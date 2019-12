Wie Arbeitgeber mit Jobrädern ihr Betriebliches Gesundheitsmanagement ankurbeln

Freiburg (ots) - Mit den richtigen Maßnahmen zur BetrieblichenGesundheitsförderung erreichen Arbeitgeber, dass ihre Beschäftigten nicht nurseltener krank sind, sondern auch im Job leistungsfähiger, motivierter - und imAlltag glücklicher. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb neben klassischenBGM-Maßnahmen auch auf Diensträder - ein Angebot, das für Arbeitgeberkostenneutral ist und gleich mehrfach auf die Ziele moderner Gesundheitsarbeiteinzahlt.Die deutsche Wirtschaft steht vor den Herausforderungen einer sich rasantwandelnden Arbeitswelt: Wer in Zeiten des Fachkräftemangels in hart umkämpftenMärkten bestehen und die besten und qualifiziertesten Mitarbeiterinnen undMitarbeiter langfristig an sich binden will, braucht ein motiviertes undgesundes Team. Kein Wunder, dass Maßnahmen zum BetrieblichenGesundheitsmanagement wie Yoga am Mittag, Ernährungskurse und Seminare zurRauchentwöhnung in Unternehmen längst etabliert sind.Immer mehr Arbeitgeber setzen auch Diensträder als neues BGM-Tool ein. Dafürmacht sich auch Dr. Ulrike Körner, verantwortlich für das interne BGM derBARMER, stark. Die Krankenkasse bietet ihren Beschäftigten seit 2019 Jobräderan. "Mit Dienstradleasing können wir als Unternehmen gleich auf zwei Ebenenpunkten", erklärt Ulrike Körner. "Wir sind attraktiver für neue Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter und setzen zugleich für alle Beschäftigten einen Anreiz,Bewegung in den Alltag zu integrieren. Damit leisten wir als Arbeitgeber einenwichtigen Beitrag für die Gesundheit unserer Beschäftigten, der eine idealeErgänzung zu weiteren BGM-Maßnahmen darstellt."Dass Mitarbeiter, die ein Dienstrad nutzen, auch tatsächlich öfter radeln - dasbelegen aktuelle Untersuchungen. Und dieser Effekt zahlt mehrfach auf die Zieleder Gesundheitsförderung ein: Wer regelmäßig aufs (Dienst-)Rad steigt, istseltener krank, auch das ist mit Studien belegt. Dieser Fitnesseffekt kommt denMitarbeitern auch am Arbeitsplatz zugute: Sie sind im Job leistungsfähiger,insgesamt entspannter und sogar glücklicher. Somit ist einDienstradleasingangebot ein multifunktionales BGM-Tool und die idealeFlankierungsmaßnahme für bestehende Gesundheitsangebote eines Unternehmens -zumal es für Arbeitgeber kostenneutral ist und den BGM-Etat nicht belastet.ebm-papst: Vorreiter eines newBGM mit DiensträdernMehrere Jahre Erfahrung mit Diensträdern als BGM-Maßnahme hat der Luft- undAntriebstechnikhersteller ebm-papst. Das mittelständische Unternehmen mitHauptsitz in Mulfingen bietet seinen Beschäftigten bereits seit 2013 Jobräderan. "Dienstradleasing ist für uns seit Jahren ein wichtiges Element unseresBetrieblichen Gesundheitsmanagements", sagt Kai Gebhardt, Personalleiter amebm-papst-Standort Landshut. "Wir sind ein fahrradaffines Unternehmen und unsereMitarbeiter haben ein großes Interesse an Jobrädern - die Akzeptanz ist hoch,das Angebot macht die Mitarbeiter zufriedener." Und auch aus Unternehmenssichtsei das Dienstradangebot ein voller Erfolg, so der HR-Manager: "Das Konzept istja so angelegt, dass der Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit fahren, aber es auchin seiner Freizeit nutzen kann. Das schlägt sich auch in der Krankenstatistiknieder: Die Fehlzeit der Gesamtbelegschaft beträgt 5,94 Prozent, die derMitarbeiter mit Jobrad nur 3,67 Prozent."Um möglichst viele Beschäftigte aufs Fahrrad zu bringen, gibt ebm-papst allenJobradlern einen Zuschuss zur monatlichen Rate - eine Investition, die sich ausArbeitgebersicht doppelt lohnt: Da Dienstfahrräder und E Bikes inzwischen zu denbeliebtesten Benefits gehören, machen sie nicht nur die Belegschaft gesünder,sondern auch den Arbeitgeber attraktiver. Kai Gebhardt erlebt das inBewerbungsgesprächen immer wieder: "In Zeiten des Fachkräftemangels ist einDienstradangebot im Hinblick auf Employer Branding und Umweltschutz ein starkesArgument. Als Unternehmen kann man damit kräftig punkten."Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr alszehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRadmit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral dieDienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchensich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Markensind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es demMitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter dasFahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichenFörderung (0,5 %-Regel) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogarkosten- und steuerfrei. Über 20.000 Arbeitgeber mit mehr als zwei MillionenBeschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits aufJobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fithält und die Umwelt schützt. 