Das Wichtigste zum Thema Altersvorsorge ist die Aufklärung

Mainz (ots) - Nach den jüngsten Zahlen des Gesamtverbandes derDeutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist die Anzahl derLebensversicherungen im vergangenen Jahr um rund ein Prozent weitergeschrumpft. Waren es 2016 noch etwa 85 Millionen, so sank die Zahlim abgelaufenen Jahr auf rund 84,1 Millionen Verträge.Besorgniserregend aus Sicht der Branche ist vor allem die sinkendeZahl der Neuabschlüsse. Die ist seit 2014 um gut zehn Prozentzurückgegangen. Unter dem Begriff Lebensversicherung werden alleVersicherungen verstanden, die biometrische Risiken wie Tod oderInvalidität absichern. So gehören auch Versicherungen der privatenAltersvorsorge und die Berufsunfähigkeitsversicherung unter diesenOberbegriff.Die EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG - dasFinanzdienstleistungsunternehmen aus Mainz.Die EFS AG bietet eine umfassende Allfinanzvermittlung vonerstklassigen Produkten an. Sie arbeitet transparent und unabhängigvon einzelnen Versicherungen oder Banken. Im Mittelpunkt steht immerder Bedarf der Kunden. Das gilt natürlich auch für das wichtige ThemaAltersvorsorge. Dabei ist es der EFS AG wichtig, über die verschiedenVorsorgeinstrumente zu informieren und darüber, welche Bedeutungdiese Versicherungen für jeden Einzelnen haben.Eine Lebensversicherung leistet nämlich viel mehr, als nur Kapitalanzusparen. Mit keinem anderen Produkt kann man das sogenannteLanglebigkeitsrisiko absichern. Die Lebenserwartung steigt stetig undnur eine Rentenversicherung garantiert, dass der Kunde lebenslangeine monatliche Zahlung erhält, egal wie alt er wird. Durch eineRisikolebensversicherung wiederum erhalten Lebenspartner undFamilienangehörige im Todesfall eine finanzielle Absicherung. Das istgerade bei jungen Familien von existentieller Bedeutung.Lebensversicherungen haben dennoch, besonders wegen der anhaltendenNiedrigzinspolitik, deutlich an Attraktivität verloren. Dabeibetreffen die niedrigen Zinsen alle und die Versicherer haben längstmit neuen Produkten auf dieses Problem reagiert. Viele bieteninzwischen die klassischen Lebensversicherungen gar nicht mehr an.Stattdessen gibt es neue Modelle, die mehr Rendite, aber auch mehrRisiko bieten. Dabei wird häufig nur das eingezahlte Kapitalgarantiert, die Verzinsung wird flexibel am Kapitalmarkterwirtschaftet. Bei diesen fondsgebundenen Lebensversicherungenfließt der Sparbeitrag in einen oder mehrere Investmentfonds, die derKunde selbst auswählt. Anstelle von Garantieverzinsungen oderRückkaufswerten ist die Rendite hier an die faktische Wertentwicklungder Investmentfonds gekoppelt. So kann der Ertrag niedriger aber auchdeutlich höher ausfallen als die garantierten Leistungen einerklassischen Lebensversicherung.Zu den Altersvorsorgeprodukten zählt auch die staatlich gefördertesogenannte Riester- Rente oder bei Selbstständigen die Rürup-Rente.Mit der Riester-Rente kombinieren Sparer ihre private Altersvorsorgemit staatlichen Zulagen. Um diese im vollen Umfang zu erhalten,müssen sie vier Prozent ihres Bruttojahreseinkommens in ihrenRiester-Vertrag einbezahlen. Dann erhalten sie eine jährlicheGrundzulage sowie eine Kinderzulage. Die Vertragsbedingungen derAnbieter sind häufig intransparent. Ohne Hilfe eines Experten lässtsich nur schwer feststellen, wie gut oder schlecht ein Tarif ist.Um für die Zukunft gut vorzusorgen, sollte jeder Beschäftigte eineBerufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das Risiko einerBerufsunfähigkeit wird deutlich unterschätzt. Dabei muss man nur andie stark steigende Zahl der psychischen Erkrankungen denken, dieerhebliche Vorsorgelücken verursachen. Bemerkenswert ist, dass jedervierte Erwerbstätige in Deutschland seinen Beruf vor Erreichen desRentenalters aufgeben muss. Auch für das Risiko derPflegebedürftigkeit muss die Bevölkerung stärker sensibilisiertwerden; denn die Lebenserwartung steigt, und damit auch das Risiko,irgendwann zum Pflegefall zu werden und dann reicht oft diegesetzliche Pflegeversicherung nicht aus.Wie findet man nun das richtige Vorsorgeinstrument?"Dazu ist ein ganzheitlicher Beratungsansatz notwendig, den z.B.unsere EFS AG mit europaweit zertifizierten Beratern anbietet. Alsneutrales Unternehmen orientieren wir uns ausschließlich amindividuellen Bedarf des Kunden und arbeiten nur mit renommiertenGesellschaften zusammen, die ein Höchstmaß an Sicherheit undVertrauen garantieren", erklärt Ingo Linn, Vorstand der Euro FinanzService AG aus Mainz.