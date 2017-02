Wie Eltern ihre Kinder im Netz schützen können / Webtalk für Erwachsene am 7. Februar mit Cyberpolizist Thomas-Gabriel Rüdiger

Erfurt (ots) - Anlässlich des jährlichen internationalen SaferInternet Days macht KiKA am 7. Februar in einem Webtalk fürErwachsene auf die Gefahren des Internets aufmerksam. Wie Eltern mitdiesen Risiken umgehen sollten, können sie in einem Expertengesprächzum Thema "Vorsicht im Netz - Wie schütze ich mein Kind?" am 7.Februar ab 20:00 Uhr auf erwachsene.kika.de diskutieren.Kinder bewegen sich heute im Internet selbstverständlich undnutzen viele der ihnen dort zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.Chatten mit Freunden, Social Media und Online-Spiele gehören zu ihremAlltagsleben. Doch nicht immer wissen Eltern, was ihre Kinder geradespielen, mit wem sie sich im Internet austauschen oder was sie sichanschauen. Das birgt Risiken, die Eltern kennen sollten, um ihreKinder ausreichend zu schützen.Auf welche Fallen müssen Eltern achten? Wie können sie ihre Kinderfür Gefahren wie Cybergrooming, Cybermobbing oder die Kontaktaufnahmevon Fremden in Chatrooms und Games sensibilisieren? Das sind nur einpaar Fragen, die Eltern bewegen.Antworten darauf gibt KiKA mit Deutschlands bekanntestemCyberkriminologen, Thomas-Gabriel Rüdiger. Gemeinsam mit Tim Gailus,Moderator des Medienmagazins "Timster" (KiKA, NDR, rbb), wird er überdie Gefahren, aktuelle Richtlinien im Netz und die Anliegen derEltern sprechen. Fragen können bereits im Vorfeld über ein Formularauf der Startseite von erwachsene.kika.de oder während des Gesprächsdirekt ins Studio gestellt werden.Den Webtalk können interessierte Zuschauer am 7. Februar um 20:00Uhr auf erwachsene.kika.de verfolgen. Die redaktionelle Verantwortungliegt bei Matthias Montag, Leiter KiKA-Telemedien.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell