Wie Dogecoin vom Meme zur großen Kryptowährung wurde

Kryptowährungsenthusiasten und Blockchain-Befürworter sehen ernsthaftes Potenzial für Top-Münzen wie Bitcoin und Ethereum, die traditionelle Finanzsysteme umkrempeln und eine Vielzahl von Branchen beeinflussen könnten.

Aber es gibt fast nichts Ernstes an Dogecoin (WKN:DOGE-EUR), einer sogenannten „Scherz“-Münze, die von einem Meme eines Shiba Inu-Hundes inspiriert wurde. Dabei gibt es nur ein ernsthaftes Detail: die Kursgewinne, die Dogecoin bisher im Jahr 2021 erlebt hat. Dogecoin begann das Jahr mit weniger als einem Penny pro Coin, bevor er Ende Januar in die Höhe schoss, als Nebenprodukt des Meme-Aktien-Trends, der GameStop, AMC und andere betraf.

Aber der Dogecoin hat nicht nachgegeben: Er erreichte im Mai einen Höchststand von über 0,73 US-Dollar inmitten des jüngsten Bullenlaufs. Auch wenn der Dogecoin derzeit um mehr als 50 % von dieser Marke entfernt ist, liegt sein Preis immer noch 60 Mal höher als am 1. Januar und er hat hochkarätige Fürsprecher, die ihn vorwärts treiben. Hier ist ein kurzer Blick darauf, wie Dogecoin zu mehr als nur einem Meme wurde.

Eine neue Rasse

Die Ursprünge von Dogecoin sind ein Scherz. Inspiriert durch das berühmte Doge-Mem und den frühen Anstieg des aufkommenden Bitcoin im Jahr 2013, stellte der Adobe-Software-Ingenieur Jackson Palmer die Idee des Dogecoin als Satire vor. Palmers Idee wurde in die Tat umgesetzt, als er sich kurz darauf mit dem IBM-Software-Ingenieur Billy Markus zusammentat, wobei der Code von Dogecoin auf der bestehenden Kryptowährung Litecoin basierte.

Dogecoin-Investoren begrüßten die Albernheit und die schrägen Ursprünge des Coins, wobei Community-Mitglieder Geld sammelten, um ein NASCAR-Fahrzeug zu sponsern und das jamaikanische Bob-Team zu den Olympischen Winterspielen 2014 zu schicken. In den darauffolgenden Jahren fristete der Dogecoin ein Dasein am Rande des Kryptomarktes mit einem Preis von einem Bruchteil eines Cents. Schließlich war er als Scherz gedacht. Er sollte nie wirklich etwas wert sein, oder?

Im Sommer 2020 begann der Dogecoin mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu erlangen, unter anderem von Tesla- und SpaceX-CEO Elon Musk sowie dem YouTube-Star Jake Paul. Versuche, den Preis auf 1 US-Dollar pro Coin hochzutreiben, schlugen fehl, aber der Preis begann gegen Ende des Jahres allmählich zu steigen – auch wenn er immer noch meist unter einem Cent pro Coin lag.

Die Hundstage enden

Inmitten des Meme-Aktien-Fiaskos im Januar, in dem die von den sozialen Medien ausgelösten Kauforgien die Kurse von GameStop, AMC und anderen Aktien stark stiegen, begannen die Investoren nach der nächsten Aktie zu suchen, die sie billig kaufen und in neue Höhen pumpen wollten. In etwas mehr als einer Woche stieg der Dogecoin-Preis von unter einem Penny auf fast 0,08 US-Dollar pro Coin, bevor er sich für den Großteil des Frühlings bei 0,05 US-Dollar einpendelte.

Danach wurden die Dinge nur noch wilder. Der Dogecoin stieg im April auf 0,40 US-Dollar pro Coin, bevor er sich wieder zurückzog, aber dann stieg er Anfang Mai wieder auf ein Allzeithoch von 0,73 US-Dollar pro Coin. Der breitere Kryptomarkt ist seitdem rückläufig, was zum Teil daran liegt, dass Tesla die Bitcoin-Zahlungen für seine Autos aufgrund der Umweltauswirkungen des Krypto-Minings eingestellt hat. Selbst bei etwa der Hälfte des historischen Höchstpreises ist Dogecoin immer noch um 6.000 % seit Jahresbeginn gestiegen – was ihm eine Marktkapitalisierung von etwa 44 Milliarden US-Dollar verleiht.

Dogecoin hat immer noch seine Zweifler und scheint anfälliger für die Launen von Social Media und Influencern zu sein als andere, weniger volatile Kryptowährungen. Aber es gibt auch mehr wahre Gläubige als je zuvor, darunter Musk, der mit Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet, und der Milliardär und Investor Mark Cuban, dessen NBA-Team Dallas Mavericks DOGE für den Kauf von Fanartikeln akzeptiert. Es gibt auch Nachahmer-Münzen, wie Shiba Inu.

Dennoch ist es trotz des beachtlichen und schnellen Preisanstiegs schwer, Dogecoin als ernsthafte Investition zu bezeichnen. Es ist eher wie eine Achterbahn: Schnall dich an und genieße die Fahrt, und bete, dass dir am Ende nicht schlecht wird.

