Das Wichtigste aus dem Quartalsbericht von Pfizer

2017 ist für Pfizer (WKN:852009) eher mittelmäßig verlaufen. Die Aktie des großen Pharmakonzerns ist im bisherigen Jahresverlauf kaum halb so weit gestiegen wie der S&P-500-Index. Obwohl Pfizer in den ersten beiden Quartalen 2017 die Gewinnschätzungen übertraf, war das Umsatzwachstum entweder schwach oder nicht vorhanden. Aber auch inmitten des allgemeinen Mittelmaßes hat es gute Nachrichten gegeben.

Die Anleger erhofften sich weitere gute Nachrichten, als Pfizer am Dienstag die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab. Die Investoren bekamen einige mittelprächtige und einige schlechte Nachrichten.

Die schlechten Nachrichten

Schaffen wir die schlechten Nachrichten aus dem Weg. Pfizers Gesundheitssegment belastet weiterhin das übrige Geschäft. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 5,05 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang wurde jedoch durch die negativen Auswirkungen der Veräußerung von Hospira Infusion Systems (HIS) im Februar durch Pfizer noch verschärft. Der Umsatz im Bereich Essential Health sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 %, bereinigt um HIS.

Pfizer spürt weiterhin die Patentausfälle bei mehreren Produkten, die im dritten Quartal zu einem operativen Umsatzrückgang von 22 % im Vergleich zum Vorjahresquartal führten. In den USA schmerzte der Wettbewerb um das Antidepressivum Pristiq erheblich, während Pfizer in Europa am meisten unter dem Verlust der Exklusivität für Lyrica und den Antimykotika Vfend litt.

Selbst ein Bereich, in dem die Pfizer-Investoren bessere Ergebnisse erwartet hatten, entwickelte sich schlecht. Der Umsatz mit sterilen injizierbaren Arzneimitteln sank im Vergleich zum dritten Quartal 2016 operativ um 12 %, vor allem aufgrund von Altlasten.

Hospira-Produktmangel in den USA

Auch im innovativen Gesundheitssegment von Pfizer gab es zumindest einige nennenswerte Probleme. Der Umsatz mit Viagra sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 31 % auf 206 Millionen US-Dollar. Ebenso hat das Autoimmun-Medikament Enbrel weiterhin Probleme und verzeichnete einen Umsatzrückgang von 13 % gegenüber dem Vorjahr auf 613 Millionen US-Dollar. Pfizers meistverkauftes Produkt, der Pneumokokkenimpfstoff Prevnar 13, verzeichnete einen Umsatzrückgang um 1 % auf 1,52 Milliarden US-Dollar.

Mittelprächtige Nachrichten

Pfizer berichtete im dritten Quartal keinen Umsatzrückgang, doch es gab nichts, worüber man sich hätte freuen können. Das Unternehmen kündigte einen Gesamtumsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar an – das sind weniger als 1 % mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2016. Pfizers Herausforderungen mit seinem lebenswichtigen Gesundheitssegment und einigen wenigen Spitzenmedikamenten belasteten den Gesamtumsatz.

Für das Gesamtjahr korrigierte das Unternehmen die Prognosen nach unten. Pfizer erwartet jetzt Einnahmen zwischen 52,4 Milliarden und 53,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte zuvor einen Jahresumsatz von 52-54 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die guten Nachrichten

Pfizer meldete einen Gewinn im dritten Quartal von 2,84 Milliarden US-Dollar oder 0,47 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Das lag deutlich über dem Gewinn des Vorjahreszeitraums von 1,36 Milliarden US-Dollar oder 0,22 US-Dollar pro Aktie. Der Vorjahresvergleich wird jedoch durch die Auswirkungen von Übernahmen und Veräußerungen verzerrt.

Pfizers bereinigten Ergebnisse geben einen besseren Einblick in die Entwicklung des Unternehmens. Der bereinigte Gewinn im dritten Quartal belief sich auf 4,06 Milliarden US-Dollar oder 0,67 US-Dollar pro Aktie. Dies spiegelt einen Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr für Pfizers Ergebnis wider und eine Steigerung von 10 % pro Aktie. Das übertraf auch die Konsensschätzung der Analysten von 0,65 US-Dollar pro Aktie.

Ebenso wurden die Gewinnaussichten für das Gesamtjahr 2017 angehoben. Pfizer erwartet nun einen bereinigten, verwässerten Gewinn pro Aktie von 2,58-2,62 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen einen Jahresumsatz zwischen 2,54 und 2,60 US-Dollar prognostiziert.

Im dritten Quartal haben sich einige innovative Gesundheitsprodukte von Pfizer gut entwickelt. So stieg der Umsatz mit Raucherentwöhnungsmedikamenten wie Chantix im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 %.

Sogar einige wichtige Gesundheitsprodukte glänzten. Lipitor war einer der eindrucksvollsten mit einem Umsatzzuwachs von 16 % gegenüber dem Vorjahr. Pfizers Biosimilar von Remicade, in den USA als Inflectra bekannt, erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 112 Millionen US-Dollar, verglichen mit 49 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die besten Nachrichten

Das Krebsmedikament Ibrance erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 878 Millionen US-Dollar und lag damit 60 % über dem Vorjahreswert. Der Umsatz mit dem Rheumatoide-Arthritis-Medikament Xeljanz stieg im Jahresvergleich um 48 % auf 348 Millionen US-Dollar. Der mit Bristol-Myers Squibb gemeinsam vermarktete Gerinnungshemmer Eliquis erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 644 Millionen US-Dollar – 43 % mehr als im gleichen Zeitraum 2016.

Die beste Nachricht für Pfizer ist die Zukunft. Eliquis, Ibrance, Xeljanz und das Prostatakrebs-Medikament Xtandi haben jahrelange Patentrechte und viele Wachstumsmöglichkeiten. Die Pipeline von Pfizer sollte das bieten, was CEO Ian Read als “eine erwartete mehrjährige Welle potenzieller Produktneueinführungen und Produktlinienerweiterungen” bezeichnet. Auch die derzeitige Schwäche des für das Unternehmen wesentlichen Gesundheitssegments dürfte in den nächsten Jahren zu Umsatzrückgängen führen.

Pfizer hat kürzlich auch angekündigt, dass man den Verkauf oder die Ausgliederung des Consumer-Healthcare-Geschäfts in Erwägung zieht. Die einzige Erwähnung dieser Tatsache bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals war eine Erinnerung von Finanzvorstand Frank D’ Amelio, dass Pfizer “strategische Alternativen” für die Sparte prüft. Wenn sich Pfizer dazu entschließen sollte, Consumer Healthcare zu verkaufen oder auszugliedern, könnte das für die Investoren eine gute Nachricht sein.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 31.10.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.