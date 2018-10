"Wie Gräser im Wind" von Ella Zeiss gewinnt den Kindle Storyteller Award 2018 auf der Frankfurter Buchmesse (FOTO)

Luxemburg (ots) -- Der Gewinner des Kindle Storyteller Awards erhält den Hauptpreisim Gesamtwert von 30.000 Euro- Das Gewinnerbuch wurde von der Jury um Franziska van Almsick,das Autorenduo B.C. Schiller und dem Award-Partner FOCUSausgewählt- Amazon gibt außerdem "Die Monstertrickserin" von Lemonbitsals Gewinnerin des Storyteller X Award bekannt. Der Preiswürdigt außergewöhnliche Self Publishing Werke außerhalb dertraditionellen Genres- Der Kindle Storyteller Award zeichnet im vierten Jahrherausragende Arbeiten aus, die über Kindle Direct Publishing(KDP) veröffentlicht wurden. KDP ist eine kostenlose undeinfache Möglichkeit für Autoren, im Selbstverlag zuveröffentlichen und so mit ihren Büchern Leser auf der ganzenWelt zu erreichen. Dabei behalten Autoren die vollständigeKontrolle über ihre InhalteAmazon gab heute den historischen Roman "Wie Gräser im Wind" vonElla Zeiss als Gewinner des vierten jährlichen Kindle StorytellerAward auf der Frankfurter Buchmesse bekannt. Die Auszeichnung würdigtdeutschsprachige Beiträge von Independent-Autoren, die über KindleDirect Publishing (KDP) als eBooks und Taschenbücher veröffentlichtwurden.Eine prominent besetzte Jury und das Nachrichtenmagazin FOCUS,Partner des Kindle Storyteller Award, kürten den Gewinner aus dreiFinalisten. Diese waren zuvor anhand ihrer Beliebtheit beim Publikum,die sich unter anderem in Bewertungskriterien wie Verkaufszahlen,gelesenen Seiten und positiven Kundenbewertungen widerspiegelt,ausgewählt worden. Die Jury bestand in diesem Jahr aus Franziska vanAlmsick, ehemalige Weltmeisterin im Schwimmen und Lesebotschafterinder Stiftung Lesen, dem Bestseller-Autorenduo B.C. Schiller, demRessortleiter Kultur & Leben beim Nachrichtenmagazin FOCUSJobst-Ulrich Brand und Frank Euler, Principal Kindle DirectPublishing DE bei Amazon.Als diesjährige Gewinnerin erhält Ella Zeiss den Hauptpreis imGesamtwert von 30.000 Euro, der ein Preisgeld von 10.000 Euro sowieein Marketing-Paket von Amazon für ihr Buch im Wert von 20.000 Euroumfasst. Die Gewinnerin bekommt außerdem ein Verlagsangebot vonAmazon Publishing für die Print-Veröffentlichung des Buchs imdeutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowieeine englischsprachige Übersetzung für den internationalen Vertriebdurch AmazonCrossing. Zudem bietet die Audible GmbH an, dasGewinnerbuch sowie die anderen Finalistenbücher als Hörbücher,gelesen von bekannten deutschen Stimmen, zu veröffentlichen.Neben der Preisträgerin des Kindle Storyteller Award hat Amazonmit dem Rätselbuch "Die Monstertrickserin" von Lemonbits auch denGewinner des zum zweiten Mal verliehenen Kindle Storyteller X Awardbekannt gegeben. Der Sonderpreis würdigt Werke außerhalbtraditioneller Genres und verdeutlicht die Bandbreite des SelfPublishings."Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten. Sie zeigen die ganzeBandbreite und Tiefe des Self Publishings. Dank Kindle DirectPublishing war es nie einfacher, ein Buch zu veröffentlichen undweltweit zugänglich zu machen", sagt Alessio Santarelli, Director EUKindle Content bei Amazon. "So erhalten Leser eine große Auswahl anGeschichten, die sie wirklich lesen möchten, seien es Werke aus denbeliebten Fiction-Genres oder ein auf ein Nischenpublikumzugeschnittenes Buch. Autorinnen wie Ella Zeiss und Lemonbits sindgroßartige Beispiele dafür, warum wir in den kommenden Jahren weiterin Innovationen im Namen von Autoren und Lesern investieren werden."Preisverleihung für den Kindle Storyteller Award auf derFrankfurter BuchmesseDr. Plamen Petrov, Head of Kindle Content Deutschland,präsentierte gemeinsam mit der Jury den Kindle Storyteller Award 2018auf der Frankfurter Buchmesse im Lesezelt. Er überreichte dieAuszeichnung an:Gewinner Kindle Storyteller Award:"Wie Gräser im Wind" von Ella ZeissÜber das Buch: Eine berührende und authentische Familiensaga überein bislang wenig bekanntes Kapitel der Geschichte. 1930 wütet dasSowjetregime mit Enteignungen und Verhaftungen in den ehemalswohlhabenden deutschen Dörfern auf der Krim. Jeder, der noch Landoder Einfluss hat, schwebt in Gefahr. Das zeigen zwei aufwühlendeFamiliengeschichten: Wilhelm Scholz weigert sich, seinen letztenGrundbesitz an den Staat zu überschreiben. Mitten in der Nacht zerrenbewaffnete Männer ihn, seine Frau Anna und ihre kleinen Kinder ausdem Haus. Die Familie wird in die eisige Wildnis des hohen Nordensgebracht und Baumfällarbeiten zugeteilt. Inmitten von Hunger,Krankheit und klirrender Kälte kämpfen Anna und Wilhelm ums Überlebenund um einen Platz in der neuen Weltordnung. Samuel Pfeiffer entgehteinem ähnlichen Schicksal nur durch eine rechtzeitige Flucht. Ineiner Nacht- und Nebelaktion verschwindet er mit seiner Familie ausdem Dorf und lässt alles zurück. Doch die Verschnaufpause währt nichtlang. Als deutscher Lehrer wird er immer wieder verfolgt unddenunziert. Eine Odyssee von der Krim bis nach Baku beginnt.Die Jury begründet die Entscheidung für das Gewinnerbuch wiefolgt:"Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf ein Buch, das uns allegleichermaßen berührt und überzeugt hat. Trotz eines Nischenthemaskonnte die Autorin mit ihren stark gezeichneten Charakteren und deraußergewöhnlichen Struktur eine breite Leserschaft begeistern. DieAutorin schafft es, die Geschichte mit emotionalen Bildern und einerklaren Sprache aufzuarbeiten. Das Buch nimmt sich eines bisherweitgehend unbekannten Kapitels deutscher Geschichte an, womit dieAutorin den ersten Schritt in das historische Genre wagt, dervollends aufgeht. Die ergreifende Familiengeschichte 'Wie Gräser imWind' lässt mit den Figuren mitfühlen und einen einfach nicht kalt.Deshalb stand nach dem Lesen für die Jurymitglieder fest: Wir möchtenunbedingt wissen, wie es mit der Familie weitergeht. Und, wenn derHunger auf die Fortsetzung so groß ist, steht ein würdiger Gewinnerfest."Gewinner des Kindle Storyteller X Award aus einem breiten FeldausgewähltDr. Plamen Petrov verlieh ebenfalls den Kindle Storyteller X Awardan Lemonbits für "Die Monstertrickserin".Gewinner Kindle Storyteller X: "Die Monstertrickserin" vonLemonbitsÜber das Buch: Doris mag keine Monster. Dabei sind ihre Eltern dasberühmte Monsterforscherpaar Callidus, dessen Labor sich auch noch imheimischen Keller befindet. Als Mutter und Vater eines Tages einseltenes Monsterexemplar von einer Expedition mitbringen, offenbartdieses Kräfte, die nie zuvor von Menschen beobachtet worden sind.Leider sehr zum Nachteil von Familie Callidus. Nun ist es an Doris,ihre Eltern zu retten und eine entlaufene Monsterschar wiedereinzufangen. Mit nichts als ein paar obskuren Monsterfallen, die sieim Labor findet, und ihrem Verstand. Dieses Spielbuch ist speziellfür das eBook-Format aufbereitet und nutzt die technischenMöglichkeiten sehr geschickt. Die Leser treffen zusammen mit Dorisauf knifflige Sprach- und Zahlenrätsel, die es gemeinsam zu lösengilt. Durch kluge Entscheidungen kann der Verlauf der Handlungbeeinflusst werden. Originell, inspirierend und extrem unterhaltsam.Die Jury begründet die Entscheidung für das Gewinnerbuch wiefolgt: "Der Kindle Storyteller X würdigt Autorinnen und Autoren, diesich jenseits der gängigen Genres bewegen und besonderen Mut zurInnovation haben. Alle drei Finalistenbücher stechen auf ihre ganzspezielle Weise aus der Masse hervor: eine Autobiographie, ein Spiel-und Rätselbuch sowie eine historische Novelle konkurrierenmiteinander. Deshalb ist die Entscheidung der Jury in diesem Jahrsehr schwergefallen. Mit 'Die Monstertrickserin' von Lemonbits fielunsere Wahl auf ein Buch, was sich durch eine ungewöhnlicheOriginalität auszeichnet. Die Autorin erzählt mit überzeugenderSelbstverständlichkeit und baut eine originelle und gleichzeitigplausible Welt, die es dem Leser leicht macht mitzugehen. 'DieMonstertrickserin' ist vor allem ein formales Experiment, das vollaufgeht. Dabei hat uns besonders beeindruckt, dass die Autorin ihreauf das eBook-Format zugeschnittene Idee ebenso charmant und stimmigals selbstillustriertes Taschenbuch umgesetzt hat. Eineaußergewöhnliche Kreativleistung, die wir gern belohnen möchten."Übersicht der weiteren Finalisten in diesem JahrFinalisten Kindle Storyteller Award 2018:- Der Wundennäher von Marcus Hünnebeck, Deutschland / Sachsen(Thriller)- Das Blatt des dunklen Herzens von Karolyn Ciseau, Deutschland /Niedersachsen (Fantasy)Finalisten Kindle Storyteller X 2018:- Dhanyavaad Mama: Eine deutsch-indische Adoptionsbiografie vonIsabel Hövels und Mike Schiffer, Deutschland /Nordrhein-Westfalen (Autobiographie)- Mit gebrochenen Flügeln von Lucy Blohm, Deutschland / Bayern(Historische Novelle)Weitere Informationen zu den Büchern und Autoren finden Sie aufder Website des Kindle Storyteller Award unterhttps://www.amazon.de/b/?node=14625037031. Leser können alleeingereichten Titel als gedrucktes Buch oder im Kindle Store kaufen.Kindle eBooks können mit der kostenlosen Kindle App über vieleDevices wie iPhone, iPad, Android Mobiltelefone oder Tablets, PC undMac abgerufen werden, oder auf Kindle eReadern und Fire Tablets.Amazon arbeitet weiter an Innovationen, die Autoren helfen, ihreGeschichten zu erzählen und Lesern, die Bücher zu finden, die siegerne lesen. Zu diesen Innovationen für Autoren und Leser zähltKindle Direct Publishing. Autoren, die KDP nutzen, behalten dieKontrolle über ihr Werk, können so schnell wie gewünschtveröffentlichen, nehmen Tantiemen von bis zu 70% ein, kontrollierenwie ihre Werke veröffentlicht werden, vertreiben weltweit und inverschiedenen Sprachen - alles kostenlos. Viele KDP-Autoren inDeutschland haben langfristigen Erfolg, wie Catherine Shepherd, PoppyJ. Anderson oder B.C. 