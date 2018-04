Widerruf Autokredit - erstes positives Urteil gegen Renault-Bank zeichnet sich ab

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

--------------------------------------------------------------Zum Ersparnisrechnerhttp://ots.de/cf2JOv--------------------------------------------------------------Köln (ots) - Der Widerruf des Autokredits als lukrativeMöglichkeit, seinen Wagen verlustfrei loszuwerden. Ein Vorgehen, demim Rahmen des Abgasskandals vermehrt Aufmerksamkeit zukommt, das aberauch unabhängig von der Betrugsproblematik einen Mehrwert bietet.Durch Fehler in den Kreditverträgen kann der Kunde die Rückabwicklungdes gesamten Geschäfts erreichen - auch Jahre nach Vertragsschluss.Während der Widerrufsjoker für den Kunden eine attraktive Optiondarstellt, wehren sich die Herstellerbanken heftig dagegen. Nunscheint sich mit dem Landgericht Düsseldorf ein weiteres Gericht aufdie Seite des Kunden zu schlagen. Das Besondere an diesem Fall: Eshandelt sich um eine 0,0 % - Finanzierung.Renault-Bank verneint WiderrufsrechtDer Kunde wollte einen Neuwagen bei Renault erstehen. Er entschiedsich für einen Renault Captur Helly Hansen dCi 90 EDC Diesel. 6000EUR des Kaufpreises zahlte er an, die restlichen 18.000 finanzierteer über ein Darlehen der Renault-Bank. Als er einige Zeit später dieFinanzierung widerrufen wollte, stellte sich die Renault-Bank quer.Mithilfe der KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei klagte derKreditnehmer vor dem LG Düsseldorf.Gericht erkennt vertraglich vereinbartes Widerrufsrecht anAm 12.04.2018 ließ das Gericht in Düsseldorf eine erste Tendenzerkennen. Zwar wird das Urteil erst am 14.06.2018 verkündet, derRichter ließ die Parteien in der mündlichen Verhandlung bereitswissen: Der Widerruf des Kunden dürfte Erfolg haben.Rechtsanwalt Ludger Knuth von der KRAUS GHENDLER RUVINSKIJRechtsanwaltskanzlei in Köln, der den Kunden vertritt, sagt hierzu:"Das Besondere an diesem Fall ist, dass es sich um eine0,0%-Finanzierung handelt. Es gibt also kein gesetzlichesWiderrufsrecht. Allerdings hat die Renault-Bank sich in Ihrem Vertragauf die gesetzlichen Bestimmungen bezogen und sie damit selbst zumVertragsbestandteil gemacht." Damit habe laut Knuth ein vertraglichvereinbartes Widerrufsrecht bestanden, sodass die vorhandenenBelehrungsfehler zu einer Widerrufbarkeit führten. Knuth benennt alsFehler im vorliegenden Fall unzureichende Informationen über dasVerfahren der Kündigung und dessen Ablauf. Der gleiche Fehler wurdebereits durch vier landgerichtliche Urteile bestätigt - allesamtgegen Banken des VW-Konzerns.Rechtsfolge: RückabwicklungSollte das LG Düsseldorf von seiner Tendenz nicht abweichen und am14.06.2018 ein entsprechendes Urteil verkünden, kann der Kunde seinenWagen zurückgeben und erhält Zug um Zug die von ihm geleistetenTilgungszahlungen, sowie seine Anzahlung zurück. Noch ausstehendeRatenzahlungen entfallen. Abgezogen wird lediglich ein Nutzungsersatzfür die gefahrenen Kilometer. Die Frage der Nutzungsentschädigung istjedoch noch nicht abschließend geklärt. In Konstellationen wiedieser, in denen der Finanzierungsvertrag nach dem 13.06.2014geschlossen wurde, kann es sein, dass kein Nutzungsersatz anfällt.Auch KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ vertritt diese Rechtsauffassung. Einehöchstrichterliche Entscheidung hierzu steht aber noch aus.Viele 0,0%-Finanzierungen widerrufbarRechtsanwalt Ludger Knuth ist überzeugt, dass einige Kunden einensolchen Autokreditvertrag mit den identischen Belehrungsfehlernerhalten haben. Die bundesweit tätige Kanzlei betreut derzeit vieleMandanten im Autokredit Widerruf. "Ein solches Vertragsformular wirdnicht nur einmal verwendet, sondern ist bei einer Vielzahl vonVerträgen zu finden. Damit könnten etliche weitere 0,0%-Finanzierungen angreifbar sein - nicht nur von Renault.", zeigtsich Knuth optimistisch.Der Widerruf als Ausweg aus dem Diesel-DebakelGerade zu Zeiten des Diesel Skandals ist der Widerruf desAutokredits eine attraktive Option. "Für einige unserer Mandantenlohnt sich die Rückabwicklung durch den Widerruf mehr als einSchadensersatz.", erzählt Ilja Ruvinskij, Partner von KRAUS GHENDLERRUVINSKIJ. Angesichts immer weiter sinkender Restwerte und baldigerFahrverbote müsse der Dieselkunde sich nach verlustfreienAlternativen zum Verkauf umsehen.Gerade bei Dieselwagen lohnt sich der Widerruf. Aber auch beifinanzierten Benzinern kann er bares Geld wert sein. Wer mit demGedanken spielt, seinen Autokredit zu widerrufen, sollte seinenVertrag fundiert prüfen lassen. KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ bietet dieseÜberprüfung kostenfrei an. Die Kanzlei KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ istauf dem Bereich des Widerrufsrechts eng spezialisiert und vertrittbeim Widerruf von Autokrediten inzwischen über 1000 Mandanten.Pressekontakt:Kraus I Ghendler I Ruvinskij RechtsanwälteRA Ilja RuvinskijAachenerstr. 150674 KölnTelefon: 0221 / 986 55 945Fax: 0221 - 6777 00 59ruvinskij@anwalt-kg.dehttps://anwalt-kg.de/bankenrecht/widerruf-autokredit/Original-Content von: Kraus Ghendler Ruvinskij, übermittelt durch news aktuell