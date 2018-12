Wie Amazon 2018 dominierte und weiter Fortschritte macht

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Nach fast jeder erdenklichen Kennzahl war der führende Online-Händler Amazon (WKN:906866) im Jahr 2018 außerordentlich erfolgreich. Selbst nach der jüngsten Marktkorrektur hat die Amazon-Aktie im Vergleich zum Vorjahr zum Zeitpunkt dieses Schreibens mehr als 40 % zugelegt. Damit liegt sie deutlich über der Break-even-Performance des S&P 500.

Amazon hat nicht nur in den bestehenden Märkten Fortschritte gemacht. Der Gigant expandiert auch weiter in neue Regionen und folgt einem der meistzitierten Zitate von CEO Jeff Bezos: „Ihre Marge ist meine Chance“. Lass uns das bisherige Jahr des Unternehmens und einige der massiven ungenutzten Möglichkeiten betrachten.

Rosige Zahlen

Wenn es um den Online-Umsatz geht, ist das Unternehmen ein Riesenerfolg. In den neun Monaten bis zum 30. September erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 160 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden die Bestellungen bei Amazon bis Ende 2018 voraussichtlich fast die Hälfte der Online-Käufe in den USA ausmachen. Diese Erfolge führten zu einem Gewinn von 7,05 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von unglaublichen 500 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Ein Großteil des gesamten Geschäftserfolgs ist auf die Dominanz im Bereich Cloud Computing zurückzuführen. Amazon Web Services (AWS) steigerte den Umsatz in den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr um 48 % auf 18,23 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis der Sparte stieg um 71 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar.

Die Finanzkennzahlen sind nicht der einzige Bereich, in dem Amazon beeindruckende Ergebnisse erzielt hat. Amazon hat zum ersten Mal die Abonnentenzahlen für das äußerst erfolgreiche Prime-Programm bekannt gegeben. Im Aktionärsbrief 2017 sagte Bezos: „13 Jahre nach der Markteinführung haben wir weltweit die Zahl von 100 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern überschritten“. Dies ist ein wichtiger Richtwert, da die Prime-Mitglieder die lukrativsten Kunden sind und durchschnittlich 1.400 US-Dollar pro Jahr ausgeben. Das ist mehr als das Doppelte der 600 US-Dollar, die Nicht-Mitglieder ausgeben.

Der Erfolgskurs wird sich voraussichtlich fortsetzen. Nach dem letzten Feiertagsgeschäft berichtete Amazon, dass das fünftägige Shopping-Event, das mit Thanksgiving begann und mit dem Cyber Monday endete, ein „rekordverdächtiges Festtags-Shopping-Wochenende“ gewesen sei. Er sagte weiter, dass Cyber Monday „auch diesmal der größte einzelne Verkaufstag in der Geschichte des Unternehmens“ gewesen sei.

Große Chancen bleiben

Der Erfolg in den bestehenden Geschäftsteilen wäre beeindruckend genug, aber Amazon erschließt weiterhin neue Möglichkeiten und erweitert seine Reichweite.

Ein gutes Beispiel ist der Business-to-Business (B2B)-Markt. Amazon gab Anfang des Jahres bekannt, dass die B2B-Handelsplattform bereits einen Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar erzielt hat. In einem Blog-Post sagte das Unternehmen, dass Amazon Business bereits Millionen von Geschäftskunden und Verkäufern verbindet, darunter 55 der Fortune 100-Unternehmen, 80 der 100 größten Bildungseinrichtungen und mehr als die Hälfte der 100 größten Krankenhäuser. All dies von einem Geschäftsbereich, den das Unternehmen vor weniger als vier Jahren gegründet hat.

