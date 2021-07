Wie Chinas Vorgehen gegen Kryptos das Bitcoin Mining verändern könnte

Digitale Währungen sind nach Chinas jüngstem regulatorischen Schlag hart abgestürzt und haben fast 400 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet. Aber da China seine Regeln für Bitcoin (WKN:BTCEUR) verschärft, scheinen mehr Minenunternehmen bereit zu sein, in freundlichere Gefilde umzuziehen – und Investoren, die jetzt inmitten des Schocks und der Auswirkungen von Chinas Entscheidungen verkaufen, könnten eine bessere Zukunft verpassen.

Bitcoins „Großer Sprung nach hinten“

Am 21. Juni forderte die People’s Bank of China Zahlungsunternehmen und Banken auf, die Konten von Personen, die in Krypto-Transaktionen involviert sind, zu überprüfen und zu schließen. Zuvor hatten die Regierungsbehörden auch ein hartes Durchgreifen gegen Krypto-Mining-Operationen in der Provinz Sichuan angekündigt. Diese Entwicklungen sind die jüngsten strengen Krypto-Regulierungen, die China in den letzten Monaten verhängt hat.

Laut SupChina haben Chinas Mining-Pools – AntPool, F2Pool, Huobi Pool und Poolin – in den letzten 12 Monaten über 50 % der globalen Bitcoin-Verarbeitungsleistung beigetragen. Du kannst also verstehen, warum Bitcoin im Zuge dieser Aktionen auf 28.600 US-Dollar fiel, den niedrigsten Stand seit Anfang 2021. Nachdem er sich von diesem anfänglichen Schock erholt hat, wird er nun bei 34.945 US-Dollar gehandelt – immer noch 81 % unter seinem Höchststand vom 12. April 2021.

China kontrolliert fast 70 % der weltweiten Bitcoin-Mining-Kapazität mit mehr als 100.000 Mining-Unternehmen. Aber 90 % davon haben ihren Betrieb im Zuge der Razzia eingestellt, was der Hash-Rate von Kryptowährungen – der kollektiven Rechenleistung, die das Netzwerk betreibt und ein Maß dafür ist, wie schnell und reibungslos es läuft und wie viel Mühe es kostet, neue Münzen zu schürfen – einen schweren Schlag versetzt hat. Bitcoins Hash-Rate stürzte von Anfang Juni bis zum 29. Juni um fast 40 % ab und erreichte den niedrigsten Stand seit 13 Monaten. Sogar die konkurrierende Währung Ethereum (WKN:A2YY6X) reagierte auf den Einbruch: Bis Ende Juni war seine Hash-Rate um mehr als 20 % von seinem Hoch im Mai gefallen.

Was war der Grund für Chinas jüngste Aktionen?

Chinas jüngster Angriff auf digitale Währungen ist kaum überraschend. Im Jahr 2013 verbot die Regierung Bitcoins als Mittel zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen. Im Jahr 2017 verbot die Nation Initial Coin Offerings, den Prozess der Mittelbeschaffung für neue Münzen.

China scheint zu glauben, dass virtuelle Währungen die wirtschaftliche Stabilität des Landes bedrohen, da sie sehr volatil sind und möglicherweise zur Geldwäsche genutzt werden. Aber wenn wir an der Oberfläche kratzen, könnte Chinas aggressive Haltung eher aus seiner Unsicherheit über den Verlust des Monopols zur Ausgabe von Währungen stammen. Um die Geldmenge vollständig unter eigener Kontrolle zu halten, entwickelt die Nation aktiv den digitalen Renminbi, eine zentralisierte und staatlich unterstützte virtuelle Währung. Dies könnte bedeuten, dass China den Bitcoin mit seinem Privateigentum und seiner dezentralen Kontrolle als Konkurrenz wahrnimmt, die es festzunageln gilt.

Chinas Ehrgeiz, ein globaler Marktführer im Bereich Green Energy zu sein, könnte diese Veränderung ebenfalls vorantreiben. Chinas Sohu News gab an, dass ein High-End-Mining-Rig über 2.000 Kilowattstunden in einem Monat verbraucht – ungefähr das Doppelte dessen, was ein durchschnittlicher US-Haushalt in der gleichen Zeit verbraucht, und ungefähr der Stromverbrauch einer durchschnittlichen chinesischen Familie für sechs Monate, alles für einen einzigen Computer. Dieser Energieverbrauch und die damit verbundene Umweltverschmutzung passen nicht zu Chinas Ziel, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein.

Unter den vier wichtigen Zentren, in denen China das Krypto-Mining nun eingeschränkt hat, sind Xinjiang und die Innere Mongolei stark auf Kohlestrom angewiesen. Branchenexperten hatten gehofft, dass das Land Sichuan und Yunnan verschonen würde, die hauptsächlich auf saubere Wasserkraft setzen. Aber China hat das Bitcoin-Mining ohne Ausnahmen verboten, was die Frage aufwirft, ob die Sorgen um schmutzige Energie die Entscheidungen wirklich beeinflusst haben.

China hat das Bitcoin Mining noch nicht verboten oder komplett untersagt – es hat nur strenge Maßnahmen angekündigt, die es noch nicht durchgesetzt hat. Chinesische Bürger können immer noch Krypto-Vermögenswerte halten und transferieren, sowie außerbörsliche Transaktionen durchführen. Das Land hat auch die Blockchain, die zugrundeliegende Technologie hinter Bitcoin, an vorderster Front gefördert und begrüßt. Aber diese jüngsten Aktionen deuten darauf hin, dass China sein Bestes tun könnte, um das Bitcoin-Geschäft zu ersticken, bevor es seinen eigenen digitalen Renminbi startet.

Ein Exodus der Bitcoin-Minenunternehmen aus China könnte gut sein

Um ihre Geschäfte über Wasser zu halten, finden viele Krypto-Unternehmen einen Weg, China zu verlassen. Huobi Mall und BTC.TOP, die beiden größten Krypto-Börsen der Welt, haben nach den Razzien ihren Abgang aus dem Land angekündigt. Ohne Zugang zu inländischen Bitcoin-Börsen könnten viele Bitcoin-Miner in China schließen oder in andere Gegenden abwandern.

Der hohe Wettbewerb und die niedrigen Margen machen die Energiekosten zu einem entscheidenden Faktor für Bitcoin-Miner. In China ansässige Minenunternehmen müssen sich nun nach billigeren Orten für fossile Energie umsehen, wie Kasachstan, Iran, Russland, Kanada, Paraguay und Zentralasien. Experten glauben auch, dass Texas ein begehrtes Ziel für Minenunternehmen werden könnte, da es dort reichlich erneuerbare Energie gibt, die Energiepreise niedriger sind und die politische Einstellung pro Mining ist. Allerdings könnte es einige Zeit dauern, bis die Minenunternehmen ihre Infrastruktur hinter sich lassen und woanders anfangen.

Damals im Jahr 2018 sagte Ripple CEO Brad Garlinghouse: „Bitcoin wird wirklich von China kontrolliert…. Wie viele Länder wollen eine chinesisch kontrollierte Währung nutzen? Jetzt, da China sich distanziert, könnte die Attraktivität von Bitcoin als unabhängige globale Währung unter anderen Nationen steigen.

Wenn jedoch andere Länder Chinas Beispiel folgen, könnten sie den Kryptowährungen erheblichen Schaden zufügen. Im Mai verhängte auch der Iran ein viermonatiges Verbot für Krypto-Mining, nachdem es zu plötzlichen Stromausfällen in den Städten gekommen war. Das Land zielt jedoch darauf ab, den Krypto-Raum durch die Schaffung eines rechtlichen Rahmens zu regulieren, anstatt sein Wachstum zu behindern.

Wenn weniger Länder sichere Häfen bieten, könnte das Krypto-Mining dramatisch zurückgehen und Mining-Unternehmen müssten mit hohen Verlusten rechnen. Je mehr Länder sich unfreundlich gegenüber Kryptowährungen zeigen, desto geringer ist ihre Attraktivität als zukünftige Währung. Fürs Erste wird Chinas hartes Durchgreifen wahrscheinlich einen Abwärtsdruck auf die Preise aller Kryptowährungen erzeugen – nicht nur Bitcoin.

Trotz einer Reihe von technologischen Fortschritten und Versprechungen werden Kryptowährungen immer den strengen staatlichen Regulierungen ausgesetzt bleiben. Ich denke jedoch, dass dies nur ein paar Probleme auf einem langen und vielversprechenden Weg sind. Die Abkopplung von China ist nicht das Ende für Bitcoin, da Mining-Pools in den USA, Kanada und Europa profitable Alternativen sein könnten.

Behalte im Auge, ob andere Länder Bitcoin willkommen heißen oder meiden, denn das wird die Zukunft des Krypto-Minings maßgeblich beeinflussen. Es wird auch interessant sein zu beobachten, wie schnell Minenunternehmen aus China einen strategischen Ausstieg machen und sich anderswo neu etablieren.

