Wie die Allianz sich vom Versicherer zum Investmentbanker entwickelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

an den Kapitalmärkten scheint es derzeit zu einem Machtwechsel zu kommen. Letzte Woche beschäftigten wohl auch deshalb die Nachrichten zur Allianz die Gemüter der Anleger. Denn dort wird gerade fleißig umgedacht und der Trend geht von den klassischen Aktien, Anleihen und Rentenpapieren hin zu Erneuerbaren Energien und alternativen Anlagemethoden. So hat die Allianz mehrere Milliarden Euro ihres Anlagevermögens in Ökostrom- oder Infrastrukturprojekte umgeschichtet. Wird dieser Plan so aufgehen?

Global Investors, die Allianz-Tochter die für die Vermögensverwaltung zuständig ist, hat gerade mehr als 400 Mio. US-Dollar in einen US-amerikanischen Windpark in Nebraska investiert, denn die klassischen Anlageformen sind schwer zu kalkulieren, unterliegen ständigen Schwankungen und bieten momentan zu wenig Rendite. Europäische Banken ziehen sich deshalb immer mehr aus dem Investmentbanking zurück, denn die Jahre der Finanzkrise mit ihren zahlreichen Desastern und auch die immer stärkere Regulierungen durch das Investmentbanking immer unattraktiver.

Genau das machen sich nun die Versicherer und Hedgefonds zunutze. Allein bei Allianz global Investors beschäftigen sich 50 neue Mitarbeiter ausschließlich um alternative Investmentmöglichkeiten. Dennoch, die Investition in Ökostrom- oder Infrastrukturprojekte ist wohl doch eher konservativ, im Gegensatz zu einer Beteiligung in einen Fonds der Samwer-Brüder (Rocket Internet), der Start-ups mit Venture-Kapital ausstattet. Auch wurde Anfang Dezember der US-Investor Sound Harbor Partners übernommen, die auch vor sogenannten „faulen Krediten“ nicht zurückschreckt.

Es scheint also doch nach wie vor noch eine gewisse Risikofreudigkeit zu geben. Doch ob diese besonders weise ist, darf bezweifelt werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Satte Gewinne trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

…. denn das sind die 5 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Hans Meiser stellt in diesem Video vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 5 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 5 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 5 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse