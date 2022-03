Wichtige Nachricht für Southwest Airlines-Anleger!

An der Börse New York notiert die Aktie Southwest Airlines am 12.03.2022, 04:10 Uhr, mit dem Kurs von 41.03 USD. Die Aktie der Southwest Airlines wird dem Segment "Fluggesellschaften" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Southwest Airlines nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Southwest Airlines-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 13 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Southwest Airlines vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 57,63 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 40,47 Prozent erzielen, da sie derzeit 41,03 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Southwest Airlines liegt mit einer Dividendenrendite von 2,45 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Fluggesellschaften"-Branche hat einen Wert von 23,26, wodurch sich eine Differenz von -20,81 Prozent zur Southwest Airlines-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Southwest Airlines aktuell mit dem Wert 54,93 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56,47. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

Southwest Airlines kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Southwest Airlines jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Southwest Airlines Aktie.

Southwest Airlines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...