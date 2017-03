Wichtiger Test vor der heißen Phase der WM-Quali: Niederlande gegen Italien am Dienstag live auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD überträgt das Duell der beiden Fußballnationenab 20.40 Uhr live / Thomas Wagner kommentiert das Testspiel inAmsterdam- Sky Experte Erik Meijer zur Situation der "Elftal": "Es ist eineschwere Umbruchphase"- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarAuch in der Länderspielpause dürfen sich die Zuschauer bei Sky aufSpitzenfußball freuen: Am Dienstagabend überträgt Sky Sport News HDdas Länderspiel der Niederlande gegen Italien live und für jedermannfrei empfangbar. Die Live-Berichterstattung beginnt um 20.40 Uhr,Thomas Wagner kommentiert die Partie in der Amsterdam Arena.Von bislang 19 Aufeinandertreffen der beiden Fußballnationenkonnten die "Elftal" nur drei für sich entscheiden, zuletzt vor neunJahren das 3:0 in Bern bei der Europameisterschaft 2008. Für beideNationalmannschaften ist die Partie nicht nur ein Freundschaftsspiel,sondern ein wichtiger Test vor den restlichen Qualifikationsspielenzur WM 2018 in Russland. Während Italien derzeit hinter Spanien aufRang zwei liegt, wollen die Niederländer es in einer Gruppe mitFrankreich und Schweden vermeiden, zum zweiten Mal in Folge eingroßes Turnier zu verpassen.Sky Experte Erik Meijer, der selbst ein Länderspiel für Oranjeabsolvierte, freut sich auf das Spiel seiner Landsleute.Erik Meijer über die Bedeutung des Spiels für die "Elftal":"Für die niederländische Mannschaft bedeutet die Partie gegenItalien, dass wir uns mal wieder gegen einen sehr starken Gegnerzeigen können. Holland muss Selbstvertrauen tanken, um das Unmöglichemöglich zu machen: die Qualifikation für die WM! Für dieses Zielbrauchst du starke Gegner zum Üben."...auf die Frage, wo die niederländische Nationalmannschaftaktuell steht: "Wir stehen vor dem Abschied einer goldenen Generationund am Anfang einer guten. Ob die auch eine goldene wird, müssen dieJungs erst beweisen. Es ist eine schwere Umbruchphase. Wir können zumBeispiel noch nicht ohne einen Arjen Robben, aber so lange wird ernicht mehr spielen. Da geht es Holland wie den Bayern."...auf die Frage, auf welchen Spieler die Fans am Dienstagbesonders schauen sollten: "Auf Davy Klaassen von Ajax. Derinterpretiert seine Rolle ähnlich wie Dennis Bergkamp. Er ist keinreiner Zehner und kein Stürmer, aber immer im richtigen Moment imSechzehner."Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell