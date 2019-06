Widder statt Wolf - Seedorfer Fallschirmjäger erhalten neue Fahrzeuge

Seedorf/Niedersachsen (ots) -Der Fahrzeugpark des Fallschirmjägerregiments 31 wird erneuert: 46Volkswagen T6 Widder, ausgestattet mit dem Führungsinformationssystemdes Heeres, werden am 12. Juni an die Truppe übergeben.Die Übergabe an den Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 31,Oberst Thomas Geß-ner, wird durch den Abteilungsleiter Ausrüstung imBundesministerium der Verteidigung, Vizeadmiral Carsten Stawitzki,vorgenommen.Die neuen Transporter werden schon seit Ende April 2019 im Verbandnach und nach in den Dienst gestellt. Sie ersetzen einen Großteil dermittlerweile in die Jahre gekommenen und wartungsintensivenGeländewagen vom Typ Mercedes-Benz 250 GD, genannt Wolf.Dadurch verbessern die Fallschirmjäger im Übungsbetrieb dieMöglichkeit das Führungsinformationssystem mobil einzusetzen und sichjederzeit ein digitales Lagebild zu verschaffen.Insgesamt erhält das Heer 385 Widder, die je nach Priorisierung inder Truppe verteilt werden.Das zur Luftlandebrigade 1 gehörende Fallschirmjägerregiment 31ist mit elf Kompanien im niedersächsischen Seedorf stationiert. DasFallschirmjägerregiment 31 führt militärische Evakuierungsoperationenund/oder Operationen zur Rückführung sowie die direkte takti-scheUnterstützung von Operationen der Spezialkräfte durch. DasFallschirmjägerregiment 31 kann zudem im gesamten Aufgabenspektrumvon Landoperationen eingesetzt werden.Wir laden Sie hiermit herzlich zu dem Pressetermin ein.Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung.Pressekontakt:Fallschirmjägerregiment 31PresseoffizierTelefon: +49 (0) 4281 / 9545 - 3101Fax: +49 (0) 4281 / 9545 - 3114E-Mail: jannikhansen@bundeswehr.Original-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell