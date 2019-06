"Wie ein Gang durch die Hölle..." / Indonesien: Hunde und Katzen grausam erschlagen und anschließend verbrannt (FOTO)

Hagen (ots) -Sebastian Margenfeld vom Förderverein Animal Hope and Wellnesse.V., ein Verein, der sich für die Hunde und Katzen aus demasiatischen Hunde- und Katzenfleischhandel einsetzt, hat auf drei derberüchtigtsten Fleischmärkte des Landes gefilmt und die verstörendenAufnahmen mit dem Ziel veröffentlicht, ein Verbot dieser Märkte durchdie indonesische Regierung zu bewirken.Diese "extrem" Märkte, die unter anderem auch alsTouristenattraktion beworben werden, zeigen ein unbegreiflichesAusmaß an Brutalität und Grausamkeit und sind nicht nur für jedenTierschutzaktivist der blanke Horror. Die oftmals gestohlenenHaustiere kauern in ihren winzigen Käfigen vor sich hin und wartenauf ihren Tod. Wenn sie an der Reihe sind, fixiert man mit einerZange ihren Kopf und erschlägt sie mehrfach mit einem Holzknüppel.Anschließend brennt man mit einem Bunsenbrenner das Fell der Tiererunter. "Die Art der Tötung kam mir vor wie in der Steinzeit.Mindestens einer der Hunde schien noch zu zucken, während das Fellabgebrannt wurde, was darauf hindeutete, dass er noch am Lebengewesen sein könnte", so Sebastian Mergenfeld."Die Tiere, die ich in den engen Käfigen auf den Märkten sah,haben oft eine mehrtätige Reise hinter sich und das bei weit über 30Grad. Ohne Futter, ohne Wasser, dafür aber permanent dem brutalenUmgang seitens der Händler ausgesetzt. Einmal am Markt angekommen,kann man die Angst in ihren Augen förmlich spüren. Viele von ihnensind krank und verletzt. Sie kauern in den Käfigecken und zittern vorTodesangst. Sie wissen ganz genau, was ihnen bevorsteht, da die Hundeimmer vor den Augen der anderen getötet werden. Sie kennen dasGeräusch des Knüppels, wenn ihresgleichen erschlagen wird, ihreSchreie und dieser Geruch von verbranntem Fell. Überall war Blut aufdem Boden. Es war ein grauenhafter und unvergesslicher Anblick. EinGang, wie durch die Hölle.", sagt Sebastian Margenfeld, Gründer desFördervereins Animal Hope and Wellness e.V..Mehrere Undercoverrecherchen von Animal Friends Manado Indonesia,einer in Tomohon ansässigen Tierschutzorganisation, mit der SebastianMergenfeld Vereins zusammenarbeitet, haben ergeben, dassschätzungsweise fast 90% der Tiere, die auf den Märkten geschlachtetwerden, gestohlene Haustiere sind, was auch in Indonesien eineStraftat darstellt. Zudem kommt der Großteil der Tiere auf denMärkten aus anderen Regionen Indonesiens. Der Transport der Hundeüber Provinzgrenzen hinweg ist jedoch laut indonesischem Gesetz,welches die Tollwut eindämmen soll, illegal.Mitunter ein Hauptgrund, warum Nordsulawesi, eine Provinz mit über200 dieser "extrem Märkte", die höchste Zahl an menschlichenTollwuttoten im ganzen Land hat. Auch deshalb, neben dem Diebstahlder Tiere, dem unbekannten Gesundheitszustand der Tiere und derunfassbaren Brutalität den Tiere gegenüber, werden die Stimmenweltweit lauter, die ein Verbot solcher Märkte fordern, größer.Pressekontakt:Sebastian MargenfeldFörderverein Animal Hope and Wellness e.V.,Brunnmattenstraße 6,79238 EhrenkirchenWebsite: www.animalhopeandwellness.deE-Mail: info@animalhopeandwellness.deOriginal-Content von: Förderverein Animal Hope and Wellness e.V., übermittelt durch news aktuell