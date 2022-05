Wichtige Termine diese Woche an der Börse – bis Mittwoch – Uniper, Pfeiffer Vacuum, alstria office, Scout 24, Rational, Hugo Boss, Kloeckner, Hannover Rück, MorphosSys, Teamviewer, Norma Group

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Börse Termine – Diese Börsenwoche sollte durch eine Vielzahl von Quartalsberichten eher aus der zweiten oder dritten Reihe geprägt werden. Hieraus könnten Hinweise auf die konjunkturellen Auswirkungen der Leitzinsdiskussion, Inflationssorgen, Lieferkettenproblemen und extremen Rohstoff- und Energiepreisen.

HEUTE TEIL 1 – UNTERNEHMEN DIE BIS MITTWOCH IHRE ERGEBNISSE PRÄSENTIEREN WERDEN: Ganz langsam wird die Flut der Quartalsberichte am Dienstag mit den Zahlen der Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) eröffnet. Direkt einer der spannendsten: Wie wird das riesige Russlandexposure durch einen grossen Kraftwerkspark vor Ort und dazu noch als einer der grössten Gasimporteure aus Russland sich in den Zahlen durchschlagen, insbesondere wie der Ausblick für dieses Jahr aussieht.

Uniper – Erwartungen sehen 30,36 % Ergebniseinbruch im Quartal. Sollte im Laufe des Jahres noch…

Ein Analyst erwartet Ergebnis von 1,56 EUR je Aktie im Q1 – Minus 30,36 % (Vorjahr: 2,24 EUR je Aktie). Da der Ukrainekrieg erst Ende Februar „einschlug“ wird „nur“ ein Umsatzeinbruch von 3,88 % erwartet. Den Umsatz sieht ein Analyst bei 20,34 Mrd EUR (Vorjahr: 21,16 Mrd EUR).

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich derzeit noch auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,27 EUR je Aktie(Vorjahr: 2,48 EUR je Aktie). Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 91,18 Milliarden EUR, gegenüber 163,98 Milliarden EUR im Vorjahr.

Termine Börse – Mittwoch gehts weiter mit Pfeiffer Vacuum, alstria office, Scout 24, Rational, Hugo Boss, Kloeckner, Hannover Rück, MorphosSys, Teamviewer, Norma Group

Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604) – Aktie – KAUFEN. Der Platow Brief sieht es hier eindeutig. Schuldenfrei, attraktive Dividende plus hoher Gewinnvortrag, hohe Wachstumsraten – ausser einer derzeit etwas schwächelnden Kursentwicklung keine Zweifel. Wobei ein schwächelnder Kurs möglicherweise gerade ein grund sein könnte, sich jetzt die von den Platow Briefen empfohlene Aktie der Pfeiffer Vacuum genauer anzusehen. Hier die Gründe aus dem aktuellen Platow Brief: „Pfeiffer geht ins Silicon Valley; Weil Pfeiffer Vacuum im vergangenen Jahr mit drei Prognoseanhebungen die Latte hochlegte, schauen wir mit Spannung auf die für den 3.5. geplanten Q1-Zahlen. Immerhin wurde 2021 mit einem Rekord-Auftragseingang von 964,3 Mio. Euro (+52,7%) bei guter Profitabilität abgeschlossen. Die Hessen dürften als ein führender Anbieter von Hightech-Vakuumlösungen für die Halbleiterbranche also weiter von einer hohen Nachfrage profitieren.“ So der aktuelle Platow Brief mit seiner Meinung zu Pfeiffer Vacuum – HIER die gesamte KAUFEMPFEHLUNG,



alstria office – 1 Mrd soll zgT schuldenfinanziert an die Aktionäre ausgeschüttet werden, neuer Eigentümer sucht Kompensation für „Übernahme zu 19,50 EUR“

Wichtiger als die Quartalszahlen sollte die Ankündigung der alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) vom 08.04.2022 sein, „Fremdmittel in Höhe von voraussichtlich bis zu EUR 850 Mio aufzunehmen. (…) Die erwarteten Erlöse sollen für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von ca. EUR 1 Mrd. in Form eines Aktienrückkaufs auf Basis der bestehenden Ermächtigung oder – vorbehaltlich einer Entscheidung der Hauptversammlung der Gesellschaft – in Form einer Sonderausschüttung genutzt werden.“

Scout24-Gruppe (ISIN: DE000A12DM80) – erwartet ein Umsatz Q1 von 105 Mio EUR, EBITDA von 58 Mio EUR, EBIT 40,7 Mio EUR. (durchschnittlich)

RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803) – erwartet ein Umsatz Q1 von 203 Mio EUR, EPS 2,45 EUR. (durchschnittlich)



HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7) – erwartet ein Umsatz Q1 von 704,4 Mio EUR, EPS 0,23 EUR. (durchschnittlich)

Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) – erwartet ein Umsatz Q1 von 2.108 Mio EUR, EPS 1,18 EUR. (durchschnittlich) – SPANNEND 8 % Dividendenrendite und als Zykliker abgestraft – interessante Aktie



Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215) – erwartet ein Umsatz Q1 von 7.750 Mio EUR, EPS 2,47 EUR. (durchschnittlich)

TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900) – erwartet ein Umsatz Q1 von 134,78 Mio EUR, EPS 0,15 EUR. (durchschnittlich)

NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3) – erwartet ein Umsatz Q1 von 295 Mio EUR, EPS 0,54 EUR. (durchschnittlich)

MorphoSys ist einer der Werte, bei dem die Soft Fact’s wichtiger als die ausgewiesenen Umsätze und Verluste sind. Wichtig bleibt, ob man die Jahresprognose bzgl. Monjuvi Umsätzen erreichen kann oder nicht:

„Finanzprognose für das Gesamtjahr 2022 der MorphoSys AG:

Beträge in Millionen Finanzprognose 2022 Erläuterungen zur Finanzprognose 2022 Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA 110 bis 135 Mio. US$ 100 % des Umsatzes von Monjuvi in den USA werden in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys erfasst, und der damit verbundene Gewinn/Verlust wird hälftig zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Bruttomarge für US-Netto-Produktumsätze von Monjuvi 75% bis 80% 100 % der Umsatzkosten von Monjuvi in den USA werden in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys erfasst, und der damit verbundene Gewinn/Verlust wird hälftig zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) 300 bis 325 Mio. € Der Anstieg in 2022 gegenüber 2021 wird hauptsächlich durch Investitionen in laufende Phase 3 – Zulassungsstudien verursacht, ohne Berücksichtigung der im Jahr 2021 erfassten Transaktions-, Restrukturierungs- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Constellation. Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines 155 bis 170 Mio. € 51% bis 56% der mittleren Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines repräsentieren Vertriebskosten von Monjuvi in den USA, von denen 100% in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys ausgewiesen werden. Incyte erstattet MorphoSys die Hälfte dieser Vertriebskosten.

Für 2022 wird ein Rückgang der Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines im Vergleich zum Vorjahr erwartet, ohne Berücksichtigung von Transaktions-, Restrukturierungs- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Constellation im Jahr 2021.

(Unternehmensmeldung der MorphoSys AG, 07.01.2022)

Wie sich die Börse entwickelt, wird natürlich nicht nur durch die Quartalsergebnisse bestimmt werden, aber die Quartalsergebnisse geben durchaus einen Hinweis, wohin die Wirtschaft und damit die Börsen in den nächsten Monate gehen könnten. Börse Termine – wichtig für die Handelseinschätzung der Investoren.