Wichtige Weichenstellungen für Aufbau des Gesundheitsnetzwerkes der AOK

Berlin (ots) - Die Informationstechnische Servicestelle dergesetzlichen Krankenversicherung (ITSG) wird Betreiberin desDigitalen Gesundheitsnetzwerkes der AOK, das ab 2020 die Vernetzungvon Versicherten, Ärzten, Kliniken und weiteren Akteuren imGesundheitswesen voranbringen soll. Einen entsprechenden Vertraghaben der AOK-Bundesverband und die ITSG GmbH jetzt unterschrieben.Danach wird die Informationstechnische Servicestelle die zentralenIT-Komponenten des Digitalen Gesundheitsnetzwerkes für dieAOK-Gemeinschaft betreiben und die technischen Systeme für dieVernetzungsplattform bereitstellen.Eine weitere Entscheidung betrifft die Entwicklung derBenutzeroberfläche für die digitale Akte der AOK-Versicherten, dieein zentraler Bestandteil des Projektes ist: Hier erhielt die FirmaErnst & Young GmbH mit ihrem Partner Accenture den Zuschlag. Sie wirddas Frontend erstellen, mit dem AOK-Versicherte per Handy-App oderComputer künftig ihre Gesundheitsdaten einsehen, verwalten und mitÄrzten teilen können. Bereits Anfang 2019 war die Erstellung dereinzelnen Komponenten des bundesweiten Gesundheitsnetzwerkes an dieIT-Unternehmen x-tention Informationstechnologie GmbH,InterComponentWare AG (ICW) und soffico GmbH vergeben worden, sodassjetzt alle Partner für die Entwicklung an Bord sind.Mit dem Digitalen Gesundheitsnetzwerk stellt die AOK ihrenVersicherten ab 2020 eine bundesweite Plattform zum sicheren Abrufund Austausch ihrer Gesundheitsdaten zur Verfügung. Im ersten Schrittsollen niedergelassene Ärzte und Kliniken eingebunden werden. Derzeitwird die Vernetzung zwischen den Akteuren bereits in zwei regionalenPiloten in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erprobt.Die Versicherten haben über das Digitale Gesundheitsnetzwerk nichtnur Zugriff auf die von der gematik zertifizierte elektronischePatientenakte, sondern auch auf exklusive Mehrwert-Anwendungen derAOK. "Damit wollen wir zusätzlichen Nutzwert für unsere Versichertenschaffen - insbesondere für chronisch kranke Mitglieder, die vieleArztkontakte haben", kündigt AOK-Vorstand Martin Litsch an. "Hierwerden wir auch die Spielräume nutzen, die uns die Politik durch dasDigitale Versorgung-Gesetz eröffnet." So wolle die AOK in der Aktezum Beispiel chronisch kranken Versicherten mit deren Einverständnisindividuell passende Versorgungsangebote zugänglich machen.Ziel ist eine einfach zu bedienende und sichere Patientenakte"Mit der ITSG haben wir einen starken Partner an unserer Seite,der im deutschen Gesundheitswesen eine feste Größe ist", betontMartin Litsch. "Die AOK-Gemeinschaft setzt beim Betrieb ihresDigitalen Gesundheitsnetzwerkes ganz bewusst auf ein Unternehmen, daskeine kommerziellen Interessen verfolgt und sich alsvertrauenswürdige Stelle für die Annahme und Verteilung von Daten dergesetzlichen Krankenversicherung seit Jahren bewährt." Mit Ernst &Young und Accenture sei zudem ein gutes Team für dieFrontend-Entwicklung gefunden worden. "Unser Ziel ist eine einfachund intuitiv zu bedienende Akte, die gleichzeitig unseren hohenAnsprüchen an Sicherheit und Datenschutz genügt", so Litsch.Die ITSG GmbH ist 1996 von den Spitzenverbänden der gesetzlichenKrankenkassen gegründet worden. "Unser Auftrag ist die Entwicklungeffizienter und sicherer IT-Prozesse und die Unterstützung deselektronischen Datenaustausches im Sozial- und Gesundheitswesen. DerAuftrag zum Betrieb des Digitalen Gesundheitsnetzwerkes passt dahersehr gut zu unserem Profil", sagt Harald Flex, Geschäftsführer derITSG. Unter anderem betreibt die ITSG schon seit 2009 einen zentralenKommunikationsserver für den Datenaustausch mit Arbeitgebern für dasBeitrags- und Meldewesen. Von den gesetzlichen Krankenkassen ist sieunter anderem mit dem Betrieb einer Datenannahme- undDatenverteilstelle für die neutrale Zusammenführung vonArzneimitteldaten, Heilmitteldaten und amtlichen Statistiken betrautworden.Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) hatdurch die Betreuung von Gesundheitskonzernen, Kliniken,Pflegeeinrichtungen und Krankenversicherungen große Erfahrung imGesundheitsbereich. "EY hat sich zum Ziel gesetzt, nutzerzentrierteLösungen zu entwickeln. Dafür bringen wir uns gemeinsam mit unseremPartner Accenture und der Erfahrung aus über 30 E-Health-Projektenweltweit mit ein, um für die AOK-Versicherten ein Gesundheitsnetzwerkzu gestalten, das sie mit gezielten Angeboten und Services rund umihre Gesundheit unterstützt", sagt Karen Neuhaus, Partnerin Beratungbei Ernst & Young. "Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit der AOKeinen Beitrag zur Verbesserung des deutschen Gesundheitswesensleisten zu können, denn diese bedeutende Dimension hat das Projekt",so Christian Egle, Partner, Leiter Gesundheitswesen bei EY undGesamtverantwortlicher für das Projekt.Weitere Informationen zum Digitalen Gesundheitsnetzwerk:www.digitales-gesundheitsnetzwerk.de