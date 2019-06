Widerstand aus Bundes-CDU gegen Zählgemeinschaft mit AfD in Penzlin

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Zählgemeinschaft der CDU mit der AfD in der Gemeinde Penzlin in Mecklenburg-Vorpommern stößt auf heftigen Widerstand in der Bundespartei. "Ich hoffe, dass man das rückgängig macht", sagte der Vorsitzende der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, Christian Haase, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben). Die CDU habe auf ihrem Bundesparteitag eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

"Wenn die Bundespartei Beschlüsse fasst, muss dies auch bis auf die kommunalen Ebene umgesetzt werden." Insbesondere nach dem Mord an dem CDU-Politiker Werner Lübcke sei "unverständlich, wie man eine Zusammenarbeit auch nur in Erwägung ziehen kann". Tatverdächtig ist ein Mann mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Die AfD habe sich nicht genügend nach rechts abgegrenzt, sagte Haase: "Im Gegenteil: Sie rutscht immer weiter nach rechts." Haase machte deutlich, dass er der Penzliner CDU keine Nähe zur AfD unterstelle. Es sei offenbar aus "mangelnder Sensibilität" gehandelt worden: "Die großen Fragen haben hier wohl keine Rolle gespielt."

Foto: über dts Nachrichtenagentur