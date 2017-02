"Wie im Himmel, so auf Erden"/ Ökumenisches Fest am 16. September in Bochum

Hannover (ots) - Die Deutsche Bischofskonferenz, die EvangelischeKirche in Deutschland (EKD), der Deutsche Evangelische Kirchentag(DEKT) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) laden amSamstag, 16. September 2017, gemeinsam zu einem großen ÖkumenischenFest nach Bochum ein.Als einen weiteren Schritt im Rahmen des gemeinsamenChristusfestes 2017 und gegen Ende des Reformationsjahres setzen sieunter dem Leitwort "Wie im Himmel, so auf Erden" ein Zeichen derVerbundenheit untereinander und der Sendung in die Welt. ImMittelpunkt der eintägigen Veranstaltung wird das gemeinsame, aus demGlauben getragene Engagement der Christen für die Gestaltung vonPolitik und Gesellschaft in Deutschland und der Welt stehen.Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal ReinhardMarx, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche inDeutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, feiern zumAbschluss des Tages einen Ökumenischen Gottesdienst.Weitere prominente Teilnehmende sind unter anderemBundestagspräsident Norbert Lammert, der Bischof von Essen,Franz-Josef Overbeck, und die Präses der Evangelischen Kirche vonWestfalen, Annette Kurschus, der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg,und die Präsidentin des DEKT, Christina aus der Au.Über den Tag verteilt finden an verschiedenen Orten in der StadtBochum Workshops zu Fragen der Zukunftsgestaltung in den BereichenWirtschaft und Arbeitswelt, Klima und Umwelt, internationale sozialeGerechtigkeit, Bildung, interreligiöser Dialog und Frieden statt.Die christlichen Gemeinden aus der Region Bochum nehmen dasÖkumenische Fest zum Anlass für ein umfangreiches Begleitprogramm.Weitere Informationen zu Programm und Teilnahme finden Sie inKürze unter: www.oekf2017.deHannover, 16. Februar 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell