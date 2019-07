Wie die Deutschen im Web 2.0 surfen / Studie: Mehr als acht von zehn Onlinern nutzen Social Media

Hamburg (ots) -Hinweis: Infografik zu dieser Meldung unter http://ots.de/7A0s6kNichts geht mehr ohne YouTube, Facebook, Twitter & Co: 84 Prozentder Deutschen mit Internet-Anschluss ab 16 Jahren nutzen SocialMedia. Die Verbreitung Sozialer Medien liegt damit auf ihremzweithöchsten je erreichten Wert. Der bisherige Höchststand von 90Prozent wurde ein Jahr zuvor erreicht. Frauen sind dem Social Webdabei deutlich stärker zugewandt: Unter den weiblichen Onlinernnutzen 89 Prozent Social Media - unter den Männern hingegen nur 78Prozent. Das zeigt der aktuelle Social Media Atlas der HamburgerKommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna,für den 3.500 Onliner ab 16 Jahren repräsentativ befragt wurden.Mit 29 Prozent nutzen rund drei von zehn Onlinern Soziale Mediensowohl privat als auch beruflich, 55 Prozent sind nur privat imSocial Web unterwegs. Unter der Woche erfolgt diese private Nutzungvor allem abends, am Wochenende hingegen den ganzen Tag über."Unternehmen sollten sich bewusst sein, dassSocial-Media-Kommunikation vor allem außerhalb klassischer Bürozeitenerfolgt, und das in Ihrer Digitalstrategie entsprechendberücksichtigen", rät Dr. Roland Heintze, GeschäftsführenderGesellschafter und Social-Media-Experte des Faktenkontors. "Imschlimmsten Fall können sich zu genau dieser ZeitKommunikationskrisen entwickeln. Deswegen ist es wichtig, dieDiskussionen im Social Web über die eigene Firma 24/7 zu verfolgen.Mithilfe Künstlicher Intelligenz lässt sich dieses Monitoring nichtnur weitgehend automatisieren, sondern auch mögliche Knackpunktevorab identifizieren."Nur 15 Prozent der Onliner bleiben den Sozialen Medien bewusstkomplett fern. Elf Prozent waren noch nie im Social Web unterwegs undwollen daran auch nichts ändern. Vier Prozent sind Aussteiger: Siehaben früher schon einmal Social-Media-Angebote genutzt, sich dannaber wieder daraus zurückgezogen.Die häufigsten Gründe dafür, dem Web 2.0 fern zu bleiben, sindsowohl bei Social-Media-Verweigerern als auch -Aussteigernallgemeines Desinteresse und eine Vorliebe für persönliche Kontakteund Treffen. Zusätzlich führen 34 Prozent der Social-Media-Aussteigerund 25 Prozent der -Verweigerer Angst um ihre Daten als Bewegründean, Soziale Medien nicht zu nutzen.Ob der Weg ins Web 2.0 über mobile Endgeräte wie Smartphones undTablets oder über stationäre Geräte wie Desktop-PCs führt, hängtstark von der konkreten Anwendung ab: Instagram, Snapchat undWhatsApp werden überwiegend mobil genutzt. Ebenso, wenn auch mitkleinerem Vorsprung gegenüber dem Desktop-PC, Facebook, Twitter undPinterest. Foren, Blogs und Stayfriends, die beruflichen NetzwerkeXing und LinkedIn sowie YouTube rufen ihre Nutzer hingegen lieber vomSchreibtisch aus auf.Der Social Media Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einerrepräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschlandund dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischenPlanung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unteranderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wemwie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälendiskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungenbeeinflussen. Der Social Media Atlas wird von derBeratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna inKooperation mit dem IMWF - Institut für Management- undWirtschaftsforschung herausgegeben.Für den aktuellen Social Media Atlas (Hamburg, Mai 2019) wurden3.500 nach Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentativeInternetnutzer ab 16 Jahren in Form eines Online-Panels zu ihrerSocial-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage wurde im Dezember 2018durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Diekomplette Studie mit allen Ergebnissen kann beim Faktenkontor gegeneine Schutzgebühr von 380,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- undVertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützenUnternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie derBeratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen überklassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zuerreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung vonKampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. DasFaktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft derführenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertesMitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185-1 10Fax: 0 40/253 185-3 10E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell