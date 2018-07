Wie Amazon sein ganzes Geld ausgeben könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Kohl's":

Als Amazon (WKN:906866) die Whole Foods-Lebensmittelkette kaufte, bekam es einen Vermögenswert in die Hände, der einen wichtigen Teil seines Geschäfts erweiterte. Der 13,7-Mrd.-Dollar-Deal gab dem Online-Händler eine Plattform, um sein Geschäft mit der Lieferung von Lebensmitteln auszuweiten und gleichzeitig den Vertrieb für seine Elektronikprodukte zu erweitern.

Das Unternehmen hat dafür aber keine seiner Barreserven genutzt. Stattdessen hat man sich das Geld langfristig geliehen. Das war eine überraschende Entscheidung, aber sie gibt dem Unternehmen mehr Flexibilität für einen weiteren Deal.

Amazon schloss 2017 mit über 30 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen ab. Damit ist das Unternehmen in der Lage, einfach und schnell einen weiteren großen Deal zu tätigen. Der logische Kandidat wäre ein Einzelhändler, mit dem es bereits eine Partnerschaft eingegangen ist: Kohls (WKN:884195).

Warum Kohl’s?

Amazon und Kohl’s arbeiten bereits in begrenztem Umfang zusammen. Die Kette akzeptiert Amazon-Retouren in ausgewählten Filialen, und diese Filialen haben auch Store-in-a-Store-Konzepte, wo sie sie Unterhaltungselektronik des Online-Händlers verkaufen.

Dieser Deal ist nützlich, aber er ist nicht der Hauptgrund, warum Amazon Kohl’s kaufen könnte. Für den Online-Händler wäre es sinnvoller, die physische Kette zu kaufen, um seine wachsende Zahl von selbstproduzierten Bekleidungsmarken sowie seine Eigenmarken-Möbel zu vermarkten.

Diese Produkte würden gut in das Sortiment von Kohl’s passen und dem Einzelhändler helfen, im Preiswettbewerb zu bestehen. Es würde es den Kunden auch erlauben, Kleidung von Amazon zu kaufen, um sie persönlich zu sehen und sie sogar anzuprobieren. Das sollte die Akzeptanz dieser Produkte beschleunigen, was ihre Umsätze auf Amazon.com erhöhen würde.

Kohl’s, das einige seiner Geschäfte geschrumpft hat, könnte den überschüssigen Platz nutzen, um die Lieferungen von Amazon zu unterstützen. Das kann die Lieferung von Lebensmitteln oder ein Mini-Lager beinhalten.

Könnte es passieren?

Kohl’s hatte am 13. Juli eine Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. US-Dollar. Amazon bezahlte eine Prämie von 27 % für Whole Foods gegenüber dem Preis, für den es am Tag vor der Ankündigung des Verkaufs gehandelt hatte.

Man kann argumentieren, dass Whole Foods zum Zeitpunkt des Kaufs ein angeschlagenes Unternehmen war und dass Kohl’s derzeit in einer besseren Verfassung ist. Aber selbst wenn Amazon eine 50-prozentige Prämie zahlen müsste, um den Deal abzuschließen, hat der Online-Händler das Geld dafür.

Wird das passieren?

Amazon und Kohl’s stehen am Anfang einer Partnerschaft. Wenn dieses Geschäft expandiert, könnte es für den Online-Händler sinnvoll sein, gleich das ganze Unternehmen zu kaufen.

Kohl’s löst mehrere Probleme für Amazon. Es gibt dem Unternehmen einen Ort, an dem es seine Kleidung und die Möbel der Eigenmarke präsentieren kann, und gibt ihm gleichzeitig mehr Platz. Diese zusätzlichen Quadratmeter könnten zusätzlich zu den oben genannten Gründen auch für das Wachstum der Amazon-Buchhandlungen oder der Amazon Go Convenience Stores genutzt werden.

Keines der beiden Unternehmen muss sich hier schnell entscheiden. Kohl’s scheint eine der Handelsketten zu sein, die auf dem aktuellen Markt erfolgreich sein wird, und Amazon hat offensichtlich keine Notwendigkeit, sich auf einen Deal einzulassen. Dennoch macht dieser Kauf viel Sinn.

