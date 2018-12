Wie Air Berlin, European Lithium, Steinhoff, Thomas Cook Group, Fitbit und RHI Magnesita für Gesprächsstoff sorgten

Weitere Suchergebnisse zu "Rhi Magnesita":

Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.

AB1: Air Berlin am 18.12. -15,18%, Volumen 6% normaler Tage ,

PF8: European Lithium am 18.12. -9,09%, Volumen 8% normaler Tage ,

SNH: Steinhoff am 18.12. -7,84%, Volumen 52% normaler Tage ,

RHIM: RHI Magnesita am 18.12. 4,73%, Volumen 199% normaler Tage ,

FIT: Fitbit am 18.12. 5,18%, Volumen 105% normaler Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börse Social Network.