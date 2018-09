Wie Hausbesitzer der Energieverteuerung entkommen / Anstieg der Rohölpreise von fast 30 Prozent innerhalb eines Jahres (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Köln/Kürten. (ots) -Energieexperten sind sich einig: Die von August 2017 bis August2018 um mehr als 28 Prozent gestiegenen Rohölpreise (von 51,70 auf71,85 Dollar) werden auch die Gaspreise für Verbraucher in die Höhetreiben. In der kommenden Heizperiode wird das Heizen also deutlichteurer. Eine Möglichkeit, um gegenzusteuern und den Energieverbrauchzu drosseln, ist eine energetische Gebäudesanierung. Eine Maßnahmeempfiehlt sich dabei besonders.Der Ruf der Außendämmungen hat in den letzten Jahren gelitten.Dabei ging es um die Brennbarkeit des Dämm-Materials, zudem um Algen-und Pilzbefall an den Hausfassaden, was einen unschönen undungepflegten Eindruck des Hauses macht. "Im Vergleich dazu sindInnendämmungen relativ kostengünstig anzubringen", erläutertDiplom-Ingenieur Thomas Molitor von ISOTEC, einem Spezialunternehmenfür die Sanierung von feuchtegeschädigten Gebäuden. Denn dieHausfassaden bleiben dabei unberührt. Bei einer Innendämmung werdendie Außenwände des Gebäudes von innen her mit Dämmplatten versehen."Die Platten sind in der Regel auch nur wenige Zentimeter dick", soIngenieur Molitor. "Dadurch wird wenig Wohnraum verschenkt und selbstFensterlaibungen oder Heizkörpernischen können problemlos in dieSanierung miteinbezogen werden." Zusätzlich verwendete Dämmkeilesorgen dafür, dass auch Wärmebrückenbereiche, wie z.B. auskragendeBalkone, dauerhaft gedämmt sind.Beispielrechnung zeigt Reduktion des WärmeverlustesUnd so funktioniert diese Form des Energiesparens im Detail: DieISOTEC Innendämmung beispielsweise erhöht die innenseitigeOberflächentemperatur der Außenwände um ca. 5°C. Bei schlechterWandkonstruktion (z.B. Beton) kann eine bis zu 10 Zentimeter dickeInnendämmung die innenseitige Außenwandoberflächentemperatur sogar umca. 10°C erhöhen. So werden Raumluft und innere Wandoberflächen ohnegroßen Energieaufwand schnell aufgeheizt. Das zahlt sich vor allembei nur temporär genutzten Räumen (z.B. Versammlungssäle, Kirchen,wenig genutzte Wohnräume etc.) aus. "In einem Haus aus dem Baujahr1950 mit 100 Quadrtatmetern Wohnfläche beispielsweise bedeutet dasnach unseren Berechnungen eine Reduzierung desTransmissionswärmeverlustes von 71% und eine Heizkostersparnis vonbis zu 320 Euro pro Jahr", so Dipl.-Ingenieur Molitor. Dieseskapillaraktive Innendämmsystem wurde in Bezug auf Feuchteschutz undWärmedämmeigenschaften wissenschaftlich und praktisch geprüft.Nachgewiesenermaßen entspricht es bauphysikalisch allen praktischenund behördlichen Anforderungen.Angenehmes Raumklima und Schutz vor FeuchteschädenEin weiterer Vorteil: Die vollmineralischen Innendämmplattennehmen die Raumluftfeuchtigkeit auf - und geben sie nach dem Absinkender Raumluftfeuchte durch Lüftung auch wieder ab. So entsteht in denRäumen ein ausgewogenes und angenehmes Wohnklima, Feuchteschäden undSchimmelpilzbefall wird dauerhaft Einhalt geboten. Kalte Wände, aufdenen sich Kondenswasser absetzt und ein Schimmelpilzbefall entstehenkann, sind Dank der Dämmplatten passé.Auch für einzelne Räume und Wohnungen möglichEin zusätzlicher Nutzen des Energiesparens mit einer Innendämmungist, dass sie auch für einzelne Räume eines Gebäudes oder einzelneWohnungen eines Mehrfamilienhauses ausgeführt werden kann. Nichtzuletzt werden Innendämmungen in bestimmten Fällen von der KfW-Bankim Rahmen der Programme 151/152 "Bauen, Wohnen, Energie sparen"gefördert. Dies gilt insbesondere für Baudenkmäler und besonderserhaltenswerte Bausubstanz. Genauere Informationen und aktuelleKonditionen finden sich unter www.kfw.dePressekontakt:Pressesprecher Thomas BahneISOTEC GmbHCliev 2151515 Kürtenbahne@isotec.de02207 / 84 76 0Original-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell