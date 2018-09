Wie der Handelskrieg Apple schaden könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Im Handelskrieg zwischen den USA und China haben die Investoren gespannt darauf gewartet, wie sich das Hin und Her zwischen Washington, D. C. und Peking entwickeln wird. Es ist schwer zu sagen, wie sich ein ausbrechender Handelskrieg auf die Investoren auswirken würde, aber die Unsicherheit belastet den Markt schwer, da die Wall Street Unsicherheit hasst.

Ein Unternehmen, das bisher von den Auswirkungen der eskalierenden Handelsspannungen einigermaßen verschont geblieben ist, ist Apple (WKN:865985). Die Verbindungen des Unternehmens nach China sind jedoch klar: Die Mehrheit der Produktion von Apple befindet sich im Reich der Mitte und das Land stellt einen bedeutenden Markt für die Produkte des Unternehmens dar.

Bei so starken Verbindungen zu China war es unvermeidlich, dass Apple die Auswirkungen der steigenden Zölle, die auf beiden Seiten des Pazifiks erhoben werden, zu spüren bekommen würde. In einer neuen Stellungnahme, die der US-Regierung übergeben wurde, unterstrich Apple, dass das noch Konsequenzen haben würde.

In der Hoffnung, dass sich „ruhige Köpfe“ durchsetzen

Im Quartalsbericht für das dritte Quartal meldete Apple einen Umsatz von 9,55 Mrd. US-Dollar aus der Region Greater China, das waren 19 % mehr als im Vorjahr und 18 % des Gesamtumsatzes von Apple. Während seiner vierteljährlichen Telefonkonferenz sagte Apple-CEO Tim Cook, dass es das „vierte Quartal in Folge war, in dem wir ein zweistelliges Wachstum in der Region China verzeichnen konnten“, was ein „zweistelliges Wachstum bei den Dienstleistungen, beim iPad, beim iPhone und bei unseren anderen Produkten, unter denen die [Apple] Watch sehr gut abgeschnitten hat, zur Folge hatte, und so gibt es viele gute Dinge, die dort passieren“.

Damals wies Cook darauf hin, dass die Einführung einer Reihe von Zöllen drohe, doch das Unternehmen hatte noch nicht das Gefühl, dass diese Wirkung zeigten – zumindest bis jetzt. „Ich bin optimistisch, dass die Länder das überstehen werden. Wir hoffen, dass sich die ruhigen Köpfe durchsetzen“, sagte Cook.

Ein tapferes Gesicht aufsetzen

Dieser frühe Optimismus ist einer gewissen Sorge gewichen. In einer Stellungnahme an den US-Handelsbeauftragten teilte Apple der Regierung mit, dass die zuletzt vorgeschlagenen Zölle in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar „eine breite Palette von Apple-Produkten“ betreffen würden – die AirPods, die Apple Watch und den Mac Mini-Computer.

Apple unterstrich, dass „alle Zölle letztendlich als eine Steuer für US-Verbraucher in Erscheinung treten werden“. Die letzte Runde im Handelsstreit würde zu einer Steuer von 25 % auf die Produkte des Unternehmens oder auf die Komponenten, die zur Herstellung nötig sind, führen. Jeder mögliche Kostenanstieg müsste entweder an die Kunden weitergegeben werden, was zu niedrigeren Umsätzen führen würde, oder von Apple absorbiert werden, was sich negativ auf das Ergebnis auswirken würde.

Apple dort treffen, wo es wehtut

Es ist wichtig zu beachten, dass die Kategorie „Andere Produkte“ von Apple, zu der auch die Apple Watch und AirPods gehören, das am schnellsten wachsende Segment des Unternehmens ist, das im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 37 % zugelegt hat. In der Telefonkonferenz hob Cook „Wearables“ – ein Produkt im Bereich der „Anderen Produkte“ – als Beispiel für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens hervor:

„Wearables, bestehend aus Apple Watch, AirPods und Beats, legten gegenüber dem Vorjahr um über 60 % zu, wobei sich das Wachstum ab dem Märzquartal beschleunigte. Unser Wearables-Umsatz lag in den letzten vier Quartalen bei über 10 Mrd. US-Dollar, eine wirklich bemerkenswerte Leistung für eine Reihe von Produkten ist, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind. Die Apple Watch erzielte im Juni ein Rekordergebnis mit einem Wachstum von über 40 %.“



Dies erklärt, dass jedes dieser Produkte in Apples Stellungnahme erwähnt wurde – die Geräte, die aktuell das schnellste Wachstum erleben, könnten am härtesten getroffen werden.

Es könnte schlimmer werden, bevor es besser wird

Mit den kürzlich vorgeschlagenen Zöllen, die sich auf die am schnellsten wachsende Produktkategorie von Apple auswirken werden, ist es leicht verständlich, warum Apple „die Regierung dazu auffordert, keine Zölle auf diese Produkte anzuwenden“. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Es ist schwierig, zu erkennen, wie Zölle, die US-Unternehmen und US-Verbraucher treffen, die Ziele der Regierung vorantreiben könnten … Wir hoffen stattdessen, dass Sie diese Maßnahmen überdenken und nach anderen, wirksameren Lösungen suchen.“

Leider wird sich die Situation wahrscheinlich verschlechtern, bevor sie besser wird. Präsident Donald Trump sagte Ende letzter Woche, dass er bereit sei, den Handelskrieg bei Bedarf noch weiter eskalieren zu lassen und Zölle auf praktisch alle Einfuhren aus China zu erheben. Das würde zu weiteren 267 Mrd. US-Dollar an Zöllen führen, sagte Trump, zusätzlich zu den 200 Mrd. US-Dollar an potenziellen Zöllen, die in Apples Stellungnahme angesprochen wurden, und den 50 Mrd. US-Dollar, die bereits Anfang des Jahres eingeführt wurden. Die insgesamt geplanten Zölle, die jetzt bei über 517 Mrd. US-Dollar liegen, würden den Gesamtwert von 505 Mrd. US-Dollar für alle aus China importierten Waren im Jahr 2017 übersteigen.

Dies waren wahrscheinlich nicht die Nachrichten, die Apple – und seine Investoren – zu hören gehofft haben.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 10.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht.

