffiziente Prozesse machen Finanzdienstleistungen zu einer maßgeschneiderten Branche für IBM Watson.

Andere Anwendungen

Neben dem Gesundheitswesen und den Finanzdienstleistungen wird IBM Watson für eine Vielzahl weiterer Anwendungen eingesetzt. Die Zahl der Unternehmen, die Watson einsetzen, ist im Jahr 2017 um mehr als 70 % gestiegen, und dieses Wachstum sollte sich mit der zunehmenden Verbreitung von KI fortsetzen.

IBM Watson wird eingesetzt:

Von Pipeline-Ingenieuren, um Ausfälle vorherzusehen und zu verhindern: Watson ist in der Lage, Ausfälle bis zu sechs Tage im Voraus vorherzusagen, eine 24-fache Verbesserung.

Von General Motors für sein System OnStar Go: Dieses von Watson betriebene System lernt die Vorlieben der Fahrer und bietet individualisierte standortbezogene Interaktionen.

für sein System OnStar Go: Dieses von Watson betriebene System lernt die Vorlieben der Fahrer und bietet individualisierte standortbezogene Interaktionen. Von Anwälten, um mehr als eine Million juristische Dokumente pro Sekunde durchzugehen und relevante Informationen für Fälle zu finden: Neue Mitarbeiter verbringen ein Drittel ihrer Zeit damit, sich mit Gesetzen, früheren Fällen und juristischen Fachzeitschriften zu beschäftigen, so eine von IBM zitierte Studie.

Vom Arbeitsplatz-Messaging-Unternehmen Slack , um seinen Kundenservice-Bot zu betreiben. Watson-Dienste stehen auch Entwicklern zur Verfügung, die Bots und andere Tools für die Plattform entwickeln.

, um seinen Kundenservice-Bot zu betreiben. Watson-Dienste stehen auch Entwicklern zur Verfügung, die Bots und andere Tools für die Plattform entwickeln. Von Unternehmen, die branchenspezifische und maßgeschneiderte virtuelle Assistenten entwickeln möchten: IBM kündigte Anfang des Jahres den Watson Assistant an, der von verschiedenen Cloud-basierten Schnittstellen unterstützt wird. Unternehmen, die Anwendungen auf Basis von Watson Assistant erstellen, besitzen und kontrollieren die Daten.

Im Kundensupport: hier erhielt IBM im Jahr 2017 einen 24-Mio.-Dollar-Auftrag aus New York City zur Überholung seines 311-Systems mit einem neuen System von Watson.

Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele für die KI-Technologie von IBM. IBM-CEO Ginni Rometty sagte im Jahr 2016, dass das Unternehmen erwartet, dass die Zahl der Verbraucher, die mit Watson in Kontakt kommen, entweder direkt oder indirekt, bis Ende 2017 mehr als eine Milliarde erreichen würde. Trotz dieser Zahlen steht IBM noch am Anfang seiner KI-Reise.

Ein roter Faden

IBM gibt nicht bekannt, wie viel Umsatz Watson generiert, daher ist es schwierig, die finanziellen Auswirkungen abzuschätzen. Bereits 2013 hatte sich Rometty für Watson ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 10 Mrd. US-Dollar Umsatz innerhalb von zehn Jahren und 1 Mrd. US-Dollar Umsatz bis 2018. Ob IBM auf Kurs ist, ist unklar.

Ein Grund, warum IBM Watson-bezogene Einnahmen nicht bekannt gibt, ist, dass Watson an sehr vielen Produkten und Dienstleistungen von IBM beteiligt ist. Die Führungskräfte haben Watson in der Vergangenheit als einen „roter Faden“ beschrieben, der überall durch IBM verläuft und damit viele verschiedene Bereiche berührt. Die Zuweisung von Einnahmen an Watson, wenn es sich um Produkte und Dienstleistungen handelt, die Watson integrieren und diese Einnahmen generieren, macht vielleicht nicht allzu viel Sinn. Aber da Watson das Gesicht des Umbaus von IBM ist, deutet der Mangel an Offenheit darauf hin, dass das Unternehmen bei der Erreichung seines Ziels zurückgefallen sein könnte.

Da es sich bei Watson um ein KI-System handelt, das maschinelles Lernen und andere Technologien einsetzt, die eine umfassende Schulung mit Daten erfordern, kann es lange dauern, bis das System für eine bestimmte Anwendung nutzbar ist. Du würdest erwarten, dass die Umsatzgenerierung zunächst sehr langsam oder gar nicht vorhanden ist und dann schnell ansteigt, wenn sich das System als leistungsfähig erweist. Auch wenn Watson heute nicht allzu viel Umsatz generiert, könnte der Umsatz mit der Einführung der Technologie schnell steigen.

Die größte Chance unserer Zeit

Während Ihrer Rede auf der Konferenz Think 2018 behandelte Rometty, wie wichtig die KI-Technologie sein wird:

Es ist ein Moment, der alle 25 Jahre stattfindet. Das ist etwas, was passiert, wenn sich Geschäfts- und Technologiearchitekturen gleichzeitig ändern. Es hat das Potenzial, alles zu verändern.



Sie fügte hinzu: „KI ist die größte Chance unserer Zeit.“

Das Potenzial für die KI, ganze Branchen zu verändern und zu verunsichern, ist unkalkulierbar. Ineffiziente Prozesse können gestrafft und Kosten gesenkt werden. Es können brandneue Geschäftsmodelle entstehen, die durch KI-Systeme ermöglicht werden. Genauso wie das Internet und die Verbreitung mobiler Geräte Innovationen hervorgebracht haben, so wird es auch die KI tun.

IBM will das KI-Unternehmen für große Unternehmen sein. Die breite Basis an bestehenden Kunden, die alle auf IBM-Technologie angewiesen sind, verschafft dem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Und das Beharren darauf, dass Daten und Erkenntnisse dem Kunden gehören, unterscheidet IBM vom Wettbewerb.

Es ist schwer, Gewinner und Verlierer in der KI zu bennen, denn die Story dieser Technologie wird sich über viele Jahre hinziehen. Aber IBM ist gut positioniert, um die Früchte der KI-Revolution zu ernten.

The Motley Fool besitzt Anteile an General Motors und IBM.

Dieser Artikel wurde von Timothy Green auf Englisch verfasst und am 02.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.