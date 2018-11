Wie Flächen sichern für die Windenergie? (VIDEO)

Berlin (ots) -Eine naturverträgliche Energiewende beginnt mit der Suche nachkonfliktarmen Standorten. Die Regionalplanung kann hierzu wichtigeBeiträge liefern. Eine sorgfältige Standortwahl und eine frühzeitigeÖffentlichkeitsbeteiligung tragen entscheidend zur Vermeidung vonKonflikten und zur Minderung von Vorbehalten und Bedenken bei.Kurz-Video zur Flächensicherung für Windenergieanlagen"Die regionalen Planungsprozesse zur Sicherung von Flächen für dieWindenergie sind nicht immer leicht nachzuvollziehen, denn sieumfassen komplexe Schritte und Maßnahmen. Je besser Ziele undMöglichkeiten der Regionalplanung bekannt und verstanden sind, umsoleichter fällt es, sich konstruktiv einzubringen und Konsequenzenrichtig einzuschätzen. Hier setzt unser Video an", erklärt Dr. ElkeBruns, Abteilungsleiterin im KNE.Der neue Kurzfilm "Wie erfolgt die Flächensicherung fürWindenergieanlagen?" veranschaulicht den Planungsprozess und greiftunter anderem die Fragen auf: Was ist die Rolle der Regionalplanung?Wie verläuft die Aufstellung eines Regionalplans? Wie werden Flächenfestgelegt? Wie ist die Öffentlichkeit eingebunden, und welcheBeteiligungsmöglichkeiten hat sie?Jede regionale Flächenausweisung hat weitreichende Konsequenzen:Wo darf gebaut werden, welcher Betreiber kommt zum Zuge, wer kannseine Flächen vermarkten, wer wird als Anwohner betroffen sein? DieseFragestellungen machen deutlich, dass viel Konfliktpotenzial besteht.Das KNE unterstützt mit seinen Angeboten die Vermeidung und Klärungdieser Konflikte. Es berät Planungsträger sowohl bei der Aufstellungvon Regionalplänen als auch bei der Vermittlung ihrer Ergebnisse andie Kommunen und die Öffentlichkeit.Direkt zum Video "Wie erfolgt die Flächensicherung fürWindenergieanlagen?" http://ots.de/oh2eZqWeitere Filme in der KNE-Videothek:- KNE-Fachforum Mediation - bundesweit aktiv und zentral vernetzt.http://ots.de/bpuqLS- Wir gestalten mit Ihnen Dialoge.http://ots.de/C3cBjC- So lösen wir Konflikte.http://ots.de/BLrrbN- Das KNE auf den 26. Windenergietagen in Warnemünde.http://ots.de/7xmKSHAbonnieren Sie unseren YouTube-Kanal: http://ots.de/N75qu4Pressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell