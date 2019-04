Wie Erstsemester den Studienstart erfolgreich meistern können / Kostenlose Infobroschüre des Förderprogramms Studienkompass gibt Tipps für einen erfolgreichen Start ins Studium

Berlin (ots) - Ein neues Semester beginnt. Für viele jungeMenschen ist es das allererste Semester, in dem sie sich erst einmalzurechtfinden müssen. Der Studienstart bringt viele Veränderungen unddamit auch neue Herausforderungen mit sich. Dieser Anfang eines neuenLebensabschnitts ist nicht immer einfach. Allerdings gibt eszahlreiche Unterstützungsangebote und Methoden, die Studierenden beieinem erfolgreichen Start an der Hochschule helfen. In einerkostenlosen Infobroschüre hat das gemeinnützige FörderprogrammStudienkompass Tipps und Hilfsangebote zusammengetragen und gibtEmpfehlungen für ein erfolgreiches erstes Semester.Der Studienkompass begleitet seit über zehn Jahren Jugendliche ausFamilien ohne akademischen Hintergrund auf ihrem Weg an dieHochschule und darüber hinaus auch in den ersten beiden Semestern.Mehr als 3.800 junge Menschen haben bereits von dem Programmprofitiert. Auch sie kommen zu Wort und teilen in der Broschüre ihreErfahrungen und Ratschläge.Neben der allgemeinen Orientierung an der Hochschule und derAuflistung von Anlaufstellen für die verschiedensten Fragen wird auchdas wichtige Thema Studienfinanzierung behandelt. Beispielsweisekönnen sich Studierende an das kostenlose BeratungsangebotElternkompass wenden, um mehr über Stipendienmöglichkeiten zuerfahren. Die Beratungsstelle hilft dabei, einen Überblick zugewinnen und informiert über die Chancen, die mit einem Stipendiumverbunden sind.Die Broschüre steht auf www.studienkompass.de/studienstart zumkostenlosen Download bereit und kann dort auch bestellt werden.Über den StudienkompassDas Förderprogramm unterstützt bundesweit aktuell rund 1.200Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beider Aufnahme eines Studiums. Über 2.600 junge Menschen haben dasProgramm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent derGeförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt aucheine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vomBundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014gefördert wurde.Der Studienkompass ist eine Initiative der Accenture-Stiftung, derDeutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw). In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Partnerangeschlossen. Hauptförderer sind die Karl Schlecht Stiftung, dieaqtivator gGmbH und die aim - Akademie für Innovative Bildung undManagement Heilbronn-Franken.Förderer des Studienkompass sind: Heinz Nixdorf Stiftung, FamilieGrieshaber, Bürgerstiftung Wolfsburg, Karin Schöpf Stiftung, Dr. Egonund Hildegard Diener-Stiftung im Stifterverband für die DeutscheWissenschaft, S&P Family Office, Unternehmensverbände im Lande Bremenund weitere.Weitere Förderer seit 2007: vbw - Vereinigung der BayerischenWirtschaft e. V., EWE AG, Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, HansHermann Voss-Stiftung, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung,NORDMETALL-Stiftung, RATIONAL AG, Roche Diagnostics GmbH,Bürgerstiftung Braunschweig, Rheinische Stiftung für Bildung,Wissenschaft und berufliche Integration, Bundesministerium fürBildung und Forschung.Schirmherrin des Programms ist die Bundesministerin für Bildungund Forschung, Anja Karliczek.Mehr Informationen unter www.studienkompass.dePressekontakt:Elke Mülder-Woithe, Referentin Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-78,E-Mail: e.muelder-woithe@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell