Wie die Dominanz von Amazon im E-Commerce das Logistikgeschäft ermöglicht

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon (WKN:906866) beginnt immer mehr wie ein Logistikunternehmen auszusehen.

Mit Flugzeugen, Umschlagzentren und Dutzenden von Lagerhäusern und Logistikzentren, die über die Vereinigten Staaten verstreut sind, beginnt es, eine echte Bedrohung für andere Versand- und Logistikanbieter zu werden.

“Sie konkurrieren mit einem Unternehmen, das fast keine Kapitalkosten hat”, sagte der NYU-Stern-Professor Scott Galloway Anfang des Monats. So hat Amazons Einzelhandelsgeschäft es dem Unternehmen ermöglicht, ein Liefernetzwerk aufzubauen, weil es einen riesigen Kunden hat: sich selbst.

So viele Lagerhäuser

Der Vorteil von Amazon zeigt sich besonders deutlich in dem Ausbau der Lager und Fulfillment-Center. Amazon sagt, dass es über 110 aktive Fulfillment-Zentren in den USA hat und plant, in Kürze 33 weitere zu eröffnen.

Amazon eröffnet diese jedoch nicht nur, um Artikel schneller an die Türen der Kunden zu bringen. Das Unternehmen braucht sie sogar, um seine massiven Absatzvolumina zu unterstützen, wie Marc Lore, Leiter des E-Commerce bei Walmart (WKN:860853), betont.

“Die Leute denken, je mehr Lagerhäuser man hat, desto schneller wird es gehen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Mit sieben Lagerhäusern, die wir jetzt haben, erreichen wir über Nacht 75 % des Landes”, sagte er auf der Code-Commerce-Konferenz im September. “Der Grund, warum Amazon so viele Lagerhäuser hat, ist, dass der Platz in einem Lagerhaus tatsächlich knapp wird, wenn man mehr Volumen hat.

Und niemand bekommt mehr Volumen als Amazon. Der Online-Einzelhandelsriese hatte laut eMarketer einen geschätzten Einzelhandelsumsatz von über 221 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr.

Das ist mehr als das Achtfache des Online-Umsatzes, den die Analysten von eMarketer bei Walmart schätzen. Da es keine physischen Läden gibt, von denen aus der Versand erfolgt, benötigt Amazon problemlos 15mal so viele Lagerhäuser.

Ein cleverer Ansatz, wo Amazon neue Läger eröffnet

Solange Amazon die physische Kapazität der neuen Lagerhäuser benötigt, kann es diese auch an strategischen Orten platzieren.

Das Unternehmen konzentriert derzeit viele seiner Standorte im Südosten der Vereinigten Staaten. Es verfügt bereits über viele Lagerhäuser in bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas und New Jersey (zur Versorgung von New York City). Die Eröffnung neuer Standorte im Süden der USA ermöglicht es dem Unternehmen jedoch, die Vorteile seines Hubs in Hebron, Kentucky, zu nutzen. Amazon betreibt auch einen regionalen Hub in Fort Worth, Texas.

Die Lagerstandorte von Amazon in Verbindung mit den Amazon Air-Routen haben es Amazon ermöglicht, die meisten Pakete selbst zu versenden. Das Unternehmen lieferte im vergangenen Jahr etwa 3,5 Mrd. eigene Pakete aus – etwa die Hälfte seiner Bestellungen.

Es wird nur noch effizienter werden, wenn es wächst.

Amazon hat die Investoren verängstigt, als sie sahen, wie viel der Vorstoß in die eintägige Lieferung für seine Prime-Mitglieder tatsächlich kostet. Finanzchef Brian Olsavsky sagte, dass das Unternehmen im zweiten Quartal des vergangenen Jahres 800 Mio. US-Dollar zusätzlich ausgegeben habe, und diese Zahl sei in der zweiten Jahreshälfte noch gestiegen. In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal sagte er, dass im vierten Quartal 1,5 Mrd. US-Dollar für die Versandkosten anfallen würden.

Aber der Vorstoß zum Ein-Tages-Versand trägt zum Wachstum der Einzelhandelsumsätze bei, die sich sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal beschleunigt haben. Da die Einzelhandelsumsätze steigen, wird Amazon mehr Lagerhäuser benötigen, um all das Zeug zu lagern, das es und die Drittanbieter auf seinem Marktplatz verkaufen. Amazon kann bei der Eröffnung dieser Lager und Fulfillment-Zentren selektiv vorgehen, um die bestehende Infrastruktur zu nutzen und so die Effizienz der aktuellen Operationen zu erhöhen.

Die Konkurrenz kann damit rechnen, dass die E-Commerce-Umsätze weiter steigen werden. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, zu bestimmen, von wo genau der Versand erfolgen soll, oder können die Flugrouten und Fulfillment-Zentren nicht so gestalten, dass die Effizienz maximiert wird. Zumindest nicht in dem Maße wie Amazon.

Außerdem würde Amazon seine Fulfillment-Zentren unabhängig von seinem Einzelhandelsgeschäft ausbauen. Also, wie Galloway sagt, sind die Kapitalkosten praktisch Null. Es ist unmöglich, damit zu konkurrieren.

5G-Explosion. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! 5G leitet in Sachen Geschwindigkeit und Reaktionszeit ein neues Zeitalter ein. Es erschließen sich völlig neue Anwendungsfelder für Industrie, Wissenschaft und Entertainment. Zum Beispiel für Virtuelle Realität, Autonomes Fahren, oder das Internet der Dinge.

Dieses Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von der wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 22.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020