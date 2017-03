Wichtige globale Eisenbahnkonferenz in London angekündigt

London (ots/PRNewswire) -Die 4. jährliche Asset Information Data Management Smart Rail sollim Juni 2017 stattfindenDie 4. jährliche Asset information Data Management Smart RailKonferenz soll im Juni 2017 in London stattfinden.Bei der Veranstaltung am 14. Juni im Millennium Gloucester Hotelin Kensington sollen die Schnittpunkte der Bahnbranche und derdigitalen Technik sowie der Wert der "Smart Rail" für denIndustriezweig untersucht werden.Zu den wichtigsten Gesprächsthemen zählen auch die Fragen, wie dieführenden Bahnbetriebe und Inhaber der Infrastruktur dieDigitaltechnik zur Gewinnung von Wettbewerbsvorteilen und Zielsetzungihrer Vermögensverwaltungsstrategie einsetzen. Des Weiteren soll auchbesprochen werden, wie die intelligente Technologie zur Steigerungder Betriebseffizienz, so z. B. durch vorausschauende Wartung undferngesteuerte Überwachung der Geräte und Einrichtungen, genutztwerden kann.Zu den Rednern bei dieser Veranstaltung zählen u. a.:- John Downes, Direktor, DECAMI- Christian Schang, Director d'Operation, SNCF- Douglas Young, Asset Information Manager, High-Speed Two (HS2)- Dr Antony Rix, CEO, 8Power- Antonio D'Agostino, Project Officer, Abteilung Sicherheit,Europäische Eisenbahnagentur (ERA)- Matthias Landgraf, Senior Scientist, Institut für Eisenbahnwesenund Verkehrswirtschaft, Technische Universität Graz- Florian Pototschnig, Infrastructure Asset Manager, Wiener LinienGmbH & Co KG- Daniel Dötzl, Data Management Consulter, Data Compiler, WienerLinien GmbH & Co KGIm Gespräch über die Konferenz sagte James Nesbitt, Gründer desVeranstalters Sagacity Media Ltd: "Wissen ist Macht, und smarteTechnologie und das Internet der Dinge bedeuten für die Bahnbranche,dass sie damit Zugang zu mehr Wissen bis ins kleinste Detail hat."Das Aufeinandertreffen von Technologie und Infrastruktur stelleneinen Umbruch für die Bahnbranche dar, da sie die Branche in jederHinsicht von der Gewinnsteigerung bis zu niedrigeren Abgaswerten undLeistungsverbesserungen stärken."Daten hatten schon immer Wert, aber dank der digitalen Technikist der Zugriff jetzt so leicht wie noch nie. Es stellt sich nur dieFrage, wie das aus den Daten gewonnene Wissen eingesetzt werden kann,um Bahnindustrieunternehmen zur Erreichung ihrer geschäftlichen,umweltschutztechnischen oder betrieblichen Ziele zu verhelfen."Zu bisherigen Veranstaltungen waren Vertreter der größtenInfrastruktur- und Verkehrsunternehmen aus Großbritannien wie ausaller Welt gekommen, darunter Hitachi Rail Europe, Network Rail,Transport for London und Crossrail.Für weitere Informationen besuchen Sie:https://www.railassetinformation.com/Pressekontakt:Kontakt:James Nesbitt,+44(0)207-096-1754james@sagacity-media.comOriginal-Content von: Sagacity Media Ltd, übermittelt durch news aktuell