Werbung ist ein weiterer Bereich, der sich zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente entwickelt hat. Laut eMarketer ist das Unternehmen kürzlich zum drittgrößten digitalen Werbevermarkter in den USA aufgestiegen. Der Marktanteil von 4,1 % mag nicht allzu beeindruckend erscheinen, aber die Anzeigenumsätze stiegen im letzten Quartal um 123 % gegenüber dem Vorjahr. Mit den bestehenden digitalen Kunden, den Videoplattformen wie Prime Video und Twitch und der geplanten Einführung eines werbefinanzierten Streaming-Dienstes über die Tochtergesellschaft IMDb bleibt das Potenzial für ein deutliches Wachstum in der Sparte Werbung bestehen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Online-Lebensmittelgeschäft. Der E-Commerce-Anteil am Nahrungsmittel- und Getränkeumsatz wird bis Ende 2018 voraussichtlich rund 31 % erreichen. Amazon wurde mit dem Kauf von Whole Foods im Jahr 2017 zu einem wichtigen Spieler auf dem Lebensmittelmarkt, und das Unternehmen treibt die Grenzen der Liefermöglichkeiten weiter voran. Das Unternehmen verkündete früh in diesem Jahr, dass es kostenlose Lebensmittellieferung innerhalb von zwei Stunden von den Whole Foods-Geschäften auf alle Bestellungen von 35 US-Dollar oder mehr an Prime-Mitglieder anbieten würde. Dieser Service, der Teil der Prime Now-Lieferung ist, ist in mehr als 60 US-Städten verfügbar und wird ständig erweitert.

Trotz der hervorragenden Leistung im Bereich Cloud Computing glauben einige, dass dies erst der Anfang ist. Der Jefferies & Company-Analyst Brent Thill geht davon aus, dass sich das Cloud-Computing-Segment in den kommenden fünf Jahren verdreifachen könnte und bis 2022 einen Jahresumsatz von über 60 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Der Erfolg bringt eine verstärkte Kontrolle mit sich

Trotz all der Erfolge und Möglichkeiten ist Amazon nicht ohne Herausforderungen. Angesichts der Kontrolle von Amazon über den E-Commerce gab es Aufforderungen, die Definition eines Monopols zu überdenken, das nicht mehr die Arten von Großunternehmen zu umfassen scheint, die einen Großteil der digitalen Welt kontrollieren. Die Europäische Union hat in diesem Jahr ein Ermittlungsverfahren gegen Amazon eingeleitet, um festzustellen, ob das Unternehmen gegen das Kartellrecht verstoßen hat.

In den Vereinigten Staaten steht das Unternehmen unter Druck, weil es seinen Mitarbeitern zu wenig bezahlt hat. Das Unternehmen erhöhte kürzlich den Mindestlohn von 11 US-Dollar auf 15 US-Dollar pro Stunde, was über dem vom Bund vorgeschriebenen Minimum von 7,25 US-Dollar liegt. Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt, und das von ihm geführte Unternehmen gehört zu den wertvollsten der Welt, nachdem es kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten hat. Viele nennen dies als Beweis dafür, dass Amazon es sich leisten kann, seine Mitarbeiter besser zu entlohnen.

Das Unternehmen ist auch ein häufiges Ziel von Präsident Trumps Kommentaren auf Twitter. Trump schiebt die Probleme des US-Postdienstes direkt auf den Online-Riesen, obwohl viele die Richtigkeit dieser Behauptungen bestreiten.

Das Unternehmen sah sich auch bei der Suche nach dem neuen Hauptsitz HQ2 mit Rückschlägen konfrontiert. Viele stellten den Bedarf des Unternehmens an Steuererleichterungen infrage, während andere gegen die steigenden Immobilienmärkte und Verkehrsstaus protestierten, die sich voraussichtlich aus dem Zustrom von Amazon-Mitarbeitern ergeben werden. Bürgerinitiativen und Politiker haben sich gegen die vorgeschlagenen Standorte in New York und Northern Virginia gewehrt, wobei viele ein Ende der Steuererleichterungen forderten, die Amazon erhält.

Potenzielle Chancen überwiegen bei weitem die Risiken

Das Gespenst der verstärkten Regulierung ist eines, dem eine Vielzahl der heute dominierenden Unternehmen gegenübersteht, während die Regierungen der Welt die Kartellvorschriften, die vor mehr als einem Jahrhundert erlassen wurden, überdenken. Doch selbst bei den Herausforderungen, vor denen Amazon steht, überwiegen die Wachstumschancen bei weitem die Risiken. Die wachsenden Marktchancen in E-Commerce, Cloud Computing und neuen Märkten wie der Werbung zeigen, dass das Unternehmen nicht nur auf allen Zylindern feuert, sondern sich auch für den zukünftigen Erfolg vorbereitet.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon.

Dieser Artikel wurde von Danny Vena auf Englisch verfasst und am 13.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.