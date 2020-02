Wie Apple über Apple TV+ denkt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN:865985) ist im November mit Apple TV+, dem ersten unternehmenseigenen Video-Streaming-Dienst , offiziell in die Streaming-Kriege eingetreten und setzt große Hoffnungen darauf. Es ist eine überfüllte und wettbewerbsintensive Branche, aber der Technologieriese hat die Mittel, den Dienst als Teil seiner langfristigen Servicestrategie zu entwickeln. Apple-Service-Chef Eddy Cue hat deutlich gemacht, dass sich das Unternehmen zunächst auf Qualität vor Quantität konzentriert. Da der Service nicht viel an Quantität bietet, verschenkt Apple ein Gratisjahr Apple TV+ zusammen mit Hardware-Käufen und wirbt gleichzeitig für die eigenen Shows, die von der Kritik gelobt werden.

“Wir messen uns in erster Linie an der Zahl der Abonnenten.”

Ein Analyst fragte bei der letzten Telefonkonferenz, wie Apple intern den Erfolg von Apple TV+ misst. “Geht es nur um den Beifall der Kritiker?” fragte D.A. Davidson Tom Forte. “Geht es um die Zahl der Kunden, die den Dienst nutzen, um den Beitrag zu den Service-Einnahmen, usw.?”

CEO Tim Cook antwortete: “Wir messen uns in erster Linie an der Zahl der Abonnenten. Wie erwartet gab Cook weder an, wie viele Abonnenten Apple derzeit hat, noch erwähnte oder bestätigte der CEO die jüngsten Schätzungen von Ampere Analysis, die die Kundenzahl von Apple TV+ auf 33,6 Millionen schätzen.

“Bei diesem Produkt geht es darum, Geschichten zu erzählen und wir denken, wenn wir das gut machen, dann wird es auch gute Kritiken geben und das sehen wir bei The Morning Show“, fügte Cook hinzu. “Das sehen wir bei Little America und anderen.”



Abgesehen davon, wie viele Abonnenten Apple TV+ derzeit hat, ist die größere Frage, wie viele für den Dienst zahlen, im Vergleich zu den Gratis-Nutzern.

Einige Kunden zahlen

CFO Luca Maestri bestätigte, dass es tatsächlich einige zahlende Kunden gibt. Es wurde weithin erwartet, dass die Werbeaktion das Interesse an Apple TV+ am meisten steigern würde, wenn man die schiere Menge an Produkten bedenkt, die Apple während der Weihnachtszeit verkauft.

Wenn man bedenkt, was zu diesem Zeitpunkt in die Einnahmen von Apple TV+ fließt, gibt es zwei Komponenten. Die zahlenden Abonnenten: Dies sind Kunden, die für den Dienst bezahlen, und wir erfassen die Einnahmen über die Abonnementlaufzeit. Dann gibt es noch die so genannten Apple TV+ Bundle-Abonnenten: Dies sind die Kunden, die ein Hardwaregerät kaufen und das Angebot für ein Gratisjahr TV+ Dienste einlösen.



Maestri erläuterte auch, wie der Technikriese dies alles berechnet, was viel nuancierter ist als die Spekulationen des Analysten von Goldman Sachs, Rod Hall, vor der Einführung des Dienstes. Es gibt dabei drei wichtige Kennzahlen:

Der Wert von einem Jahr Apple TV+. Die Anzahl der Kunden, die für das Angebot in Frage kommen. Die erwartete Anzahl der Kunden, die das Angebot einlösen werden.

Die erste Komponente ist unkompliziert (60 US-Dollar), während die anderen Komponenten mehr Mutmaßungen erfordern. Nach der Prüfung der Absatzzahlen, die für das Angebot in Frage kommen, müssen laut Maestri bestimmte Rabatte vorgenommen werden, um Dinge wie Family Sharing, den Kauf mehrerer Geräte und die geografische Verfügbarkeit zu berücksichtigen. Da der Dienst gerade erst eingeführt wurde und die meisten Abonnenten das Angebot wahrscheinlich nutzen, waren die Einnahmen von Apple TV+, “die wir während des Quartals verbuchen konnten, für unsere Ergebnisse insgesamt unerheblich”.

